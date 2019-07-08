أيه أيه سي أس بي توظف قائدا ذا سجل معروف ومبتكرا ومفكرا عالميا كرئيس تنفيذي جديد للمؤسسة في منطقة آسيا المحيط الهاديء

تامبا، فلوريدا، 10 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال اليوم عن اختيارها جيف بيري كنائب رئيس تنفيذي وكبير مسؤولي مكتب المؤسسة في آسيا والمحيط الهادىء. وإذ كان يعمل سابقا عميدا لإحدى كليات إدارة الأعمال ويتمتع بخبرة تطوعية في توفير خدمات اعتماد أي أيه سي أس بي، فإن بيري يعمل حاليا نائبا لرئيس جامعة أوكلاند للتكنولوجيا في نيوزيلندة. وسيتقلد بيري منصبه الجديد يوم 15 كانون الثاني/يناير 2020، إذ سيقود جهود هذه المؤسسة العالمية عبر منطقة آسيا المحيط الهاديء من مكتب المؤسسة في سنغافورة.

وقال توماس روبنسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ أيه أيه سي أس بي: “يسر أيه أيه سي أس بي الترحيب بجيف بيري في فريق قيادة مؤسستنا. إن إسهاماته وخبرته كأستاذ وإداري لكلية إدارة الأعمال وجامعة ومتطوع لدى أيه أيه سي أس بي يجعله خيارًا ممتازًا لتوجيه جهودنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال المرحلة التالية من التطوير والابتكار والنمو لمؤسستنا.”

وقال جون إيه إليوت، رئيس مجلس إدارة أيه أيه سي أس بي والرئيس المؤقت ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية في جامعة كوناتيكت: “يعتقد جيف بيري، كما حال أيه أيه سي أس بي، أن كليات إدارة الأعمال في وضع جيد للتعامل مع أكثر القضايا صعوبة في العالم. تعتبر اقتصادات منطقة آسيا والمحيط الهادئ من بين الأسرع نموًا في العالم، وبقيادة جيف ستعمل أيه أيه سي أس بي على تيسير جو من الزمالة والتحسين المستمر في كليات إدارة الأعمال في المنطقة، مما يضمن أنها تعد الخريجين الذين سيكونون مستعدين لإحداث تأثير إيجابي ودائم.”

أيه أيه سي أس بي هي أكبر جمعية في العالم لتحسين تعليم إدارة الأعمال وهي تحتفل بأكثر من 100 عام من التميز في التعليم العالي. توفر أيه أيه سي أس بي خدمات ضمان الجودة، والذكاء في تعليم إدارة الأعمال، والتعلم والتطوير لأكثر من 1700 مؤسسة و 840 كلية أعمال معتمدة في أكثر من 100 دولة وإقليم. مكتبها في سنغافورة هو واحد من ثلاثة مكاتب في العالم تحتفظ بها المؤسسة، مع مكاتب أخرى في أمستردام بهولندا وتامبا في فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية.

وقال بيري “لقد كان لي الشرف أن أمضي حياتي المهنية في التعليم العالي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. إنني أقدّر مخلصا التنوع والتعقيد والأشخاص والجغرافيا السياسية التي تتميز بها المنطقة، وأنا أغتنم هذه الفرصة للانضمام إلى أيه أيه سي أس بي فيما نعمل على رفع جودة تعليم إدارة الأعمال وتعزيز الروابط المهمة بين الصناعة والأكاديميا.”

انضم بيري إلى جامعة أوكلاند للتكنولوجيا كرئيس لقسم الاقتصاد في كلية إدارة الأعمال في أواسط التسعينيات، وتنقل في أدوار قيادية مختلفة وصولا إلى العمادة في العام 2010. بينما كان عميدًا، شغل في وقت واحد منصب نائب رئيس الجامعة، مما دفع جهود النمو وتطوير الاستراتيجيات. وإذ هو معروف بأبحاثه الأكاديمية المنشورة على نطاق واسع، تتضمن خبرة بيري الأكاديمية أيضًا أدوارًا كأستاذ زائر في جامعة غرفة التجارة التايلندية (تايلاند) وكمحاضر وزميل أبحاث أول في جامعة أوكلاند. تتضمن التزامات بيري التطوعية الواسعة تجاه أيه أيه سي أس بي العمل كمرشد للاعتماد، وعضو في فريق مراجعة الأقران وعضو لجنة، وميسر لفعاليات ومقدم، والرئيس المشارك الحالي لفريق العمل لاعتماد كليات إدارة الأعمال.

يحمل بيري درجة الدكتوراه والماجستير في الاقتصاد من جامعة أوكلاند، وشهادات البكالوريوس والدراسات العليا في الاقتصاد والجغرافيا والتاريخ. وهو عضو مؤسس في مبادرة أبطال للتغيير في نيوزيلندا التي تهدف إلى تسريع القيادة الشاملة والمتنوعة في مكان العمل.

نبذة حول أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال

بصفتها أكبر تحالف في العالم لتعليم إدارة الأعمال، تربط أيه أيه سي أس بي إنترناشيونال المعلمين، والطلبة ومؤسسات الأعمال، لتحقيق هدف مشترك: إنتاج الجيل القادم من القادة العظام. وإذ هي صنو لمعايير التميز الأعلى منذ العام 1916، تتمثل مهمة أيه أيه سي أس في تعزيز المشاركة وتسريع الابتكار وتعظيم الأثر في تعليم إدارة الأعمال. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: aacsb.edu

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