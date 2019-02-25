أوفيوم تسمي زي تي إي واحدا من بائعي 5 جي الراود الأساسيين

شنجن، الصين، 26 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — سُميت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وتقنية الشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم واحدا من البائعين الرئيسيين الرواد للـ 5 جي في أحدث ورقة أساسيات 5 جي بيضاء من أوفيوم بعنوان زي تي إي تسرع رحيل الشركات المشغلة لشبكة 5 جي الأساسية.

وفي هذه الورقة، شرحت أوفيوم كيف يمكن للمشغلين إنشاء شبكة 5 جي مؤتمتة رشيقة لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة عائدات الخدمات مع انتقال صناعة الاتصالات إلى عصر الـ 5 جي. تسلط الورقة البيضاء الضوء على إمكانات وقدرة زي تي إي وحلولها الأساسية المشتركة بالنسبة لمعايير وتقنيات وتطبيقات 5 جي.

ويعد حل Common Core من زي تي إي أول حل 5 جي سحابي يجمع تقنيات 2 جي/ 3 جي/ 4 جي / 5 جي الثابتة الوصول مع دعم عمليات النشر للشبكات المنفردة/وغير المنفردة. وإذ بات جاهزا للتسويق التجاري، يمكّن حل Common Core من زي تي إي من الاستفادة القصوى من الموارد مع تقليل التكلفة في نفس الوقت. ومع تكامل 5 جي الأصلي -السحابي، سيكون المشغلون قادرين على استثمار الفرص الهائلة التي توفرها إنترنت الأشياء و5 جي.

من المقرر أن تكشف زي تي إي النقاب عن النسخة التجارية من حلولها الأساسية المشتركة في الربع الأول من العام 2019، بهدف مساعدة المشغلين على بناء شبكات أساسية سريعة وفعالة ومتقاربة مع تلبية المتطلبات المتنوعة للصناعات الرأسية. يعتمد هذا الحل على البنية القائمة على الخدمة 3GPP القياسية وتقنية التحكم وفصل الطائرة عن المستعمل، مما يحسن بشكل كبير من كفاءة التشغيل والصيانة ومعدل استخدام الموارد لمساعدة المشغلين على تقليل التكاليف الترسملية والتشغيلية.

وتشير أوفيوم في الورقة البيضاء إلى أنه “من الأهمية بمكان أن يختار المشغلون شريكًا لا يمتلك فهمًا قويًا للتواصل والبرمجيات فحسب، بل سجلًا مؤكدًا لعمليات نشر الـ 5 جي لناجحة لعملائه.” وقد أثبتت زي تي إي قدرتها على مساعدة عملائها على تغيير بنيتهم الأساسية استعدادًا لنشر الـ 5 جي.

تلتزم زي تي إي ببناء قدرات تقنية 5 جي الأساسية والقيادة الفعالة لتطبيقاتها. بعد أن تعاونت واختبرت تقنيات 5 جي في أكثر من 30 شركة رائدة في جميع أنحاء العالم، تتمتع زي تي إي بمكانة جيدة لتوفير عمليات نشر تجارية عالمية للـ 5 جي فضلا عن المنتجات والخدمات. ويمثل إطلاق حلها Common Core خطوة صلبة لشركة زي تي إي للتحرك نحو تصنيع 5 جي، ووضع الأساس لتسويق 5 جي وتطويرها.

في ما يلي الرابط للوصول إلى الورقة البيضاء كاملة: https://ovum.informa.com/resources/product-content/2019/02/21/11/54/zte-accelerates-carriers-migration-to-the-5g-core-network

حول زي تي إي

زي تي إي هي شركة موفرة للأنظمة المتقدمة للاتصالات، والأجهزة الجوالة، وحلول تكنولوجيا الشركات للمستهلكين، شركات خدمات الاتصالات، والشركات وعملاء القطاع العام. وكجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة الكاملة لتوفير التميز والقيمة فيما يتزايد تلاقي قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تدرج سهمها على مؤشري بورصات هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، فإن منتجات زي تي إي وخدماتها تباع لأكثر من 500 مشغل في أكثر من 160 دولة. زي تي إي تخصص 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير، ولها أدوار قيادية في منظمات وضع المعايير الدولية. وتلتزم زي تي إي بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، وهي عضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.zte.com.cn

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مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

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