إضافة إلى (11) معرضاً في شهري يناير وفبراير الماضيين “دهانات الجزيرة” تفتتح أكبر صالة عرض نموذجية في محافظة الأفلاج

الرياض، المملكة العربية السعودية, 22 مارس / آذار 2022 /PRNewswire/ —

افتتحت “دهانات الجزيرة”، الشركة الرائدة في الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في الشرق الأوسط، أكبر صالة عرض دهانات وألوان في محافظة الأفلاج في خلال الأسبوع الماضي، وحضر حفل الافتتاح لفيف من رجال الأعمال والمستثمرين في المحافظة في مجال العقارات والبناء، وجمع من فنيي الدهانات، علاوة على عدد من الإداريين والفنيين بالشركة.

ترك افتتاح المعرض أثراً مبهراً في الزوار، حيث إن حجم المعرض وفخامته، وما يقدّمه من شمولية في العرض لكل منتجات دهانات الجزيرة بصورة واضحة ومتنوّعة وميسّرة تسهّل على العميل إيجاد احتياجاته ضمن تشكيلة من الدهانات العصرية والمتطورة التي تضمن له الجودة والاستدامة، وسهولة الاختيار، ووجد افتتاح المعرض وقعاً طيباً وتقديراً عالياً من السادة الحضور، حيث تمّ تعريفهم بخدمات الشركة المتعددة وما تقدّمه للعميل.

يعلّق الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح، الرئيس التنفيذي لشركة “دهانات الجزيرة”، على افتتاح هذه الصالة الكبرى والأكثر تميّزاً قائلاً: “بصفتنا شركة رائدة في الشرق الأوسط، إلى جانب كوننا شركة وطنية سعودية، فإن المسؤولية تقع على عاتقنا في ضمان تزويد عملائنا في كافة مناطق المملكة العربية السعودية بكافة خيارات الدهان الممكنة لمنازلهم وبجودة تليق بالمواطن السعودي”.

ويؤكد الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح كلامه بافتتاح وتجديد (11) معرضاً أخرى في مختلف مدن المملكة خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين، منها معرض في مدينة الشملي التابعة لمنطقة حائل، ومعرضان في مدينة مكة المكرمة أحدهما في حي المقام والثاني في حي العزيزية الشمالية، ومعرض في حي المهدية بمدينة الرياض، ومعرض في الأطاولة التابعة لمنطقة الباحة، ومعرض في حي شوران بالمدينة المنورة، ومعرض في حي المرجان بمدينة جدة، فضلاً عن (14) معرضاً خلال الربع الأخير من العام الماضي.

حول “دهانات الجزيرة”

أُسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

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