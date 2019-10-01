أودو تنظم أكبر مؤتمر بالشرق الأوسط حول استراتيجية دبي لطريق الحرير ومبادرة الحزام والطريق الصينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر/أيلول، 2019 /PRNewswire/ — تنظم أودو “ODO”، إحدى شركات أبولو جروب “Apollo Group”، وهو تكتل مقره الإمارات العربية المتحدة، قمة الحزام والطريق 2020 “Belt and Road Summit 2020” في دبي.

وتعد قمة الحزام والطريق بمثابة مبادرة ثنائية توفر منصة للحوار والمناقشات بين صناع السياسة والخبراء والمتخصصين بهدف فهم أهمية بناء البنية التحتية القوية اللازمة لنجاح مبادرة طريق الحرير “Silk Road”. وتستهدف القمة ربط المجتمعات والاقتصاديات والأفراد وتعزيز التنمية العالمية في العديد من القطاعات والصناعات من خلال البنية التحتية المتطورة والمسارات التجارية الجديدة.

وكانت دبي قد دشنت استراتيجية دبي لطريق الحرير التي تعد جزءًا من اتفاق يمتد لخمسين عامًا يدعم خدمات الشحن الجوي والبحري ويحسن من تكامل الإمدادات اللوجستية. وتلعب الإمارات العربية المتحدة دورًا بالغ الأهمية في مبادرة الحزام والطريق، باستخدام بنيتها التحتية في إنشاء مركز للتجارة في المنطقة كبوابة إلى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع.

ويمكن للبنية التحتية بالإمارات العربية المتحدة وإمكانيات الاتصال والدروس المستفادة من المشروعات أن تكون مفيدة في تخطيط مبادرة الحزام والطريق وتنفيذها في المنطقة والدول المجاورة في وسط آسيا.

وبهذه المناسبة، يشير هاشف إم كيه “Hashif M. K” الرئيس التنفيذي لشركة أودو، قائلاً: “تعد مبادرة الحزام والطريق استراتيجية للتنمية العالمية ومن المزمع أن تلعب الإمارات العربية المتحدة دورًا كبيرًا في مبادرة الحزام والطريق الصينية بالنظر إلى البنية التحتية العالمية التي تتمتع بها الدولة. ومن المنتظر أن توفر مبادرة الحزام والطريق المزيد من الفرص لتنمية الدول. وتعد مبادرة الحزام والطريق بمثابة سياسة طويلة الأمد عابرة للقارات وبرنامج استثماري يستهدف تطوير البنية التحتية والإسراع من التكامل الاقتصادي بالدول التي يمر عبرها مسار طريق الحرير التاريخي”.

ويتمثل نطاق مبادرة الحزام والطريق في دعم رواد الأعمال على تحسين قدراتهم التجارية، والإسراع من المعاملات التجارية، وزيادة التأمين، وتوفير المعلومات للأطراف المختلفة أينما ووقتما كانوا.

من المنتظر أن تعقد قمة الطريق والحرير في دبي، الإمارات العربية المتحدة في 18 و19 مارس/آذار 2020.

ولمزيد من المعلومات عن قمة الطريق والحرير، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.brsummit.odobiz.com

للاتصال: فيجاي والتر “Vijay Walter”، walter@odobiz.com