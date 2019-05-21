إطلاق شركة جي أيه سي موتور إنترناشيونال المحدودة في هونغ كونغ، ممهدة الطريق لمزيد من التوسع لماركتها التجارية

هونغ كونغ، 22 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — استضافت جي أيه سي موتور، شركة تصنيع السيارات الصينية الرائدة، حفل افتتاح جي أيه سي موتور الدولية المحدودة في هونغ كونغ يوم 21 أيار/مايو. وحضر الحفل عدد من الشخصيات المميزة من الحكومة والمدراء التنفيذيين لجي أيه سي موتور وشركاء الأعمال ووسائل الإعلام الدولية.

جي أيه سي موتور الدولية المحدودة هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة جي أيه سي موتور في هونغ كونغ، والتي ستعمل كمنصة لجي أيه سي للمحركات لرأس المال والمواهب والاستثمار، وتحسين عملية الاستلام والدفع والعمل مع المؤسسات المالية لتوفير خدمة ملكية المخزون للتجار الدوليين. من خلال اتخاذ هونغ كونغ كمركز لها، فإنها ستعمل على تعزيز العمليات التجارية مع الشركاء الدوليين وزيادة دمج جي أيه سي موتور في صناعة السيارات العالمية.

وأشار يو جون، رئيس جي أيه سي موتور، “كميناء حر عالمي ومركز مالي عالمي، تتمتع هونغ كونغ بمزاياها الفريدة في البيئة الاقتصادية والتجارية وثقافة منفتحة ومتسامحة. ومن هنا فهي البوابة المثالية التي تربط جي أيه سي موتور والعالم. الإطلاق الرسمي لـ جي أيه سي موتور الدولية المحدودة هو خطوة حاسمة تُظهر كيف سنعمل على جعل هونغ كونغ مركزنا الإقليمي ودفع تنميتنا الدولية إلى الأمام.”

إذ دخلت السوق العالمي في العام 2013، تعمل جي أيه سي موتور الآن في 16 دولة حول العالم ولها فروع في الولايات المتحدة وروسيا. وزادت المبيعات الخارجية للشركة بنسبة 69 في المئة في العام 2018 وبدأت المبيعات تدريجياً في الأسواق الأكثر نضجًا في البلدان المتقدمة مع توفير لتغطية للأسواق الناشئة في نفس الوقت.

في ما يتعلق ببناء العلامة التجارية، تتمتع جي أيه سي موتور أيضًا بأداء جيد. وإذ توصف بـ “أفضل علامة تجارية صينية للسيارات” في العديد من الأسواق الخارجية، جي أيه سي موتور هي العلامة التجارية الصينية الأولى للسيارات في الكويت والبحرين ونيجيريا. كما تم تصنيفها ضمن أفضل 100 علامة تجارية مملوكة لشركة براند فاينانس في العام 2018.

حافظت جي أيه سي موتور على قوة دفع جيدة للتطوير في السوق الدولية. في الشرق الأوسط، افتتحت مراكز مبيعات وخدمات في تسع دول بما فيها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلخ. وقد أدخلت حديثًا موديلات جي أس 3 وجي أيه النجمية في سوق الكويت واحتفلت بإطلاق بيع موديلاتها الجديدة في قطر هذا الشهر. في جنوب شرق آسيا، دخلت جي أيه سي موتور رسميًا إلى سوق الفلبين في احتفال شهده الرئيس الفلبيني. يتم تفضيل العلامة التجارية والمنتجات من قبل المستهلكين المحليين. في الوقت نفسه، دخلت جي أيه سي موتور أيضًا السوق البوليفية، مضيفةً فرعًا آخر إلى سوق أميركا الجنوبية.

في العام 2019، ظهرت جي أيه سي موتور في معارض دولية للسيارات في الولايات المتحدة والكويت وروسيا، وعادت إلى المعرض الوطني لجمعية تجار السيارات بالولايات المتحدة، حيث حازت على اهتمام كبير من وسائل الإعلام العالمية والتجار والمستهلكين. تخطط الشركة أيضًا لدخول السوق الروسية في وقت لاحق من هذا العام.

تخطط جي أيه سي موتور للعمل في 25 دولة في العام 2019، مع التركيز على تخطيط المنتجات المتزامن، والبحث والتطوير العالمي وتحسين جودة المنتج. بجودة ممتازة وتصميمات متطورة وخدمة مدروسة، ستستمر شركة تصنيع السيارات الصينية في إظهار قوة العلامة التجارية للعملاء في جميع أنحاء العالم.

في مواجهة الأعمال التجارية المتنامية في الخارج، توفر جي أيه سي موتور الدولية المحدودة للموزعين نظامًا أكثر كفاءة وملاءمة لتخطيط الموارد، وتحسين العمليات، وإدارة الصناديق، وتعميق الشراكة مع الوكلاء الخارجيين، ووضع أساس متين لتطوير الجودة العالية في جي أيه سي موتور في الأسواق الخارجية.

وقال يو: “بفضل الاستفادة الكاملة من السياسات والبيئة والظروف وقواعد الصناعة في منطقة خليج غوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، سنؤسس القدرة التنافسية الشاملة للعلامة التجارية، وتعزيز شبكة المبيعات العالمية لدينا وتسريع عملية تدويل علامتنا التجارية.”

نبذة عن شركة جي أيه سي موتور

إذ تأسست في العام 2008، شركة غوانغجو أوتوموبيل غرووب موتور كو (جي أيه سي موتور) هي شركة متفرعة عن مجموعة جي أيه سي، وتحتل الشركة المركز رقم 202 بين شركات فورتشن غلوبال الـ 500. وتطور الشركة وتصنع المركبات الممتازة ذات الجودة العالية، فضلا عن محركات وقطع غيار هذه السيارات وإكسسواراتها. تحتل جي أيه سي موتورز المرتبة الأولى بين جميع العلامات التجارية للسيارات الصينية للسنة السادسة على التوالي في تقرير الدراسة الأولي للصين لجي دي باور آسيا والمحيط الهادىء، ما يبرز استراتيجية الشركة التي تركز على الجودة أولا، من البحث والتطوير الابتكاري إلى التصنيع من أجل تقديم مبيعات وخدمات سلسلة سياراتها.

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