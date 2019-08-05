أنيل كابور هو سفير العلامة التجارية الجديد لشركة مالابار للذهب والماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 5 أغسطس، 2019 / PRNewswire– قامت مالابار جولد أند دياموندس “Malabar Gold & Diamonds “، هي واحدة من أكبر متاجر التجزئة العالمية للمجوهرات مع 250 صالة عرض، بتوقيع عقد مع نجم بوليوود أنيل كابور “Anil Kapoor ” ليصبح إضافة جديدة على قائمتها المرصعة بالنجوم لسفراء العلامات التجارية. ظهر أنيل كابور، الذي اشتهر بتمثيله الطبيعي والمتنوع، في العديد من أفلام هوليوود وبوليوود والمسلسلات التلفزيونية. امتدت مسيرته المهنية ما يقرب من 40 عامًا كممثل ومنتج منذ عام 2005. كما فاز بالعديد من الجوائز في حياته المهنية، بما في ذلك جائزتي ناشيونال فيلم “National Film Awards”، وجائزة اسكريتن أكتورز جيلد “Screen Actors Guild Award “، وست جوائز من فيلمفير “Filmfare” في فئات مختلفة من التمثيل.

سيظهر أنيل كابور في المسلسل التلفزيوني الجديد الذي ستنتجه مالابار جولد أند دياموندس: وهو مالابار بروميسيس “Malabar Promises” الذي سيصدر قريباً. تضم قائمة سفراء العلامة التجارية كل من كارينا كابور خان “Kareena Kapoor Khan”، وتمنة بهاتيا “Tamannaah Bhatia “، وملكة جمال العالم مانوشييلار “Manushi Chhillar ” لعام (2017).

وقال السيد أحمد ، رئيس مجلس إدارة مجموعة مالابار: “يسعدنا الترحيب بالسيد أنيل كابور في عائلة مالابار. لقد قمنا بالتواصل مع السيد أنيل كابور على مدار السنوات الخمس الماضية في عدد من حفلات افتتاح المتاجر، لذلك كان هذا تطورًا طبيعيًا لعلاقتنا. ستعزز شهرته وتقديره في الهند والعالم بلا شك إستراتيجية التواصل الخاصة بنا لتحقيق خطط التوسع الهائلة في الهند وعلى المستوى العالمي.”

وقد علق أنيل كابور في هذه المناسبة قائلًا: “أنا أؤيد العلامات التجارية التي أؤمن بها فقط وأحرص علىها ويمكنني دعمها، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من المسؤولية. أشعر بالتواضع والسعادة لأن علامة تجارية مثل مالابار للذهب والماس آمنت بي واختارتني وجهًا لعلامتها التجارية. لقد حضرت العديد من فعاليات حفل تدشين مالابار للذهب والماس في الهند والخارج، لذا فإن هذا يشبه إلى حد كبير العودة للوطن الدافئ بالنسبة لي.”

مالابار جولد أند دياموندس هي الشركة الرائدة في مجموعة مالابار، وهي مجموعة أعمال هندية رائدة في العديد من المجالات. تأسست مالابار للذهب والماس في كيرالا الهندية عام 1993، وتمتلك اليوم شبكة بيع بالتجزئة قوية تضم 250 منفذًا في 10 دول و 14 وحدة بيع بالجملة، بالإضافة إلى المكاتب ومراكز التصميم والمصانع المنتشرة في جميع أنحاء الهند والشرق الأوسط والشرق الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية. . مع مبيعات سنوية تبلغ 4.51 مليار دولار، تعتبر الشركة حاليًا واحدة من أكبر تجار التجزئة في مجال المجوهرات على مستوى العالم. تخطط الشركة للتوسع الكبير في السوق العالمية وتشمل مناطق جديدة مثل بنجلاديش وسريلانكا واستراليا وكندا ومصر وتركيا، وغيرها.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/955591/Malabar_Gold_Diamonds_Anil_Kapoor.jpg