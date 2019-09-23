إطلاق المشروع الضخم المترقب إطلاقه في جزر المالديف، كروسرودز، رسميا

ميل، جزر المالديف، 23 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — بعد سنتين من أعمال التطوير، بات مشروع كروسرودز، المقصد السياحي المتكامل الأكبر لأسلوب العيش والترفيه الذي تنفذه شركة سينغها إستيت العامة، وهي شركة التطوير العقاري التايلندية الرائدة، جاهزا لفتح أبوابه على اثنتين من جزره التسع.

الجزيرة الأولى هي موطن لمنطقة نمط الحياة النابضة بالحياة وقلب المشروع الضخم، The Marina @ CROSSROADS – وهو مشروع تبلغ مساحته 11,000 متر مربع، ويعج بمحلات تجارة التجزئة والترفيه. ونظرًا لقربه من المدينة، فإن مكان الجذب السياحي هذا يلهم اجتماع الثقافات بين السكان المحليين والزائرين، تمامًا بنفس الطريقة التي كانت بها البلاد في الماضي، ويلبي مجموعة متنوعة من الميول العصرية بما في ذلك التسوق الفاخر، والطعام الفاخر، وقاعة المناسبات الحديثة، والرياضات المائية المعتمدة من بي أيه دي آي ومركز للغوص. يستهدف فندق منتجع الترانزيت ساجي لاغون المالديف، وهو مجموعة كوريو فندقية بإدارة هيلتون، الزوار الذين يعتزمون قضاء فترة قصيرة في الجزيرة الذين يمكنهم الاستفادة من المرافق الموجودة في وسط المدينة أثناء توقفهم في رحلاتهم الجوية. يمكن رؤية جانب التنمية المستدامة للمشروع من خلال الجهود المبذولة في مركز جزر المالديف للاكتشاف، وهو متحف تفاعلي لمركز تعليمي يشجع على الحفاظ على البيئة والفنون والحرف المحلية في المالديف. كما يوجد مركز مارين ديسكوفري، أحد أكثر مختبرات الحياة البحرية تطوراً في المنطقة، والذي يستضيف علماء الأحياء الذين يجرون أبحاثًا ودراسات عن الحياة البحرية وانتشار الشعاب المرجانية من خلال برنامج جونيور كورال كوريتور ومبادرة لإطلاق أسماك المهرج تمتد في منطقة بمساحة 64,000 متر مربع.

الجزيرة الثانية هي فندق هارد روك المالديف، الذي تم تطويره وإدارته بواسطة أس هوتيلز أند ريزورتس. يقدم الفندق إقامة لا تنسى مستوحاة من الموسيقى، ويضم مجموعة كاملة من الخبرات والمرافق المميزة لجميع الأعمار. يُعد فندق هارد روك المالديف أيضًا أول موقع للشركة في جزر المالديف.

وقال السيد تشوتينات بيرومبكادي، رئيس مجلس إدارة شركة سينغها إستيت العامة، “إنه مع كروسرودز، نحن نصنع التاريخ. بفضل كوننا أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في جزر المالديف، سيعيد كروسرودز إعادة تعريف تجربة الإجازات في جزر المالديف والمحيط الهندي بأكمله، مع كونه أيضا مشروعا مستداما للغاية ويراعي بيئتها وتاريخها وثقافتها “.

وأضاف السيد ناريس تشيكلين، الرئيس التنفيذي لشركة سينغها إستيت العامة أنه بينما نركز الأنظار على الترويج للسياحة والاقتصاد المحلي، يلتزم كروسرودز أيضًا بمهمته المتمثلة في “البناء الكبير، وحماية الصغير”، – تصميم مشروع ضخم مع الترويج لسبل عيش سكانها.

شركة سينغها إستيت العامة

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