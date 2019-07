إذ تعمل على خفض التكلفة وإزالة الحواجز أمام النجاح للطلبة، البكالوريا الدولية تلغي رسوم التسجيل لاختبارها

نيوأورلينز، 22 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — كجزء من مجهود مركز لخفض الحواجز المالية لانضمام الطلبة والمدارس لبرامجها الفريدة، أعلنت مؤسسة البكالوريا الدولية اليوم announced today that it is eliminating the $172، أنها ألغت رسوم “تسجيل المرشحين” التي يدفعها الطلبة عادة (كتكلفة منفصلة عن رسوم اختبارات المواضيع الفردية).

يهدف هذا القرار المصمم لتخفيض تكاليف تقييم الطلاب إلى مساعدة المزيد من الطلاب في جميع أنحاء العالم على تحمل التسجيل لامتحانات مواد إضافية أو متابعة برنامج دبلوم كامل، وكذلك مساعدة المزيد من المدارس على الانضمام إلى مجتمع أكثر من 5000 مدرسة دولية في جميع أنحاء العالم تدرس منهاج البكالوريا الدولية.

وقالت المديرة العامة للبكالوريا الدولية الدكتورة سيفا كوماري، “جزء أساسي من مهمتنا هو أن نطور للمجتمع الدولي شبابا مثقفين في جميع المواضيع، متعددي اللغات، ومنفتحين عقليا – جيلا جديدا تلقى تعليمه بطرق تمكنهم من الاستجابة بعناية للتحديات العالمية والوطنية والمحلية.

وأضافت: “في مواجهة التغيرات العالمية الوشيكة والثورة الصناعية الجديدة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فإن تركيز البكالوريا الدولية المنصب على إعداد القوى العاملة في المستقبل ليكونوا متعلمين رشيقين ومفكرين نقديين هو أكثر أهمية وضرورية من أي وقت مضى”.

إلغاء رسوم التسجيل هو الأحدث في سلسلة من القرارات التي تتخذها مؤسسة البكالوريا الدولية لتخفيف الأعباء المالية أمام فتح باب الوصول إلى برامجها. فقد وفرت مؤخرًا خصومات للمدارس التي تقدم ثلاثة برامج أو أكثر من برامج البكالوريا الدولية ووسعت استثماراتها المستمرة في التطوير المهني لمعلمي البكالوريا الدولية، وتقدم بعض دوراتها بدون مقابل.

وأشارت كوماري إلى أنه بعد الاستثمار في التكنولوجيا التي قامت بتحديث أنظمة تقييم البكالوريا الدولية على مدى السنوات العشر الماضية، ونتيجة للإدارة الدقيقة لتكاليفها، فإن البكالوريا الدولية قادرة على نقل المزايا المالية مباشرة إلى الطلاب والمدارس.

وقال هيف بنايان، مدير التواصل والمؤتمرات في المؤسسة: “نحن نركز على تطوير المفكرين المتميزين بالعمق وسعة المعرفة الذين يحتاجهم العالم للثورة الصناعية الرابعة. تطوير متعلمين رشيقين وعميقي التفكير هو أمر أساسي لفلسفة البكالوريا الدولية التعليمية وهذا هو السبب في أننا نعتقد أن نموذجنا العالمي لتطوير القوى العاملة في القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون أكثر سهولة لناحية الانضمام إليه.”

تأسست البكالوريا الدولية في العام 1968، وهي تقدم تعليماً an education للطلاب من سن 3 إلى 19 عامًا، مؤلفا من أربعة برامج four programmes تركز على تعليم الطلاب على التفكير الناقد والمستقل، والاستفسار بعناية ومنطق. مناهج البكالوريا الدولية موجودة في أكثر من 5000 مدرسة في أكثر من 150 دولة حول العالم.

