أَلِك الإماراتية للهندسة والمقاولات تختار سيميك لتنفيذ مشروع استراتيجي للتحوّل التقني

شراكة تجارية تهدف إلى إرساء قواعد السعي لانتهاز الفرص المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تورنتو، 6 مايو/آيار 2020 / CNW / – أعلنت سيميك (CMiC) –الشركة رائدة الابتكار في مجال تخطيط موارد المؤسسات وبرمجيات العمليات الميدانية لقطاع الإنشاءات في أمريكا الشمالية – عن مشروعها المُشترك مع شركة أَلِك للهندسة والمقاولات ذ. م. م (ALEC)، وهي شركة إنشاءات متعددة التخصصات وحاصلة على العديد من الجوائز مقرها في دبي وتقدّم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط.

بعد أن أجرت أَلِك تقييمًا شاملاً للعديد من حلول تخطيط موارد المؤسسة، اختارت منصة سيميك المتكاملة للمؤسسات لإدارة شؤونها المالية وعملياتها الميدانية. وقد علّق السيد/ هنري لوبسر، مُدير تخطيط موارد المؤسسة في أَلِك، على هذا قائلاً: “كنا في السابق نعتمد بصورة كبيرة على مجموعة من التطبيقات المستقلة لتعويض القصور الذي يعاني منه نظامنا القديم لإدارة موارد المؤسسة” وأردف: “وأصبحنا بحاجة إلى منصة قادرة على التجميع والتوحيد والتكامل والأتمتة، وهو ما وجدناه لدى سيميك وتؤكد عليه قائمة عملائها المُتميزة وسجلها الحافل والموثوق به من الأبحاث والتطوير وخبراتها منقطعة النظير في هذا المجال”

وتميّزت منصة قاعدة البيانات الموحدة “Single Database Platform™‎” من سيميك ببنيتها القادرة على منح جميع مستخدميها في مختلف المجالات الوظيفية نسخة موحدة لحقيقة الوضع، لتتفوّق على غيرها من برمجيات تخطيط الموارد المؤسسة البديلة التي توفرها الشركات الأخرى. كما يتميز حل سيميك لتخطيط موارد المؤسسة بكونه الوحيد المُعد خصيصًا لمجال البناء، فهو يضم العديد من الوظائف المُصممة لدعم التعاون وأفضل الممارسات الدولية.

وقد جاء في تصريح السيد/ غورد راولينز، الرئيس والمُدير التنفيذي لشركة سيميك قوله: “يُسعدنا أن نكون الشركة التي وقع عليها الاختيار لمساعدة أَلِك على تحقيق رؤيتها بأن تصبح مجموعة الإنشاءات الأكثر إبداعًا وتوظيفًا للتقنية في الشرق الأوسط”. وأضاف “ويُعد هذا القرار بمثابة استثمار استراتيجي لصالح الشركتين؛ ونثق في قدرتنا على إمداد شركة أَلِك بمزايا تشغيلية رائعة ستدعمها في تحقيق نمو وانتشار لم تشهده من قبل، كما سيفتح أمام سيميك أبوابًا واسعة للدخول إلى سوق برمجيات الإنشاءات في المنطقة”

ولتتمكن سيميك من خدمة أَلِك على أكمل وجه وإرساء حجر أساس الشراكات المستقبلية، ستعمل سيميك على إدارة عملياتها مباشرة في منطقة الشرق الأوسط. ويشتمل ذلك على تأسيس مقر إقليمي لها في دبي وتخصيص فريق للعمل الميداني.

وأضاف جون ديب، المدير المالي في أَلِك قائلاً: “هدفنا هو إمداد فرقنا الميدانية العاملة بالمواقع بالقدرات التي يحتاجون إليها لضمان سهولة وصولهم إلى المعلومات الهامة والحيوية لتمكينهم من مباشرة أعمالهم بفاعلية أكبر” وأردف قائلاً: “ونستشرف بناء علاقة ممتدة مع سيميك حيث ستصبح الحل الذي سيساعدنا على تنفيذ خطتنا للتحوّل الرقمي”.

نُبذة حول سيميك

تعمل سيميك بصفتها رائدة الابتكار في مجالها على توفير حلول مُتكاملة وموحدة لتخطيط موارد المؤسسة وإدارة المشاريع والتعاون (FIELD) لشركات الإنشاءات والمشروعات الرأسمالية. تعمل برمجيات سيميك القوية على تحويل طريقة الشركات في تحسين إنتاجيتها وتخفيف المخاطر وتحقيق النمو من خلال التخطيط وإدارة جميع العناصر المالية والمشروعات والموارد وأصول المحتوى – وكل ذلك عبر منصة قاعدة بيانات موحدة “Single Database Platform™‎” تمتد قاعدة عملاء سيميك لتنتشر عبر مُختلف أنحاء أمريكا الشمالية وخارجها، فهي تقدم خدماتها لربع الشركات المُدرجة ضمن قائمة مجلة سجل أخبار الهندسة (ENR) لأفضل 400 شركة مقاولات بالإضافة إلى مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الإنشاءات، والمتنوعة بين مقاولي العمليات العامة والمتخصصة وحتى مشروعات الصناعات الثقيلة والمتطورة وأصحاب المشاريع. للمزيد من المعلومات، تفضّل بزيارة موقعنا www.cmicglobal.com.

نُبذة حول أَلِك

أَلِك للهندسة والمقاولات ذ. م. م هي شركة تابعة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD)، وهي شركة إنشاءات ضخمة ولها شركات تابعة لها في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج، وذات حضور قوي في أفريقيا. واستطاعت أَلِك تحقيق النمو والتطور بصفة مستمرة على مدار 20 عامًا المنصرمة لتصبح واحدة من أهم الشركاء الموثوقين بهم في تنفيذ مشروعات البناء المعقدة والمتميّزة. وقد نجحت الشركة في بناء وتوفير الحلول الإنشائية التي تتخطى توقعات عملائنا من حيث الجودة والأمان والتشغيل والجمال معًا. تتمتع أَلِك بخبرة واسعة في تنفيذ المشروعات المعقدة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المطارات ومتاجر التجزئة والفنادق والمُنتجعات والمباني شاهقة الارتفاع والمشروعات الجمالية، إلى جانب خبرتها في إدارة أعمال البناء وإدارة التصميمات والتقدير وتخطيط التكلفة والمشتريات. كما تمتلك أَلِك قدرات متميزة في التصميم والبناء، وهو ما يمكننا من توفير حلول إنشاء مُتكاملة لخدمة عملائنا. تضع أَلِك بين أيدي عملائها حلولاً مُتكاملة فيما يتعلق بالإنشاءات والأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة والتركيبات وحلول كفاءة استهلاك الطاقة واستغلال الطاقة الشمسية وإدارة المرافق وتأجير المعدات الثقيلة إلى جانب الأنظمة التقنية المُختلفة.

ماراندا ويلسون، 9215-366 (604)، maranda.wilson@cmic.ca