‫أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا تعزز التزامها الاجتماعي والبيئي من خلال إشراك موظفيها عبر برنامج “المشاركة للتغيير” (Engage for Change)

الدار البيضاء، المغرب – 7 يونيو 2024 – منذ عدة سنوات وحتى الآن، تتخذ شركة أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا (OMEA) (www.Orange.com) إجراءات حثيثة للحد من تأثيرها البيئي؛ فاليوم، الموظفون هم من يتولى المسؤولية من خلال المشاركة المباشرة في مختلف المبادرات البيئية في اليوم العالمي للبيئة، كجزء من برنامج أورانج الجديد بعنوان “المشاركة للتغيير” (Engage for Change).

تؤكد شركة أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا وموظفوها من جديد التزامهم المستمر بالمسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) من خلال إطلاق منصة المشاركة للتغيير برعاية أورانج. وتهدف هذه المبادرة إلى إحداث تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة، مع تعزيز تماسك الفريق.

الالتزام الجماعي لتحقيق تأثير دائم

لقد تسببت الأحداث المناخية والاضطرابات المجتمعية وأنماط العمل المتغيرة في وجود حاجة ملحة إلى نقاط مرجعية ومعنى بين المواطنين، وموظفينا ليسوا استثناءً من ذلك. نحن نؤمن إيمانًا راسخًا بأن مشاركة الموظفين هي مفتاح أساسي لمواجهة هذه التحديات. يمكّن برنامج أورانج “المشاركة للتغيير” كل موظف من تخصيص ثلاثة أيام عمل سنويًا لمشاريع ذات تأثير مجتمعي.

منصة للحشد والإلهام

منصة أورانج “المشاركة للتغيير” هي منصة ويب توفر مساحة لاكتشاف المشاريع المجتمعية والعمل فيها ومشاركتها. وتكون المنصة متاحة لجميع موظفي مجموعة أورانج للتطوع، ولعامة الناس من أجل فهم أفضل لالتزاماتنا. تعتمد هذه المبادرة متعددة البلدان على برامج مؤسسة أورانج وشبكة مراكز أورانج الرقمية، مما يوفر إطارًا منظمًا وبنية تحتية متينة وفرصًا متنوعة لدعم وتطوير الأعمال التطوعية مع موظفينا الملتزمين.

إجراءات ملموسة لتحقيق تأثير حقيقي

تقدم المنصة مبادرات بيئية واجتماعية، مدعومة بقوة بالالتزام النشط لموظفينا. وعلى مدار يوم 5 يونيو، يتم تنظيم عدد من المبادرات المحلية في جميع أنحاء منطقتنا لإظهار التأثير الملموس لهذه المنصة. في مالي، على سبيل المثال، يشارك فريق مكون من 200 متطوع من موظفي شركة أورانج في إعادة تشجير حديقة حضرية مخصصة للأطفال من خلال زراعة 1000 شجرة، بينما في كوت ديفوار، على بعد 43 كيلومتراً من أبيدجان، ستتم إعادة تشجير مساحة 30 هكتاراً في غابة أزاغوي بمشاركة 150 موظفًا. ترمز هذه الأمثلة إلى التزام أورانج بدعم المشاريع المحلية التي تعزز الروابط الاجتماعية وتحمي البيئة.

صرح جيروم هاينيك، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: “إن إطلاق أورانج لمنصة “المشاركة للتغيير” يرمز إلى التزامنا العميق بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. ومن خلال تمكين موظفينا من المشاركة بشكل مباشر في المشاريع ذات التأثير الإيجابي، فإننا نساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات في البلدان التي نعمل فيها.”

تضيف أسما إنايفير، المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية للشركات والاتصالات في أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا والأمين العام لمؤسسة مركز أورانج الرقمي، قائلة: “تعد هذه المنصة أداة قوية لتوحيد فرقنا حول القيم المشتركة. وإن كل مبادرة وكل إجراء يتخذه موظفونا يدل على قدرتنا الجماعية على إحداث تغيير كبير. ونحن فخورون بأن نرى هذا الالتزام يؤتي ثماره وأن نشهد التأثير الإيجابي الذي يُحدثه.”

تقترب أورانج من الناس من خلال منصة “المشاركة للتغيير” عن طريق الاستثمار في المبادرات المحلية ودعمها بفعالية لصالح الإدماج والبيئة.

لمعرفة المزيد حول منصة أورانج “المشاركة للتغيير” والمشاريع الاجتماعية التي تنشرها مجموعة أورانج، سجّل الدخول إلى EngageForChange.Orange.com، وتصفح شهادات المستفيدين والموظفين المتطوعين، وانضم إلينا في هذه المغامرة الاجتماعية.

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نبذة عن أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا (OMEA):

تتواجد أورانج في 18 دولة في أفريقيا والشرق الأوسط ولديها 149 مليون عميل في 31 ديسمبر 2023. ومع إيرادات تبلغ 7.1 مليار يورو في عام 2023، تعد أورانج الشرق الأوسط وأفريقيا أول منطقة نمو في مجموعة أورانج. ويتوفر أورانج ماني (Orange Money)، ذلك العرض الرائد لخدمات تحويل الأموال والخدمات المالية عبر الهاتف المحمول، في 17 دولة ولديه أكثر من 90 مليون عميل. تقدم شركة أورانج، المشغل متعدد الخدمات، والشريك الرئيسي للتحول الرقمي، خبرتها لدعم تطوير الخدمات الرقمية الجديدة في أفريقيا والشرق الأوسط.