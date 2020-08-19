أوريجين: التكنولوجيا المالية الرائدةتدخل نطاق عمل بنوك الاستثمار لمواكبة حقبة كوفيد

نيويورك، 18 آب/ أغسطس، 2020 / PRNewswire / — أوريجين “Aurigin ” (بانكر باي سابقًا) ومقرها نيويورك، وهي أكبر منصة اندماج واستحواذ في العالم لأكثر من 250 مليار دولار أمريكي من الصفقات الحية المنسقة، تطرح حلًا تجاريًا لا يستطيع أي بنك الاستغناء عنها.

تعلن أوريجين عن تقنية “AiB“، وهي ثمة حل مؤسسي مُصمم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمصارف الاستثمارية وعملائها من خلال رقمنة عملياتها من البداية حتى النهاية، ومن إنشاء الصفقات وصولاً إلى تنفيذها، بفضل منصة متكاملة. فمنذ إنشائها عام 2014، كانت أوريجين في طليعة التحول الرقمي في صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية، وتشهد الظروف العالمية الحالية باعتبارها مؤشرًا واضحًا للدعوة إلى العمل.

وقد صرح روميش جاياويكراما “Romesh Jayawickrama“، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة أوريجين قائلًا: “لقد كانت الخدمات المصرفية الاستثمارية جاهزة للتحديث على مدار عقود، ولكن التقاليد القديمة والمقاومة العصية على التغيير أبقت تلك الحصون المصنوعة من الطوب والملاط سليمةخلال أمواج تسونامي المتتالية ضد الرقمنة الصناعية. بيد أنً الآن بسبب جائحة كوفيد، يتعين على البنوك ببساطة التصرف في هذا الأمر”.

تاريخياً، كانت البنوك الاستثمارية تميل إلى معالجة المشاكل التشغيلية عن طريق تعيين أشخاص أو الاستغناء عنهم. فهذه ليست حلول طويلة الأجل ولا قابلة للتطوير. مبدأ أوريجين الأساسي هو أنه يجب استخدام رأس المال البشري عالي التكلفة فقط للمهام عالية القيمة، ويجب أن تتعامل التكنولوجيا مع كل المهام الصعبة التي تستغرق وقتًا طويلاً. على الرغم من وجود فلسفة واضحة يجب الالتزام بها، يبدو أن عددًا قليلاً جدًا من البنوك لازالت على هذا النحو. تقدّر الشركة أن اعتماد تقنيتها يمكن أن يقلل من ساعات العمل في المجالات الرئيسية بنسبة تصل إلى 80٪، ويقلل الوقت اللازم للتسويق بنسبة 50٪ ويقلل التكاليف بنسبة 70٪.

كيف يعمل – يستخدم نموذج الأعمال الحالي لشركة أوريجين محرك خواص الملكية لربط الشركات التي تسعى للحصول على رأس المال بسرعة وبدقة مع المؤسسات التي توفر رأس المال في أي مكان حول العالم. اتسعت دائرة هذه التقنية بشكل أكبر لتقديم حل مؤسسي للبنوك التي تقوم برقمنة العمليات بأكملها، بدءً من القرض الأول الذي ينشره البنك لشركة ما، إلى أي زيادة في رأس مال الأسهم وعمليات الاندماج والاستحواذ، وصولاً إلى الاكتتاب العام. تعمل تقنية AiB على سد الفجوات بين الأقسام ذات الصلة بالبنك، حيث يقوم العملاء أو مختصو التحليلات الآلية بإخطار القسم الأنسب للبنك بمتطلبات رأس المال المحتملة. فتقوم المنصة بعد ذلك بتشغيل سلسلة العمليات ذات الصلة. وتتضمن هذه التقنية بناء مواد تسويقية، وملء غرف البيانات ومطابقة متطلبات رأس المال مع مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية عبر نظم اتصال مشتركة للمستثمرين في أوريجين. وتوفر تقنية AiB حلولًا رقمية للعملاء والبنوك وأي مستثمرين خارجيين.

كما صرح جاياويكراما بالقول: “نماذج تشغيل البنوك مكلفة للغاية. يتعين على البنوك صرف مليارات الدولارات من الأعمال لأن تكاليف الوحدة للتنفيذ مرتفعة للغاية. والحاجة إلى ساعات العمل هي استخدام التكنولوجيا لتبسيط العمليات، وتقليل تكاليف الوحدة هذه، وزيادة قابلية التوسع وإضافة تدفقات الإيرادات إلى خطوط الأعمال الحالية “.

لقد ضاعفت جائحة كوفيد المشكلات الحالية للبنوك الاستثمارية، إلى مستوى أصبح التحول الرقمي ضرورة استراتيجية ملحة عبر المكاتب الأمامية والمتوسطة والخلفية. تقدم أوريجين حلاً طويل المدى وقابل للتطوير من شأنه أن يساعد في تحويل الصناعة.

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