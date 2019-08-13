إطلاق مركز الكمبيوتر الذي تبرعت به شركة هنغتونغ أبردير في سيغونغويني

سوجو، الصين، 13 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أطلق عضو المجلس التنفيذي في مقاطعة كوازولو ناتال لشؤون التعليم، السيد كوازي ميشينغو، رسميا مركز كمبيوتر عالي التقنية في مدرسة سيغونغويني الثانوية في مدينة إمبالي في بيترماريتزبيرغ يوم 8 آب/أغسطس، الذي كانت تبرعت به مجموعة هنغتونغ أبيردير للكوابل، وأعلن عنه الرئيس سيريل رامبوسا خلال زيارته للمدرسة في كانون الثاني/يناير هذا العام.

تعتبر مدرسةسيغونغويني الثانويةواحدة من أعلى المدارس أداءً في البلاد حيث تبلغ نسبة النجاح في الامتحان العام فيها 84٪. وقالعضو المجلس التنفيذي ميشينغو، إنه مع تطور العالم الحديث بسبب التغيرات التكنولوجية، تحتاج مؤسسات التعليم في جنوب إفريقيا إلى التكيف والتواؤم مع نظام التعليم الرقمي الجديد الذي تبنته العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم.

وقال ميشينغو: “نعتقد اعتقادا راسخا أن منشأة مركز الكمبيوتر في مدرسةسيغونغوينيالثانوية ستخدم هذا الغرض حيث أننا نهدف إلى إحداث تقدم ثوري في تعليمنا الأساسي في كوازولو ناتال. إن إطلاق هذا المرفق يتماشى مع أحد أهدافنا الإستراتيجية وهو تطوير المهارات التكنولوجية للناشئين لضمان تنافسهم مع الأفضل في العالم.”

“نحن على استعداد للعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص وشركائنا الاجتماعيين لتحسين نظامنا التعليمي، لا سيما في التكنولوجيا والرياضيات والعلوم، لإعداد شبابنا للثورة الصناعية الرابعة.”

يعد التبرع بالكمبيوتر جزءًا من برنامجأبيرديرللتطوير الاجتماعي والاقتصادي فيشركة أبيردير، الذي تم إطلاقه في العام 2017 في بيترماريتسبورغ للمساعدة في معالجة معدل النجاح في الرياضيات والفيزياء والعلوم في البلاد بالإضافة إلى تشجيع التلاميذ على تحمل هذه المواضيع. سيغونغوينيهيأحد المستفيدين من البرنامج.

وقال الدكتور سونغ حيان، الرئيس الإقليمي لمجموعةهنغتونغوالمدير التنفيذي لشركة أبيردير، جنوب إفريقيا، إن العالم يتجه نحو الثورة الصناعية الرابعة، لذلك تعتقد أبيردير أن الشباب في البلدات والمناطق الريفية بحاجة إلى أن يكونوا مجهزين بالمهارات التكنولوجية اللازمة ليكونوا مهمين في هذا العصر التكنولوجي الجديد ولضمان عدم تركهم في الوراء في عصر إنترنت الأشياء.

وقال الدكتور سونغ: “لقد كان هذا الإدراك هو الذي دفعنا إلى إطلاق مشروع مدرسة أبير. كجزء من هذه المبادرة، تبرعنا بأجهزة التعليم الإلكتروني اللوحية لمدارس بيترماريتسبيرغ في شهر آب/أغسطس 2018. وبالتالي، ساهم المشروع بشكل كبير في الأداء الممتاز للمaدارس المشاركة بما في ذلك سيغونغويني.”

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