‫ «إس إس آي شايفر» وشركة النهدي الطبية يطلقان أول مركز ذكي لتوزيع الأدوية في الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية, 11 أبريل 2022 /PRNewswire/ — أعلنت SSI SCHAEFER (إس إس آي شايفر )، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الحلول الحديثة للتخزين واللوجستيات، بالتعاون مع شركة النهدي الطبية، أكبر سلسلة تجارة بالتجزئة للأدوية في المملكة، عن تطبيق أول نظام صيدلاني عالمي المستوى في البلاد في مارس 2022. وتقع المنشأة الجديدة في قلب المنطقة الصناعية بجدة وتعمل بشكل كبير على زيادة القدرة اللوجستية للبلاد واستعدادها لتوزيع الأدوية بشكل آمن وموثوق.

يُعد مركز توزيع النهدي في جدة (إمداد) أول مركز توزيع ذكي لقطاع التجزئة في منطقة الشرق الأسط وشمال أفريقيا ، بحيث يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي وخلق بيئة للاستثمارات طويلة الأجل في المجال الصناعي وقطاع الخدمات اللوجستية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

أقيم مركز إمداد علي مساحة 250 ألف متر مربع ويتميز بخدمات لوجستية ومركز توزيع مرن حيث يتم التحكم في درجة حرارته، ، ويتم تنفيذ الطلبات آليا باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة لدعم المركز في المنظومة الصحية وفقًا لأحدث المعايير الدولية ولوائح الهيئة السعودية العامة للغذاء والدواء بشأن أفضل الممارسات. وبدعم من تقنية شركة إس إس آي شايفر، تم تطوير إمداد بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مُدن» ليكون أول مركز توزيع ذكي لقطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تم تصميم مركز إمداد للتعامل مع 200 مليون وحدة سنويا من المنتجات . ويعود الفضل في هذا الإنجاز غير المسبوق إلى أحدث حلول التخزين والأرفف الأليه من شركة إس إس آي شايفر، Cuby shuttle technology (تقنية المكوك) بالإضافة إلى Pick-by-Light picking (الانتقاء بالضوء) المعززة ببنية تحتية من الانظمة الذكية. ومن خلال الأتمتة، يمكن لمركز إمداد نقل ما يصل إلى 600 صندوق شحن يحتوي على أكثر من 10000 منتج لكل ساعة تشغيل. ويشتمل نطاق الإمداد من شركة إس إس آي شايفر على مجموعة رائعة من الأنظمة بداية من الاستلام و تفريغ المنتج، وتسليم البضائع من نقطة الي أخرى والانتقاء بالضوء من خلال نظام SSI Cuby وتكنولوجيا النقل وإغلاق الصناديق التلقائي ووضع ملصقات الشحن وربطها بسيور أوتوماتيكية إلى منطقة الفرز والعرض من أجل الشحن. ويتم التحكم في النظام بالكامل وإدارته بواسطة برنامج اللوجستيات من شركة إس إس آي شايفر WAMAS® (برامج إدارة المستودعات).

وبالإضافة إلى السعة التخزينية لمساحات تسليم البضائع من نقطة الي أخرى والانتقاء بالضوء من خلال نظام SSI Cuby التي تشمل 37260 و25600 موقع تخزين لدعم انتقاء المنتجات البطيئة والسريعة الحركة على التوالي، يتضمن نطاق نظام إس إس آي شايفر أيضًا تخزينًا واسع النطاق للطبليات لدعم تخزين وانتقاء الأجهزة الطبية ومناولة المرتجعات والعمليات الأخرى ذات الصلة. وتتضمن هذه المساحات أيضًا تخزينًا واسعًا للطبليات وانتقاء العناصر الكبيرة والضخمة ومناطق الأجهزة الطبية ومناولة المرتجعات والعمليات الأخرى. وتشتمل مساحات التخزين هذه على نظام قنوات خاص يستخدم نظام SSI Orbiter® تلقائي مع قنوات انتقاء محددة لتحسين الأداء ونظام الأرفف الانتقائي ونظام التدفق لرص الطبليات والتخزين على الرفوف ، ونظام رفوف متعددة المستويات بهيكل فولاذي عالي المستوى، ونظام تخزين مباشر للكرتون.

وصرّح أيمن الاعمر، المدير العام بشركة إس إس آي شايفر بالمملكة العربية السعودية، قائلاً «في مناخ يسوده الكثير من التغيرات المتلاحقة، أصبحت الحلول الذكية الحديثة لمناولة المواد هي الاتجاه السائد والسبيل المناسب للمضي قدمًا للعديد من الشركات. وفي صناعة الأدوية والرعاية الصحية، نرى الفوائد المهمة في جميع الجوانب خلال سلسلة الإمداد. ومن خلال فهم عمليات التشغيل والمعالجة، والبيانات الكاملة، وتحليل الأداء، والاستشارات المتعلقة بالتصاميم، تتيح التقنية والابتكار اللذين توفرهما إس إس آي شيفر لشركة النهدي ضمان معايير كفاءة أعلى وتقارير دقيقة وخدمة عملاء عالية الجودة».

وإلى جانب الانظمة، توفر إس إس آي شايفر نظام إدارة المستودعات WAMAS® الذي يوفر تتبعًا في الوقت الفعلي للبضائع. وإلى جانب تحقيق رؤية شركة النهدي نحو تقديم خدمات ذات مستوى عالمي، فإنه يسمح للشركة أيضًا بتتبع وتعقب ونقل البضائع بكفاءة مع التحكم فيها وتصريف المواد ذات تاريخ انتهاء الصلاحية الأقرب أولاً بأول ‎ (FEFO) ، لضمان النزاهة والإنتاجية وفعالية الأداء والحصول على سجلات دقيقة بما يضمن احتساب جميع البضائع ومنع الاختلاس.

ويلخص الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية، المهندس ياسر جوهرجي التعاون الناجح، قائلاً: “تنبع رؤية مركز إمداد من التزام شركة النهدي الثابت بتحقيق رؤية 2030 وأهداف برنامج التنمية الصناعية الوطنية المتمثلة في إنشاء المراكز اللوجستية وتحسين أدائها في جميع أنحاء المملكة. ولقد لعبت إس إس آي شايفر دورًا أساسيًا في تحقيق هذه الرؤية من خلال تزويد مركز إمداد بأحدث التقنيات التي لن تدعمنا وحسب في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي، بل ستضمن أيضًا معايير كفاءة أعلى وإعداد تقارير دقيقة وخدمة عملاء عالية الجودة. ونحن نعرب عن خالص امتناننا لفريق إس إس آي شايفر، الذي دعمنا بلا كلل طوال جميع مراحل هذا المشروع. وسيشكل إطلاق مركز إمداد علامة فارقة في رحلتنا نحو أن نصبح الشريك الأكثر قوة وموثوقية لضيوفنا – فهو علامة بارزة تؤكد التزامنا تجاه خدمة ملايين الضيوف في جميع أنحاء المملكة بأكثر الطرق فعالية.»

ومن جانبه أضاف نائب الرئيس التنفيذي لعمليات الإمداد بشركة النهدي الطبية، المهندس رائد منقل: «سيكون إمداد أكبر مركز توزيع ذكي في الشرق الأوسط مصمم لضمان الأمن الدوائي وفقًا لأحدث الأنظمة الدولية ويعكس دور شركة النهدي كشريك فعال في دعم رؤية 2030. وبفضل الخبرة الواسعة التي تمتلكها إس إس آي شيفر في المنطقة، وما أنجزته من أعمال هندسية وقدراتها ما بعد البيع لتوفير حلول كاملة، وإضافة قيمة إلى احتياجات ومزايا عملائها المحددة، يمكن لشركة النهدي الطبية أن تجعل هذه الرؤية الكبيرة حقيقة واقعة.»

مجموعة إس إس آي شايفر – الملف التعريفي

تُعد مجموعة إس إس آي شايفر هي المزود الرائد عالميًا للحلول المعيارية للتخزين والانظمة اللوجستية. ويقع المقر الرئيسي للمجموعة في نيونكيرشن (ألمانيا)، ويعمل بها ما يقرب من 10000 موظف على مستوى العالم. هذا إلى جانب امتلاكها سبعة مواقع إنتاج محلية ودولية، وحوالي 70 شركة فرعية عاملة في جميع أنحاء العالم. ومن خلال نشاطها في قارات العالم الست، تقوم إس إس آي شيفر بتطوير وتنفيذ حلول مبتكرة مخصصة للصناعة لمواجهة التحديات الفريدة لعملائها. وهي بذلك تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل مستقبل مناولة المواد.

تصمم إس إس آي شايفر وتطور وتصنع أنظمة للمستودعات والمنشآت الصناعية. وتتضمن محفظتها حلولاً يدوية وآلية للتخزين والنقل والانتقاء والفرز، بالإضافة إلى تقنيات إدارة النفايات وإعادة تدويرها. وبالإضافة إلى ذلك، تُعد إس إس آي شايفر الآن مزودًا رائدًا للبرامج المعيارية المحدثة بانتظام لتدفقات المواد في الداخل. ويقوم فريق البرامج لديها، الذي يضم أكثر من 1100عضوًا، بتطوير تطبيقات عالية الأداء، ويقدم للعملاء مشورة وافية حول المزيج الذكي من البرامج مع المعدات اللوجيستية. وتقدم إس إس آي شايفر لتقنية المعلومات، إلى جانب منتجات نظام إدارة المستودعات WAMAS® وتطبيقات ومنتجات النظم في مجال معالجة البيانات ‎ (SAP) ، دعمًا سلسًا لجميع عمليات إدارة تدفق المواد والمستودعات. وتعمل الحلول المقدمة من إس إس آي شايفر على تحسين إنتاجية وكفاءة مؤسسات العملاء – لا سيما من خلال المراقبة الدقيقة للغاية والتصور وتحليل المقاييس التشغيلية من أجل الإدارة الاستباقية داخل العمليات اللوجيستية.

تقدم إس إس آي شايفر أنظمة جاهزة للتسليم متطورة للغاية. وبصفتها لاعبًا على الساحة الدولية، يمكنها تقديم حلول شاملة لجميع أنحاء العالم. وتشمل محفظة أعمالها الشاملة التصميم والتخطيط والاستشارات وخدمات ما بعد البيع والصيانة الخاصة بالعميل.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة https://www.ssi-schaefer.com

نبذة عن شركة النهدي الطبية

شركة النهدي الطبية هي شركة متخصصة في قطاع الرعاية الصحية ، وهي أكبر سلسلة صيدليات للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية تدعمها قاعدة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية. تأسست الشركة في عام 1986 كشركة ملكية فردية تملك صيدليتين في مدينة جدة. واليوم، تدير النهدي 1151 صيدلية موزعة عبر 144 مدينة وقرية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى عيادتين وسبع عيادات سريعة.

تخدم الشركة أكثر من 30 مليون ضيف سنوياً من خلال 100 مليون عملية، وتركز فلسفتها المتمحورة حول الضيف على حصول جميع ضيوفها على منتجات وخدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية في الرعاية الصحية والطب والعافية ومنتجات الأم والطفل والجمال والسلع الاستهلاكية الأخرى. ومن خلال الاستفادة من أحدث وسائل التكنولوجيا وابتكارات سلاسل الامداد، تسعى النهدي إلى توفير خدمات متكاملة في الصحة والعافية لجميع ضيوفها.

كما تحرص النهدي على دعم موظفيها وتزويدهم بفرص التدريب اللازمة في مختلف جوانب أعمالها حتى يقدموا أفضل ما لديهم ويطوروا من إمكاناتهم. وإلى جانب الأعمال التجارية، تتطلع النهدي على الدوام إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على المجتمع من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات المدروسة والهادفة، بدءاً من حملات التوعية إلى الحلول الصحية الشخصية.

تتمتع شركة النهدي الطبية بسجلٍ حافل من الانجازات التي حققتها طوال مسيرتها التي تمتد لأكثر من 35 سنة حيث عرفت “النهدي الطبية” بدورها في احتضان ثقافة العمل الإيجابية والتزامها الثابت تجاه المجتمع المحلي. ومن ضمن انجازاتها، اندراج اسم “النهدي الطبية” ضمن القائمة الافتتاحية لأفضل أماكن العمل في آسيا والمملكة العربية السعودية منذ العام 2014، وحصولها على جائزة “أفضل تطوير مجتمعي” ضمن جوائز الاستدامة الخليجية والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في عام 2018.

النهدي موجودة لإضافة نبض لحياة ضيوفها كل يوم.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني : www.nahdi.sa/en/

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