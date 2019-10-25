إطارات لاسا تغير مسارها مع مصنعها الذكي

دشنت إطارات لاسا أحدث إنتاجها من مصنعها الذكي الجديد باستثمارات مشتركة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي بمشاركة سابانجي هولدينغ وبريدجستون كوبوريشن. وحققت منتجات مصنع آق سراي أرقامًا إنتاجية مهمة حيث وصل إنتاج المصنع خلال أقل من عام إلى 56 دولة من تشيلي غربًا حتى كوريا الجنوبية شرقًا ومن السويد شمالاً حتى ماليزيا جنوبًا.

يبرز مرفق التصنيع الثاني من نوعه لإطارات لاسا باعتباره مثالاً نموذجيًا لتطبيقات الجيل الرابع من الصناعة، وتصل سعة المصنع الكاملة إلى 4,2 مليون وحدة.

اسطنبول، 25 أكتوبر/تشرين أول، 2019 /PRNewswire/ — بدأ مصنع آق سراي بلانت “Aksaray Plant” الذي يتبع شركة بريزا بريدجستون سابانجي تاير مانوفاكتشورينغ إنك “Brisa Bridgestone Sabancı Tyre Manufacturing Inc.”، عهده المستقل في 2018، مستفيدًا من الجيل الجديد من التقنيات مثل تطبيقات الروبوتات، وتحليلات البيانات، والرقمنة وذلك بالاقتران مع قدرات قوة العمل المؤهلة. واسترعى المصنع الانتباه بالنظر إلى السعة الإنتاجية التي وصل إليها بعد أقل من عام، وحجم مبيعاته الدولية.

وطالما تميزت إطارات لاسا “Lassa Tyres” من خلال زيادة قدراتها التنافسية مع تطبيقات الإنتاج التي تقدم قيمة مضافة مثل نظام نقل الإطارات الآلي بالكامل، ونظام تتبع الإطار المتزامن من خلال التوأم الرقمي بالمصنع الذي يتمثل في المنصات الإلكترونية والواقع المعزز. ووصلت الإطارات المنتجة في المصنع الجديد إلى 56 دولة، ومن المنتظر أن يصل حجم الإنتاج إلى 4,2 مليون إطار فور وصول المصنع إلى سعته الكاملة. وعند دمج سعة مصنعي آق سراي “Aksaray” وقوجه إيلي “Kocaeli”، تصل سعة إنتاج إطارات لاسا إلى إطار واحد كل 2,5 ثانية.

المرحلة المستقلة في تصنيع الإطارات

توشك الإطارات المنتجة في مصنع آق سراي ألا تكون قد لمست الأرض على الإطلاق من خلال النظام الآلي لنقل الإطار. حيث يتيح إعداد التوأم الرقمي في بيئة إلكترونية للمشغلين متابعة الإطارات باستخدام التقنية عن بعد والتدخل لإصلاح أية مشكلة خلال دقيقتين على الأكثر.

تنتج الإطارات مع معدل عيوب صفري في المصنع مما يضيف قيمة كذلك إلى البيئة من خلال استهلاك طاقة أقل بنسبة 30%. ويمكن توقع الخلل المحتمل في المعدات باستخدام نظام الصيانة الوقائية. وتتعرف المركبات الذكية في المصنع على الأشخاص وطبقًا لذلك تحدد سرعاتهم وتحسن من المسار. ويتم نقل المواد الخام باستخدام نظام دائرة مغلق وتوضع الألواح الشمسية في المبنى الإداري للمساعدة في توليد الكهرباء كما يتم إعادة جميع مياه الأمطار ومياه الصرف الصحي إلى النظام.

وشهدت إطارات لاسا نمو حجم صادراتها السنوي بنحو 10% خلال آخر 5 سنوات، بينما وصل حجم النمو إلى 60% في إطار أرقام المبيعات. كما امتد نشاط إطارات لاسا لتصل إلى 80 دولة وبالتالي وصل معدل النمو الإقليمي إلى 41%.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1017095/LASSA_Aksaray_Factory.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/967404/Lassa_Tyres_Logo.jpg