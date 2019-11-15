إختتام أول ورشة عمل سعودية-بريطانية لبسط الاستقرار

الرياض، المملكة العربية السعودية، 15 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — اختتمت ورشة العمل السعودية-البريطانية الأولى لبسط الاستقرار يوم الخميس، حيث تشارك باحثون مخضرمون وخبراء في موضوع الاستقرار آراءهم مع ممثلين عن وزارات ووكالات حكومية سعودية وبريطانية. وتم تنظيم ورشة العمل بصورة مشتركة بين البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الاستقرار في اليمن، ووحدة الاستقرار في وزارة التنمية الدولية البريطانية، ومكتب الشؤون الخارجية والكومنويلث ووزارة الدفاع والسفارة البريطانية في الرياض والسفارة البريطانية في اليمن.

تناولت ورشة العمل النهج الذي تتبعه المملكة المتحدة في تحقيق الاستقرار والأمن وإصلاح قطاع العدالة، ومبدأ الانصهار في المملكة المتحدة، والنهج الشامل للحكومة. ركزت الجلسات على مصطلحات المملكة المتحدة ومنهجيتها في تحقيق الاستقرار، والمكونات الأساسية للتنفيذ الفعال. شكلت دراسات الحالة – بما في ذلك الدروس المستفادة من جهود تحقيق الاستقرار في أفغانستان – والسيناريوهات أيضًا الأساس للعروض التقديمية ومناقشات المجموعات.

من بين الخبراء البارزين الذين تشاركوا وجهات نظرهم وخبراتهم في هذه الورشة، الدكتور هنري سميث، مدير فيرست كول بارتنرز، استشاري حول النزاع والأمن والحكم؛ ومستشارا الصراع في وحدة الاستقرار توم رودويل ومارتن جاريت.

وأوضحت الأميرة عبير بنت سعود آل سعود، رئيسة سياسة بناء السلام والدعوة في البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن، أنه في أعقاب ورشتي عمل سابقتين مع المسؤولين الأميركيين الذين أطلعوا الحاضرين على تجارب الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار وبناء السلام في مناطق الصراع، كُرست ورشة العمل الثالثة، مع المسؤولين في المملكة المتحدة، لنقل أفضل الممارسات البريطانية والدروس المستفادة في العراق وأفغانستان، ومقارنة وجهات النظر الأميركية والبريطانية في مجال بناء السلام والاستقرار. تهدف الورشة الحالية إلى بناء قدرات أكثر من 80 مسؤولًا سعوديًا من 16 وزارة لتعريفهم بهذا المجال.

ورشة العمل الحالية هي واحدة من سلسلة يستضيفها في البرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن مع كيانات رسمية من الدول الشريكة لبناء القدرات بين المهنيين السعوديين الشباب وتبادل الدروس المستفادة في مجالات الاستقرار والتنمية المستدامة في مناطق الصراع.