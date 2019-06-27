إصدار ألبوم الموسيقى المصاحبة الأصلية للعبة بي تي أس وورلد على مستوى العالم يوم 28 حزيران/يونيو

الفيديو الموسيقي للأغنية العنوان Heartbeatسيتوفر هو الآخر يوم 28 حزيران/يونيو

لعبة الجوال التي طال انتظارها بي تي أس وورلد تصبح التنزيل رقم 1 على الإنترنت

اللعبة تصبح اللعبة المجانية الأولى على نظام آي أو أس في 33 دولة عبر أميركا الشمالية، أوروبا وآسيا خلال 14 ساعة من الإطلاق

سيؤول، كوريا، 28 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة نتماربل Netmarble اليوم أن ألبوم لعبة بي تي أس وورلد الموسيقي الأصلي الكامل سيكون متوفرا في جميع أنحاء العالم يوم 28 حزيران/يونيو في الساعة 6 مساء بتوقيت كوريا. لعبة BTS WORLD ، وهي لعبة الجوال التي طال انتظارها التي توفر الفرصة الرائعة للاعبين لكي يصبحو مدراء بي تي أس، تم إصدارها يوم 26 حزيران/يونيو.

وقد صدرت أغنية Heartbeat، الأغنية العنوان من الألبوم الأصلي للمسويقى الأصلية المرافقة للعبة بي تي أس وورلد، أولا في لعبة الجوال يوم 26 حزيران/يونيو. أغنية البوب روك، التي تتبع قصة اللعبة لأعضاء فرقة بي تس أس وورلد السبعة الذين يشقون طريقهم ليصبحوا نجوم سوبر، تتضمن الألحان الجذابة وتناغم أعضاء الفرقة وتقدم المشاعر اللطيفة والقوية. أخرج الأغنية مخرج وكاتب ومازج الأغاني الفائز بجائزة غرامي دي جي سويفل.

وللتزامن مع إصدار مع الألبوم الموسيقي الأصلي، سيتم توفير فيديو جديد تمامًا لأغنية “Heartbeat” يوم 28 حزيران/يونيو. ومع موضوع يستند إلى محتوى لعبة “قصة أخرى” في لعبة بي تي أس وورلد، يصور الفيديو قصص الأعضاء السبعة الذين يعيشون بمفردهم الأحلام كأشخاص عاديين في عالم موازٍ بدلاً من واقعهم الحالي.

يحتوي ألبوم الموسيقى الأصلية للعبة بي تي أس وورلد، وهو أول ألبوم موسيقي أصلي للعبة على الإطلاق للعبة بي تي أس وورلد، على 14 أعنية، بما في ذلك موسيقى الخلفية للعبة، والأغاني المميزة لكل عضو، وثلاث أغنيات وحدة تم إصدارها مسبقًا. أغاني الوحدة هذه هي “Dream Glow” لجين وجيمين ويونغ كوك، و ” A Brand New Day” لـ جي هوب وفي، و “All Night” لـ آرم أم وسوغا.

بي تي أس وورلد هي لعبة محاكاة للأجهزة الجوالة تعتمد على القصة والتي تعيد اللاعبين إلى البداية قبل ظهور الفرقة لأول مرة لمتابعة دور مدير بي تي أس، مع الهدف النهائي المتمثل في ترقية أعضاء بي تي أس ليصبحوا نجوم سوبر.

يمكن للاعبين التفاعل مع بي تي أس افتراضيًا كمدير في اللعبة من خلال محتوى تفاعلي 1 مقابل 1، بالإضافة إلى جمع وترقية بطاقات أعضاء بي تي أس للموافقة على المهمات وبدء المزيد من القصص على طول الطريق. تحتوي اللعبة أيضًا على قصص فردية لأعضاء بي تي أس ضمن محتوى “قصة أخرى” للعبة حيث يظهر كل عضو على أنه الشخصية الرئيسية في القصة الفردية.

تتوفر لعبة بي تس أس وورلد الآن في جميع أنحاء العالم (باستثناء بعض الدول) على أجهزة آي أو أس وأندرويد. ومنذ إطلاقها يوم 26 حزيران/يونيو، أصبحت اللعبة المجانبة رقم 1 التي يتم تنزيلها من الإنترنت على أجهزة آي أو أس في 33 دولة عبر أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا خلال 14 من إصدارها. لمزيد من المعلومات حول بي تي أس وورلد، يرجى زيارة الموقع الرسمي https://btsw.netmarble.com . يمكن متابعة لعبة بي تي أس وورلد أيضا على Twitter ، YouTube وInstagram.

حول شركة نتماربل كوربوريشن

تسعى شركة نتماربل كورب لتسلية الناس من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم من خلال توفير تجارب ألعاب جوال رائعة. تأسست نتماربل في كوريا العام 2000، وهي شركة ألعاب الهاتف المحمول الأسرع نموًا وتحتل المرتبة الأولى كمطور وناشر لألعاب الهاتف الجوال على مستوى العالم. مع أكثر من 6000 موظف، تقوم نتماربل بإنتاج وخدمة بعض أكثر ألعاب الهواتف الجوالة نجاحًا، بما في ذلك Lineage 2: Revolution و MARVEL Future Fight و Everybody’s Marble و Seven Knights . وكشركة أم لشركة كابما، وهي واحدة من أكبر الشركات المطورة لألعاب الهواتف المحمولة من الألعاب المجانية المتعددة اللاعبين، وأكبر مساهم في جام سيتي، وهي شركة رائدة في تطوير الألعاب الاجتماعية غير الرسمية، تمتلك نتماربل شراكة استراتيجية مع سي جي إي أن أم كوربوريشن، أكبر شركة ترفيه في آسيا، تينسنت هولدنغز، أكبر شركة إنترنت في آسيا، وشركة أن سي سوفت، وهي إحدى شركات MMORPG البارزة في مجال الألعاب المتعددة اللاعبين. يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على www.netmarble.com .

حول بيغ هت إنترتينمنت

تأسست شركة بيغ هت إنترتينمنت في شباط/فبراير 2005 في كوريا الجنوبية على يد الرئيس التنفيذي والمنتج بانغ سي هيوك، وتركز الأعمال الأساسية لشركة بيغ هت إنترتينمنت على الإنتاج الموسيقي وإدارة الفنانين والنشر. تتضمن مشاريع بيغ هت إنترتينمنت التجارية وتطور مجموعة من المحتوى المنتج من كبار الفنانين من الدرجة الأولى، بما في ذلك بي تي أس وورلد العالمية وأحدث إضافة TOMORROW X TOGETHER . وعبر مهمتها المتمثلة في “الموسيقى والفن للتعافي، تسعى بيغ هت جاهدة لإضفاء تأثير إيجابي من خلال المحتوى مع توفير الراحة والإلهام لعشاق الموسيقى في جميع أنحاء العالم.

حول شركة تيك وان

شركة تيك وان كوربوريشن هي شركة محتوى مبتكرة تستخدم ثقافة البوب في بيئة الألعاب. إذ تأسست في العام 2016، تيك وان تقود هذا النوع الجديد من الألعاب المحمولة المسماة “الألعاب السينمائية” التي تجمع بين عناصر اللعبة التفاعلية ضمن مفهوم القصة على أساس ثقافة البوب وبروتوكول الإنترنت الأصلي. تتضمن الألعاب مقاطع فيديو بالحركة الكاملة ومحتويات مرئية متعددة تدفع حدود سرد القصص من الجيل التالي. لقد أدت سنوات الخبرة والمعرفة في كل من سرد القصص وتطوير الألعاب إلى إنشاء ألعاب سينمائية مثل Take Urban و بي تي أس وورلد. تطور شركة تيك وان حاليًا سلسلة من الألعاب السينمائية المستقبلية وأعمالها الجديدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.takeonecompany.com .

الاتصالات:

كوريا (سيؤول)، فريق العلاقات العامة في المقر الرئيسي، جنهو لي، globalpr-g@netmarble.com ، 82-2-2271-7444

أميركا الشمالية : فريق العلاقات العامة لنتماربل الولايات المتحدة

تشاستيتي إريزاري، chastity.irizarry@netmarble.com

روجرز أند كوان، جو شنايدر، jschneider@rogersandcowan.com

بيغ هت إنترتينمنت، آيرين تشوي، irenechoi@bighitcorp.com

صورة فوتوغرافية: https://mma.prnewswire.com/media/930274/BTS_WORLD_Album_Cover.jpg