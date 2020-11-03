إصدار قوائم في تشنغدو تتيح فرصًا للعالم

تشنغدو، الصين، 2 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أصدرت مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين، مجموعة جديدة من “قوائم فرص المدينة” في 29 أكتوبر بالتعاون مع المدن المحلية في دائرة تشنغدو-تشونغتشينغ الاقتصادية والمدن الدولية التي تشارك في مبادرة الحزام والطريق (BRI). وقد أُعلن عن الوثائق في معرض الصين العالمي للابتكار وريادة الأعمال لعام 2020 (GIEF) بمدينة (تشنغدو).

تتضمن قوائم فرص المدينة، التي بدأت مدينة تشنغدو إصدارها في مارس 2019، بصورة رئيسية الطلب الحكومي والإمداد الحكومي وقدرات المؤسسات والتعاون بين الشركات. تهدف الخطط إلى مساعدة الشركات على اغتنام فرص تطوير المدينة بفعالية والمشاركة في نموها.

استجابةً لمبادرة الحزام والطريق والاستراتيجية الوطنية للصين لتطوير دائرة تشنغدو-تشونغتشينغ الاقتصادية، دعت تشنغدو مدنًا من ثماني دول تشارك في مبادرة الحزام والطريق وأربع مدن في دائرة تشنغدو-تشونغتشينغ الاقتصادية للمشاركة في إصدار فرص المدينة هذه المرة.

تتضمن القوائم التي أُصدرت حديثًا 820 قطعة من معلومات العرض والطلب حول الإنتاج الذكي والحياة الذكية والحوكمة الذكية والاقتصاد الأخضر. ويبلغ نصيب مدينة تشنغدو من إجمالي عدد القطع 477 قطعة؛ بينما يبلغ نصيب المدن الدولية في دول مثل روسيا وكازاخستان وإندونيسيا وجورجيا 56 قطعة، و يبلغ نصيب المدن المحلية ديانغ ويبين وميشان وتسيانغ 287 قطعة.

وحيث يركز معرض الصين العالمي للابتكار وريادة الأعمال هذا العام على سلسلة الإمداد، فقد أصدرت المدينة بوجهٍ خاص قائمة بتطوير سلسلة الإمداد لإظهار التطبيقات المبتكرة لتقنية سلسلة الإمداد في الخدمات الحكومية والحوكمة الحضرية والخدمات المالية وغيرها من المجالات.

وقد عُقد بعد الإصدار حدث تعارف يربط بين الأطراف المعنية، قد أثمر عن بناء منصة للشركات الاقتصادية الجديدة لمطابقة منتجاتها وتقنياتها مع السيناريو الاقتصادي الجديد في تشنغدو. وقد عُرضت تقنيات العديد من المجالات أثناء تجمع التعارف، بما في ذلك تقنية المدن الذكية والبيانات الضخمة وسلسلة الإمداد والسياحة الثقافية الرقمية والرعاية الطبية الذكية.

وتم التوقيع على أربعة مشاريع تعاونية بقيمة 6 مليارات يوان (893.4 مليون دولار) أثناء الحدث. تتضمن المشاريع مطابقة العرض والطلب في البلدان المشاركة في مبادرة الحزام والطريق والتعاون الإقليمي في دائرة تشنغدو-تشونغتشينغ الاقتصادية، فضلاً عن التعاون بين المدن الذكية والمؤسسات المالية الجديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل سلسلة الإمداد والبيانات الضخمة.

كما منحت المدينة الدفعة الأولى من ثلاثة مختبرات تجريبية لتطبيق الابتكار و 12 معملًا لسيناريو المستقبل الحضري في حدث التعارف.

صرَّح المسؤولون بأن هذه الخطوة، التي تُعد جزءًا أساسيًا من جهود المدينة لدعم الابتكار، ستعزز تطوير تقنيات جديدة وصناعات ناشئة مع تسهيل استخدامها العملي في التنمية الحضرية.

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