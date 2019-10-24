إتحاد الارتباط الإفريقي يزود عددا إضافيا من منصات الإعلام الإفريقية بخدمات الأخبار

الدار البيضاء، المغرب، 24 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — وقعت وكالة سي سي تي في لفيديوهات الأخبار (سي سي تي في +) اتفاقات مع ثلاث منصات إعلامية أفريقية جديدة يوم 21 تشرين الأول/أكتوبر لتزويدها بالخدمات الإخبارية في إطار إتحاد الارتباط الإفريقي. وقد انضمت حتى الآن 29 مؤسسة إعلامية من المؤسسات الإعلام من التيار العام من 26 بلدا إفريقيا إلى الاتحاد.

أقيم حفل توقيع لبرنامج “أفريقيا اليوم”، وهو برنامج لحزم الأخبار العالمية والصينية المخصصة من إنتاج سي سي تي في +، في نفس اليوم، لإضافة خمسة مذيعين آخرين للبرنامج.

أقيم الحفل خلال الاجتماع الرابع لمجلس اتحاد الارتباط الإفريقي في الدار البيضاء، المغرب، والذي استضافته سي سي تي في + و 2 أم تي في، أول محطة تلفزيونية عامة مملوكة للدولة في المغرب. حضر الاجتماع ممثلون عن وسائل الاعلام وخبراء من 15 منظمة اعلامية أفريقية وصينية.

وقال غاو وي، المدير الإداري ورئيس تحرير سي سي تي في + “هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع مجلس إتحاد الارتباط الإفريقي منذ إطلاقه في العام 2016. هذا العام، بذل أعضاء إتحاد الارتباط الإفريقي جهودًا كبيرة لتطوير تبادل الأخبار والدورات التدريبية المخصصة وتبادل البرامج الإخبارية لتوسيع التحالف.” كما شكر 2 أم تي في على تقديمها الدعم لهذا الحدث.

بصفته المنظم المشارك، حمل شيخ سالم، المدير العام لتلفزيون 2 أم تي في، المسؤولية لأعضاء إتحاد الارتباط الإفريقي للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة والسعي لتحقيق إنجازات في تحسين آلية تعاون إتحاد الارتباط الإفريقي وتعزيز التقدم المشترك لأعضاء التحالف.

أصبحت سي سي تي في + مدفوعة من قبل إتحاد الارتباط الإفريقي، مصدرًا مهمًا لمحتوى الأخبار لمنافذ الوسائط الإعلامية الأفريقية في العام الماضي. في العام الماضي، نشرت سي سي تي في + أكثر من 20000 خبر إخباري عن الصين والعالم، مع نصوص باللغة الإنجليزية والعربية والفرنسية. وقام الأعضاء بتحميل أكثر من 2000 مادة إخبارية أفريقية من خلال آلية إتحاد الارتباط الإفريقي.

سي سي تي في + هي أول وكالة أنباء فيديو رائدة في الصين. وهي تقدم منتجات وخدمات إخبارية إلى المؤسسات الإعلامية المهنية العالمية، عبر نظام التوزيع العالمي عبر الإنترنت (www.cctvplus.com) ويعمل بالتعاون مع الموزعين الرائدين عالميًا لمحتوى الأخبار الاحترافية.

تم إطلاق إتحاد الارتباط الإفريقي بواسطة سي سي تي في + ومؤسسات إعلامية في جميع أنحاء إفريقيا في حزيران/يونيو 2016، بهدف تعزيز التعاون والتبادل الإعلامي بين الصين وأفريقيا، وتعزيز التواصل العالمي للمحتوى الإخباري الأفريقي.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1015864/CCTVPLUS.jpg