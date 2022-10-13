‫إطلاق جوهرة الميتافيرس RXXO.io في GITEX دبي 

من المقرر أن تتألق شركة NFT الناشئة الجديدة في حدث دبي الحصري، حيث يأتي 1 مليار ماسة رقمية إلى metaverse .

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 13 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — خرج رائد الأعمال التكنولوجي التسلسلي ومصمم الميتافيرس، شركة “ NFT ” الناشئة التابعة لدانيال جاراميلو، RXXO.io ، من وضع التخفي في قمة مستقبل Blockchain في دبي مع إطلاقه أول مشروع من نوعه، وهو عبارة عن مشروع NFT الماسي الذي تبلغ قيمته مليار أصل.

RXXO.io ستبدأ هذا المشروع الفريد من نوعه بدعوة فقط للوصول إلى مجتمعها RXXO الذي يعمل بالطاقة الماسية. سيتمكن أعضاء RXXO من تجربة حالات استخدام NFT وتكاملات لم يسبق لها مثيل، وإعادة تعريف metaverse المفتوح من خلال إنشاء أول كائن ميتافيرس أصلي عالمي”قابل للتشفي”، كما يوضح جارامينو:

“ Cryptangibility هو كائن أصلي ميتافيرسي موجود فقط في العالم الرقمي ولا تدعمه أي أصول مادية. وهذا يخلق أنواعًا جديدة من التفاعلات الرقمية والمشاركة الاجتماعية، مما يمكن الأصول الرقمية من أن تكون جزءا من حياتنا اليومية”.

حصلت RXXO.io على مليون دولار أمريكي (1 مليون دولار) في صفقة ما قبل الإطلاق مع شركة SaaS للأدوية الحيوية التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي، LARVOL ، بقيادة برونو لارفول، أول رئيس تنفيذي يكمل 365 يومًا من العمل فقط من الواقع الافتراضي. لارفول، متحمس ليكون مؤسسًا مشاركًا وكذلك أحد المستثمرين الأوائل في المشروع. “أنا أحب الميتافيرس والفرص التي لا نهاية لها التي تحيط به، سواء للعمل أو للمتعة وأنا متحمس لرؤية أين يأخذ دانيال وفريقه RXXO.io .”

مع تصدر معظم مجموعات NFT الأخرى 10000 نوع فقط مثل Bored Apes و Crypto Punks ، لا توجد مجموعة أخرى تقترب من حجم RXXO Diamonds ، والتي ستسقط جميع الماسات التي يبلغ حجمها مليار دولار في metaverse على مدار بقية القرن. بالإضافة إلى ذلك، كونها ملتزمة بالاستدامة، تدعي RXXO.io أنها أول مشروع “سلبي للكربون، إيجابي للصحة” في metaverse . وقد أمنت قطع أراضي الغابات في كولومبيا، وتعمل على إقامة شراكات مع مبادرات تعويض الكربون، وتتبرع بجزء من إيراداتها للبحوث الطبية.

ستقوم RXXO.io بإسقاط مجموعة سفر التكوين لبدء المبيعات في الأشهر المقبلة، والتي سيتم مشاركة تفاصيلها على خادم Discord الخاص بهم. وبالنسبة لبعض رواد قمة بلوكتشين المستقبلية المحظوظين الذين يتوقفون عند جناح RXXO.io ، سيكونون في فرصة للفوز بالماس المادي أو الرقمي.

“مع استمرار نمو نظامنا البيئي وشراكاتنا، سيتمكن مالكو RXXO Diamond من ارتداء الماس في الواقع المعزز وعلى الصور الرمزية بالإضافة إلى استخدامها وكسبها في الألعاب. RXXO Diamonds هي وسائل لخلق تجارب مشتركة في metaverse “. هذا ما استنتجه جاراميلو

نبذة عن RXXO.io :

RXXO.io هي شركة مقرها جزر فيرجن البريطانية تكرر إمدادات الماس في العالم الحقيقي. ليتم إصداره على مدى بقية القرن، تستفيد RXXO.io من تقنية NFT لإنشاء أول مجموعة ضخمة حقًا من الأصول الفريدة.

RXXO.io | تويتر | Discord | LinkedIn

نبذة عن LARVOL :

تأسست LARVOL في عام 2004، وتوفر لصناعة المستحضرات الصيدلانية الحيوية حلول البيانات والذكاء التي تعمل بالطاقة الذكاء الاصطناعي. من خلال منصة البيانات المخصصة في الوقت الفعلي، تمكن LARVOL فرق الشؤون الطبية والاستخبارات التنافسية والتجارية والبحث والتطوير من أن تكون على اطلاع كامل وبالتالي اتخاذ قرارات أسرع وأفضل.

larvol.com | تويتر: @ Larvol | LinkedIn: @Larvol

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