أيجون لايف تعزز تحويلات مواقع الويب باستخدام نظام بيانات العملاء الخاص بلمنسكس

بنجالور، الهند، 2 يوليو 2019 / PRNewswire / – قامت شركة أيجون لايف أنشورانس “Aegon Life Insurance”، الشركة الرائدة في التأمين الرقمي في الهند، بزيادة التحويلات على الموقع الالكتروني الخاص بها مع منصة ليمنسكس “Lemnisk’s” بيانات العملاء.

صرح مانديب سينج “Mandeep Singh” نائب مدير التسويق والخبرة الرقمية في شركة أيجون لايف أنشورانس قائلًا: “لقد قمنا باختيار منصة ليمنسكس لبيانات العملاء لزيادة التحويلات الرقمية لقطاع منتجات التأمين لدينا. واستطاعت خوارزمية راماوجان “Ramanujan”، تحديد قنوات التسويق المفضلة للعملاء على مستوى المستخدم الفردي وتقديم المحتوى الفريد والشخصي لهم على هذه القنوات. مما زاد من استخدام الموقع وهو ما أدى إلى زيادة بنسبة 19 ٪ في إجمالي تحويلات الموقع”.

قبل دمج منصة ليمنسكس لبيانات العملاء مع حزمة التكنولوجيا الموجودة في أيجون لايف، تم تخزين بيانات العميل الخاصة بالشركة، مثل بيانات المعاملات وبيانات نظام إدارة علاقات العملاء، وبيانات تحليل المستخدم، وما إلى ذلك، في مستودعات بيانات مختلفة. جعل هذا الأمر من الصعب الحصول على فهم كامل لعملاء الشركة، مما جعل من الصعب تطوير نموذج استهداف فعال.

وقد صرح داكش سينج “Daksh Singh”، نائب رئيس قسم التحليلات في أيجون قائلًا، “يمكن لمنصة ليمنسكس لبيانات العملاء دمج البيانات من مصادر مختلفة بسلاسة وتوفير رؤية موحدة للعملاء لكل مستخدم فردي للتأمين. تمكنا، باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم الخاص بهم، من تنظيم التخصيص لآلاف العملاء.”

كما صرح سوبرا كريشنان “Subra Krishnan”، الرئيس التنفيذي:لليمنسكس قائلًا:” أيجون لايف واحدة من رواد الشركات في الهند التي أصبحت رقمية ولديها تركيز مباشر على المستهلك. تمشيًا مع هذه الاستراتيجية، كانت هناك أيضًا رؤية واضحة منذ اليوم الأول من التزامنا تعترف بتأثير العميل الموحد على سير الأعمال. نحن سعداء للغاية بالنتائج، ومتحمسون للتعمق معهم في هذه الرحلة”.

نبذة عن شركة أيجون لايف أنشورانس

أيجون لايف، إحدى شركات التأمين الرقمية الرائدة في الهند، شركة خدمات رقمية حديثة العهد، وهي من أوائل الشركات التي أطلقت نظام Online Term Plan في الهند. كونها شركة متخصصة في الحماية عبر الإنترنت، تمتلك أيجون لايف فريق خدمة يعمل لدى الشركة وهو مجهز بالكامل لتزويد العملاء بأعلى مستويات الخدمة.

من خلال رؤيتها لأن تصبح الشركة المعاصرة للتأمين على الحياة، فإن تركيز الشركة المباشر على العملاء يؤسس حوارًا مباشرًا معهم العملاء لتحقيق مزيد من الوضوح والشفافية.

لمزيد من المعلومات، زر: https://www.aegonlife.com

نبذة عن ليمنسكس

ليمنسكس هي منصة بيانات ذكية وآمنة للعملاء مصممة لتسويق الخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية. يستفيد المسوقون من ليمنسكس لزيادة إشراك العملاء وتحويلاتهم عبر القنوات.

وتشمل القدرات الرئيسية ما يلي:

– منصة بيانات العميل التي تحل مشكلات المستخدمين بشكل فريد عبر مصادر وقنوات بيانات مختلفة.

– نماذج البيانات المخصصة والخوارزميات التي تم إنشاؤها للخدمات المصرفية والتأمين والخدمات المالية الأخرى.

– تزامن ذكي لرحلة كل عميل على أساس الميل نحو قناة تسويقية وهو ما يوفر مشاركة أعلى.

– نظام Hyper-Personalization الذي ينشئ رسالة تسويقية فريدة في الوقت الحقيقي للمستخدمين عبر نقاط اتصال تسويقية متعددة.

تعمل ليمنسكس مع العلامات التجارية العالمية الكبرى مثل HDFC Bank و Axis Bank و Royal Sundaram و Max Bupa و بنك الإمارات دبي الوطني. ليمنسكس لديها مكاتب في بنجالور ودبي وسنغافورة، والشركة حاصلة على شهادة الأيزو ISO 27001 و ISO 27018، ومعتمدة من قبل بي سي آي ” BSI”.

تعرف على المزيد على: http://www.lemnisk.co

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