إطلاق تطبيق التجارة الاجتماعية الجديد لمؤسسة يو إي أف أيه للأطفال

سنغافورة، 29 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — يسر مؤسسة جت 8 ويو إي أف أيه للأطفال أن تعلنا عن إطلاق تطبيق التجارة الاجتماعية UEFA Foundation4Kids.

يشتمل تطبيق UEFA Foundation4Kids على تقنية مالية من جت 8 لمكافأة المستخدمين على المشاركة في التطبيق من خلال كسب نقاط جت (JETPoints)، وهي عبارة عن عملة اجتماعية يمكن للمستخدمين استخدامها لتقديم مساهمات إلى مؤسسة يو إي أف أيه للأطفال. يحصل مستخدمو التطبيق على إمكانية الوصول إلى الملصقات الجغرافية والصور الجغرافية الخاصة بـمؤسسة يو إي أف أيه للأطفال الخاصة بالأطفال.

تؤمن مؤسسة يو إي أف أيه للأطفال بقوة كرة القدم في تغيير حياة الشباب. من خلال الرياضة، وخاصة كرة القدم، تساعد المؤسسة الأطفال عبر توفير الدعم في مجالات الصحة والتعليم والوصول إلى الرياضة والتنمية الشخصية والتكامل والدفاع عن حقوق الطفل.

تهدف مؤسسة جت 8 إلى تمكين المؤسسات الهامة مثل مؤسسة يو إي أف أيه للأطفال من النجاح رقميًا. يمكن استخدام تقنية جت 8 الاجتماعية تطبيق UEFA Foundation4Kids App من بناء مجتمع رقمي، مجتمع يشارك ويخلق لحظات لا تنسى.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة مؤسسة يو إي أف أيه يورس كلوسر: نحن سعداء للغاية للتعاون مع جت 8 حيث أن منصة عملهم ستمكن مؤسسة يو إي أف أيه للأطفال من نشر رسالتها، وإلهام الناس، وجعلهم يشاركون في جميع أنحاء العالم. تقنية جت 8 تعني أن تحقيق فروق إيجابية في حياة الأطفال أصبح الآن سهلاً وممكنا وممتعا.”

إلى جانب تزويد مجتمعات مثل مؤسسة يو إي أف أيه للأطفال بمنصة التجارة الاجتماعية الخاصة بها، طورت جت 8 تقنية خصوصية مستخدم على مستوى عالمي لحماية بيانات المستخدمين الشخصية.

يسهل برنامج تبادل بيانات المستخدم في جت 8 المعاملة بين المستخدم والجهات الخارجية حيث يمكن للمستخدم الاشتراك إذا أراد أي شخص شراء بياناته الشخصية منه مباشرة.

وقال مايك ألين، المؤسس المشارك لـ جت 8، “لعبة كرة القدم قوية! إنها تساعد الأطفال على الحلم وتمنحهم الأمل في النجاح في الحياة. نحن متحمسون للعمل مع مؤسسة يو إي أف أيه للأطفال. من خلال تقنية جت 8، نقدم منصة للأشخاص للانخراط ونشر العمل العظيم الذي تقوم به المؤسسة في جميع أنحاء العالم. سيساعد التطبيق المؤسسة في بناء مجتمع جديد من المؤثرين والمؤيدين، الذين سيكونون قادرين على دعم القضية من خلال إنشاء ومشاركة محتوى مؤثر اجتماعيا.”

يرجى تنزيل تطبيق UEFA Foundation4Kids من متجر غوغل بلاي ومتجر تطبيقات آي أو أس هنا: https://uefa4kids.jet8.app/ ومساعدة الأطفال في جميع أنحاء العالم، ملصق واحد في كل مرة.

لمزيد من المعلومات: http://den.foundation