‫أول HUAWEI CONNECT خارج الصين: ابتكارات هواوي السحابية تذهب للعالمية

وفقًا لكين هو، يجب على المؤسسات احتضان السحابة لتطوير القفزة حيث أن التكنولوجيا الذكية الرقمية هي المستقبل. دمجت Huawei Cloud أكثر من 240 خدمة وأكثر من 50000 واجهة برمجة تطبيقات لجلب أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير التطبيقات وتقنيات البيانات الضخمة وأدوات التطوير إلى السحابة. سيساعد الابتكار والخبرة في Huawei Cloud المزيد من المؤسسات على الانتقال إلى السحابة بشكل أسرع وأفضل.

تلتزم Huawei Cloud ببناء شبكة عالمية واحدة، والتي تسمح بالوصول إلى الخدمات على Huawei Cloud في غضون 50 مللي ثانية من أي مكان في العالم. لن تحتاج الشركات بعد الآن إلى إنشاء مراكز بيانات خاصة بها. ستطلق Huawei Cloud مناطق جديدة في إندونيسيا وأيرلندا. بحلول نهاية هذا العام، ستكون Huawei Cloud قد نشرت 29 منطقة و 75 منطقة توافر ( AZs ) تغطي أكثر من 170 دولة ومنطقة.

كما أصدر تشانغ بينغآن خطة “اذهب للسحابة، اذهب للعالمية”. مع التركيز على كل شيء كخدمة، ستشارك Huawei Cloud خبرتها المحلية المكتسبة في الخدمات لأكثر من 170 دولة ومنطقة، بالإضافة إلى نظرة ثاقبة على الشركات والصناعات في المناطق الرئيسية، وستساهم بتكنولوجياتها وحلولها في نظام بيئي عالمي. سيساعد هذا الجهد المزيد من الشركات على استخدام السحابة بشكل أفضل والانتقال إلى العالمية بشكل أكثر نجاحًا.

تلتزم سحابة هواوي بنهج “من قبل محلي، من أجل محلي” لبناء نظام بيئي رقمي عالمي. على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستقدم Huawei Cloud الدعم لما لا يقل عن 10000 شركة ناشئة واعدة في جميع أنحاء العالم، مع الدعم بما في ذلك تحسين التكلفة والدعم الفني والتدريب على ريادة الأعمال وموارد الأعمال الأخرى. انضم أكثر من 120 شركة في آسيا والمحيط الهادئ إلى برنامج Huawei Cloud Startup .

تعمل Huawei أيضًا على صقل المنصة الرائدة في الصناعة للابتكارات على السحابة. في خطابها، قدمت جاكلين شي 15 خدمة سحابية مبتكرة من Huawei ، بما في ذلك CCE Turbo و Ubiquitous Cloud Native Service (UCS) ونموذج موجة بانجو و DataArts LakeFormation و Virtual Live و CodeCheck و CloudTest و KooMessage و KooSearch و KooGallery .

بالنظر إلى المستقبل، ستستمر Huawei Cloud في تمكين الصناعات من خلال البنية التحتية كخدمة والتكنولوجيا كخدمة والخبرة كخدمة، لإطلاق العنان الرقمي مع كل شيء كخدمة وبناء الأساس السحابي لعالم ذكي.