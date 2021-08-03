إجعلها تحدث: سناب ميكر تحتفل بالذكرى السنوية الخامسة

شركة التصنيع الرقمي سناب ميكر تبلغ معلم الـ 5 سنوات وتطلق حملة ذكرى تأسيسها السنوية في 2 أغسطس بسلسلة من الأنشطة المثيرة.

شنجن، الصين، 3 آب/أغسطس 2021 / PRNewswire / – منذ إنشائها في العام 2016، سناب ميكر و في مهمة تتمثل في تقديم الخبرات الصناعية للتصنيع الرقمي للمستهلكين. في العام 2017، ظهرت أول طابعاتها ثلاثية الأبعاد المصنوعة بالكامل من المعدن والتي تقوم بثلاث وظائف على Kickstarter وجمعت أكثر من 2.2 مليون دولار. وبعد ذلك بعامين، تم إطلاق Snapmaker 2.0 وجمع 7.85 مليون دولار، ما جعل ذلك المشروع المشروع التكنولوجي الأكثر تمويلًا في تاريخ Kickstarter .

بعد القيام بحملتين للتمويل الجماعي، جمعت الشركة ملايين الدولارات في سلسلة التمويل أ في آذار/مارس 2021، المخصصة للبحث والتطوير واستقطاب المواهب. وإذ هي الآن في عامها الخامس، نمت سناب ميكر من 4 موظفين إلى 200 موظف، وقامت بشحن أكثر من 60,000 آلة إلى أكثر من 120 دولة، وهي تُستقبل من قبل الصانعين والهواة والمؤسسات التعليمية وأصحاب الأعمال الصغيرة.

وقال دانييل تشين، الرئيس التنفيذي للشركة، في معرض تعليقه على 5 سنوات من عمر الشركة في مجال الأعمال: “إنني فخور بما حققناه على مدار السنوات الخمس الماضية. إنها علامة فارقة تُظهر أن فريقنا ومستخدمينا وشركاءنا يؤمنون بأن العمل الذي نقوم به هو عمل ذو قيمة. لم نكن لنصل إلى هذا الحد دون دعمكم الثابت، وأود أن أغتنم هذه الفرصة للإعراب عن امتناننا والاحتفال بهذه اللحظة المهمة معًا “.

“تحول مفهوم علامتنا التجارية من”اصنع أي شيء” إلى”اصنع شيئًا رائعًا” على مر السنين. في البداية، نأمل في تمكين كل مستخدم بالقدرة على صنع أي شيء. ومع ذلك، فإن الحياة قصيرة، ولدينا وقت محدود وطاقة محدودة للتركيز على ما نحن متحمسون له “.

احتفالًا بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسها، ستستضيف سناب ميكر سلسلة من الأحداث تحت عنوان “لنجعلها تحدث” من شهر آب/أغسطس إلى تشرين الأول/ أكتوبر في محاولة لمشاركة المستخدمين والشركاء معالم وتحديات السنوات الخمس الماضية، مع التطلع إلى فرص المستقبل. تتكون حملة الاحتفالات من أحداث عبر الإنترنت للتفاعل مع المستخدمين والفوز بجوائز خاصة، وحملة مبيعات احتفالا الذكرى السنوية العالمية لتقديم خصومات مغرية، وحفلة افتراضية.

كجزء من الاحتفال، ستقدم سناب ميكر أيضًا مساهمة خيرية لحماية الحيوان، وتعليم STEAM ، والاستدامة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا إطلاق موقع ويب خاص بالذكرى الخامسة للتفاعل مع أطراف مختلفة، ومشاركة قصة سناب ميكر، ورسالة الرئيس التنفيذي، وتفاصيل الأحداث.

وبالمضي قدمًا، كما قال دانيال، “لقد شهدنا نموًا وتطورًا استثنائيين على مدار السنوات الخمس الماضية، ولكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه. بعد ذلك، سنستمر في إتاحة الأدوات للمستهلكين المنتظمين باستخدام التكنولوجيا الهندسية من أجل تمكين كل فرد للاستمتاع بصنع، صنع شيء رائع.” “

حول سناب ميكر

سناب ميكر هي شركة مبتكرة وسريعة النمو مكرسة لتطوير آلات التصنيع الرقمي للسطح المكتبي. تركز سناب ميكر على الطباعة ثلاثية الأبعاد والنقش بالليزر وتقنيات النحت باستخدام الحاسب الآلي وتطوير آلات سطح مكتبية ثلاثية الأبعاد، عالية الجودة ووحداتية، ومتعددة الوظائف.



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