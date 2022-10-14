أنثولوجيا تستضيف المؤتمر السنوي للتدريس والتعلم في دبي

مؤتمر Blackboard للتعليم والتعلم ( TLC ) هو الآن Anthology Together في الشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — أنثولوجيا ، المزود الرائد لحلول التعليم التي تدعم دورة حياة المتعلم بأكملها، أعلنت اليوم أن Anthology Together في الشرق الأوسط من المقرر أن تعقد في 18-19 أكتوبر 2022 في دبي. مع توقع حضور أكثر من 60 مؤسسة و 200 معلم من جميع أنحاء الشرق الأوسط، تحتفل Anthology Together الشرق الأوسط بأول مؤتمر شخصي لتكنولوجيا التعليم للشركة في المنطقة بعد الاندماج بين Blackboard و Anthology .

ستعرض أنثولوجيا معًا في الشرق الأوسط الملاحظات الرئيسية لقادة الأنثولوجيا ومناقشات عميقة يقودها خبراء التعليم العالي حول الاتجاهات والتحديات التي تؤثر على مجتمع التعليم العالمي. كما سيلقي دنكان ستيفنز، مؤلف كتاب “التأثير الفعال” خطابًا عامًا مصممًا لمساعدة المعلمين على التعاون بشكل أكثر فعالية وتبني التغيير بعقلية استشرافية. ستركز الجلسات على مواضيع تتراوح من مبادئ التصميم التعليمي الرئيسية للدورات الرقمية إلى بناء تجارب تعليمية أكثر شمولية، مع تقديم العروض التقديمية من قبل:

· الدكتورة هزاع الشريف، نائبة رئيس الشؤون الأكاديمية في الجامعة السعودية للإلكترونيات

· د. منيرة بدر المهاشر، عميد التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

· سميرة رسولوفا، مديرة الإدارة الأكاديمية وشؤون الكليات في جامعة ADA

· د. أسلي حسن، مدير مركز التدريس والتعلم ( CTL ) في جامعة خليفة

· دارين أبو ليل، مدير التوعية لذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة زايد

· داني عزّي، مدير التعليم الإلكتروني في جامعة نوتردام لويز

· د. حسن الغامدي، عميد التعليم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات في جامعة الباحة

· د. مصلح العديلح، مدير التعليم الإلكتروني في جامعة الملك فيصل

وقال أوليغ فيجلين، نائب رئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في علم الأنثولوجيا: “لا يزال المعلمون والطلاب في الشرق الأوسط يتصارعون مع مجموعة جديدة من التحديات حول التعلم الهجين وجمع أفضل العقول في القطاع معًا أمرًا ضروريًا لتحديد الطريق الصحيح إلى الأمام”. “سوف يساعد برنامج Anthology Together الشرق الأوسط في تعزيز النقاش بين قادة مؤسسات التعليم العالي في المنطقة حول القضايا الملحة، مع التركيز على كيفية تأثير التكنولوجيا بشكل إيجابي على مستقبل التعليم ودعم نجاح جميع المتعلمين .”

سيتناول المؤتمر الذي سيستغرق يومين مواضيع مهمة مثل تسجيل الطلاب واستبقائهم، ونجاح الطلاب من خلال التعلم الرقمي والمختلط، والتبني الأكاديمي، والتقييم والتعليقات عبر الإنترنت، وتحليل البيانات وحمايتها، والتعلم الشامل والمزيد.

قم بزيارة www.anthology.com/together- middle-east لمعرفة المزيد والتسجيل.

نبذة عن Anthology

يقدم علم الأنثولوجيا أكبر نظام بيئي لتقنية التعليم على نطاق عالمي للتعليم، ويدعم أكثر من 150 مليون مستخدم في 80 دولة. من خلال مهمة توفير تجارب ديناميكية مستنيرة بالبيانات لمجتمع التعليم العالمي من خلال تجارب ذكية للأنثولوجيا ، نساعد المتعلمين والقادة والمعلمين على تحقيق أهدافهم من خلال تقديم أكثر من 60 منتجًا وخدمات SaaS مصممة للنهوض بالتعلم. اكتشف المزيد حول كيفية أدائنا لمهمتنا في المؤسسات التعليمية والتجارية والحكومية على www.anthology.com .

للتواصل:

Heather Phillips

Anthology

Heather.Phillips@Anthology.com