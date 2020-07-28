إدارة السير الذكية: مساعدة السيارات على السير السلس عبر شوارع مدينة قديمة

يتواصل نمو حركة السير في كل مدينة كبيرة. ولكن كيف يمكن التغلب على الازدحام المروري في هذه الأماكن المدينية المحصورة؟ في مدينة شيان الصينية القديمة المسورة تتبنى سلطات المدينة نظام إدارة السير الذكي على أساس تقنيات شركة هيكفيجن – مع خفض وقت السفر.

هانغجو، الصين، 28 تموز/يوليو، 2020 / بي آر نيوزواير / — كانت مدينة شيان الصينية، التي كانت تُهرف بمدينة شانغان في العصور الغابرة، مركزا للحضارة الشرقية القديمة. فقد اختارت 13 سلالة ملكية صينية عبر التاريخ الصيني مدينة شيان عاصمة لها. واليوم شيان لم تعد مجرد جزء من التاريخ، بل باتت مركزا للتقنيات المتقدمة وأصبحت معروفة عبر الصين بأبحاثها العلمية والتعليمية وصناعاتها وتقنياتها ونظام المواصلات فيها.

التحدي: السماح للمدينة بالنمو والتدفق داخل أسوار قديمة

على الرغم من كونها مركزًا حديثًا، لا تزال شيان تحتفظ بتصميمها الذي يشبه “لوحة الشطرنج” من سلالة تانغ، كاملة، مع حدودها من الأسوار العالية والقديمة. ومع ذلك، على الرغم من أن النمو الاقتصادي مكن المدينة من التطور، إلا أن الأسوار تفرض قيودًا كبيرة على الحركة اليومية للمدينة – خاصة حركة المرور المتزايدة الاتساع. يمكن للمركبات الدخول والخروج فقط من خلال أبواب المدينة، ولكن مع وجود حوالي ثلاثة ملايين مركبة في المدينة، بدأ العدد المحدود من المداخل في التسبب في ازدحام خطير.

ما هو أكثر من ذلك، هناك أيضًا العديد من الآثار القديمة في المدينة، والتي كانت تحد من تطوير المنطقة الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، ففي العام 2018، كانت المدينة موطنًا لأكثر من 10 مليون شخص، بينما كان عدد مشاريع البناء في تزايد مستمر.

مثلت إدارة مدينة متنامية مع حماية تاريخها تحديًا خطيرًا لشيان. لمعالجة هذا، لجأت إدارة المرور الحضري في شيان إلىهيكفيجنوكاميراتها الذكية.

الحل: نظام ذكي لإدارة حركة المرور من هيكفيجن

يقول ليهو ما، مدير المشروع منهيكفيجن: “إن أسوار مدينةشيان لا تسمح أبدا بزيادة حجم المنطقة الحضرية. لذلك فقط من خلال التكنولوجيا يمكننا السماح للمدينة الحديثة بالنمو والتطور. يتضمن الجزء الأساسي من حلهيكفيجنتقنية الفيديو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.”

عملت شرطة المرور في شيان مع خبراء منهيكفيجن، بالإضافة إلى خبراء التخطيط الحضري ومقدمي خدمات الإنترنت وشركات التكنولوجيا الأخرى، لتصميم وتنفيذ نظام ذكي لإدارة حركة المرور. يستفيد بناء هذا النظام بشكل كامل من مزاياهيكفيجنالأساسية في ذكاء النقل الحضري، باستخدام الفيديو الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نظام قوي لاستشعار حركة المرور. ويوضح ليهو: “عمليا، نحن نبني جسرا بين عالم رقمي ذكي وشبكة النقل الحضري المادي في شيان“.

الحل الفني

يحلل نظام إدارة حركة المرور الذكي بيانات شاملة ومفصلة حول حركة المرور عبر منطقة شيان الحضرية، ويستخدم المعلومات التي تم جمعها لجعل تدفق حركة المرور أكثر سلاسة بثلاث طرق رئيسية.

1. المراقبة الشاملة لمخالفات السير على الطرق

قامت شرطة المرور في شيان بتركيب كاميرات هيكفيجن على نقاط معينة ووحدات التقاط صور انتهاك قوانين التقاطعات كجزء من نظام المراقبة الذي يمكنه الكشف عن سلوك السيارة غير القانوني عند التقاطعات.

تلتقط كاميرات التركيز العالي الدقة صورا للمركبات التي تقوم بمناورات غير قانونية – مثل تشغيل الأضواء الحمراء، والانعطاف المحظور وتغيير المسارات غير القانوني – في الوقت الفعلي. علاوة على ذلك، يتم استخدام أحدث معدات مراقبة السونار للكشف عن الاستخدام غير القانوني لأبواق السيارات في المناطق المحظورة.

2. القيادة البصرية ومنصة الإرسال المتكاملة

باستخدام بث الفيديو في الوقت الحقيقي من كاميراتهيكفيجنلتصوير حركة السير، وعدد من تقنيات تصوير حالة الطريق، بالإضافة إلى التطبيقات الذكية المتنقلة، أنشأت شرطة المرور في شيان مركزًا بصريا للقيادة والسيطرة، إلى جانب نظام إرسال ذكي للشرطة.

يتم تجميع جميع البيانات وعرضها ديناميكيًا على شاشة كبيرة في مركز القيادة والسيطرة. في حالة وقوع حادث مروري، يولد النظام التوصيات الذكية بتوجيه الشرطة إلى مكان الحادث، وفقًا لموقع وتوزيع ضباط شرطة المرور في جميع أنحاء المدينة. يتلقى الأشخاص الأقرب للحادث رسالة آلية إلى مطاريفهم المتنقلة، مما يمكنهم من الوصول إلى مكان الحادث بسرعة.

والأهم من ذلك، يستخدم نظام إدارة حركة المرور الذكي قدرات التعلم الآلي المتقدمة للحصول على نظرة ثاقبة لأنماط الازدحام النموذجية، من أجل تحديد الحوادث المرورية المحتملة بنشاط قبل حدوثها. من خلال تحليل كميات كبيرة من بيانات ومعلومات حالة الطريق من كاميرات الفيديو الذكية فيهيكفيجن، يمكن للنظام التنبؤ بالتقاطعات الأكثر عرضة للاحتقان ومتى يحدث ذلك، مما يتيح لشرطة المرور وضع تدابير مراوغة قبل ظهور مشاكل خطيرة.

3. تحسين قدرة تدفق السيارات مع التحكم الذكي في الإشارة

يستخدم فريق إدارة حركة المرور في شيان أيضًا ممارسات إدارة الازدحام لتسهيل تدفق حركة المرور، إلى حد كبير من خلال تحسين توقيت الإشارة.

باستخدام كاميرات الفيديو الذكيةهيكفيجنإلى جانب تقنية الواقع المعزز، يقوم نظام إدارة حركة المرور الذكي بتحليل بيانات تدفق حركة المرور ويغير بشكل ديناميكي توقيت تغيير إضاءات الإشارات المرورية وفقًا لذلك. ستراقب الكاميرات تدفق حركة المرور وطول قائمة السيارات المتوقفة ومتوسط سرعة القيادة في جميع اتجاهات التقاطعات في الوقت الفعلي، وتعديل توقيت الإشارة تلقائيًا لتحسين تدفق المركبات.

الفوائد: زيادة حركة المرور بنسبة 10٪، وتخفيض وقت الرحلة بنسبة 12٪

تم تدريب نظام إدارة حركة المرور فيشيانالآن عبر تغذيته بثروة من بيانات حركة المرور، بما في ذلك فيديوهاتهيكفيجن، مما يتيح له بناء العديد من الخوارزميات الذكية لإدارة الازدحام في المدينة.

بادئ ذي بدء، تشير تقارير الازدحام القائمة على الخريطة إلى أن تصنيفات الازدحام في شيان قد تحسنت بشكل ملحوظ. وفي الواقع، مقارنة بنتائج اختبار الطرق التجريبية قبل بدء تشغيل النظام، زاد التحكم الذكي في الإشارة وحده من معدل حركة المرور بنسبة 10٪، بينما انخفض متوسط وقت رحلة السيارة بحوالي 12٪.

ما هو أكثر من ذلك، أن سلوك السائق يتحسن، وأصبح السائقون أكثر امتثالًا لقواعد الطريق. تكشف بيانات تطبيق قانون المرور أن المخالفات المرورية آخذة في التناقص بشكل عام، مع انخفاض المخالفات المرورية بنحو 30 ٪ في ملاحظة واحدة قصيرة المدى.

بالإضافة إلى ذلك، بفضل وظيفة التحذير الاستباقي من حوادث المرور، زاد معدل اكتشاف الحوادث أيضًا بأكثر من 30٪ مقارنة بالنموذج التقليدي. مع التحسين المستمر لخوارزمية النظام، بالإضافة إلى تواصل تركيب معدات المراقبة، ستتحسن دقة هذا التحديد بصورة إضافية ليس إلا.

في عملية التحضر، لا يقتصر التعامل مع الازدحام على تحسين تدفق شبكة النقل فحسب: بل وأيضًا تحسين الحوكمة الأساسية لبناء مدينة ذكية.

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