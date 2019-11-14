أنتويركس تتشارك مع مجموعة سيد لدفع تبني الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي

سنغافورة، 14 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أنتوريكس AntWorks™، وهي شركة عالمية موفرة للذكاء الاصطناعي وحلول الأتمتة الذكية التي تعمل بالعلوم الكسرية، اليوم عن شراكة حصرية مع مجموعة سيد SEED Group، وهي عضو في المكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم. هذه الشراكة ستدعم توسيع الأتمتة الذكية في الشرق الأوسط، وهي منطقة يتوقع للذكاء الاصطناعي أن يصبح عملا بقيمة become a US$320 billion by 2030.

تقوم مجموعة سيد بتأسيس شركات رائدة ذات تواجد قوي في مجلس التعاون الخليجي وستعمل مع أنتويركس لتقديم حلول الذكاء الاصطناعي الأخلاقية لشركات دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع أنتشتاين سكوير، أول وأكبر منصة أتمتة متكاملة في العالم تعمل بالعلوم الكسرية. تسعى أنتويركس إلى تكرار نجاحها في جميع أنحاء آسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث قامت الشركة بأتمتة عمليات تجارية كاملة للعديد من العملاء عبر الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين والنقل والخدمات اللوجستية والقطاع العام، من بين آخرين.

من خلال التبني الناجح لحلول منصة الأتمتة المتكاملة من أنتويركس، ستعمل الشركات على توفير الملايين وتحقيق مزيد من الأداء والكفاءة من خلال أتمتة ومعالجة بيانات الأعمال، بما في ذلك البيانات غير المهيكلة، والتي ستشكل 80% of the world’s data by 2025 من بيانات العالم بحلول العام 2025. ستساعد الشراكة دول مجلس التعاون الخليجي على أن تصبح نموذجًا لاقتصاد الذكاء الاصطناعي في بقية دول الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، خاصة وأن الحكومات تتطلع إلى تنويع وتحفيز الإيرادات من القطاعات غير النفطية والغاز.

وقال آشيش مهرا، المؤسس المشارك لشركة أنتويركس والرئيس التنفيذي للمجموعة: “يشرفنا للغاية أن نتشارك مع المكتب الخاص للشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم ومجموعة سيد لتوسيع نطاق وصولنا إلى الشرق الأوسط.” وأضاف: “نحن نرى جلب خبرة أنتويركس الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي إلى دول مجلس التعاون الخليجي فرصة رائعة – مساعدة وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق استراتيجية الذكاء الاصطناعي للعام 2031. هذا سوق يزدهر بالابتكار واتخذ بعض الخطوات الأكثر طموحًا في العالم في تبني استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء الحكومة وقطاع الأعمال في سعيهم لإيجاد فرص اقتصادية واجتماعية وتعليمية جديدة للمواطنين، ونتطلع إلى علاقة قوية ومثمرة تجعل المعالجة المباشرة حقيقة واقعة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.”

وأضاف هشام القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيد: “نحن متحمسون لإضافة أنتويركس كواحد من شركائنا. لا نشترك فقط في الهدف المشترك المتمثل في المساعدة في تحويل هذه المدينة إلى قوة تكنولوجية متقدمة، ولكن أيضًا من خلال الشراكة مع أنتويركس، نأتي باكتشافات جديدة ومستوى جديد من الابتكار والحلول التي ستطلق بالتأكيد الإمكانات الكاملة للتحولات التكنولوجية في هذا البلد، ونتطلع إلى فرصة هذه الشراكة لجعل هذا النجاح ممكنًا.”

حول أنتويركس

أنتويركس هي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي والأتمتة الذكية، حيث توفر إمكانيات جديدة مع البيانات من خلال الرقمنة والأتمتة وذكاء المؤسسات. نظرًا لأن منصتها هي نظام التشغيل الآلي المتكامل الأول والوحيد في العالم المدعوم بمبادئ علم الكسور والتعرف على الأنماط التي تفهم كل نوع من أنواع البيانات، فإن أنشتاين سكوير تقوم بترقيم كل جزء من المعلومات لمجموعة متنوعة من الصناعات. يرجى زيارة www.ant.works لتمكين مؤسستك من خلال أتمتة العمليات التجارية المعقدة من البداية إلى النهاية.

حول مجموعة سيد

على مدار الـ 16 عامًا الماضية، شكلت مجموعة سيد تحالفات استراتيجية مع شركات عالمية رائدة تمثل مناطق وصناعات متنوعة. دعمت هذه الشركات مصالحها وأهدافها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال الدعم والقاعدة القوية للروابط الإقليمية لمجموعة سيد. هدف المجموعة هو إنشاء شراكات متبادلة المنفعة مع المؤسسات متعددة الجنسيات وتسريع دخولها المستدام إلى الأسواق ووجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لقد كانت مجموعة سيد نقطة رئيسية في نجاح جميع شركائها في المنطقة حيث ساعدتهم في الوصول إلى عملائهم المستهدفين وتسريع أعمالهم. أسس الشيخ سعيد بن أحمد آل مكتوم المكتب الخاص للاستثمار المباشر في فرص العمل المحتملة في المنطقة أو مساعدتها، والتي تفي بمعايير المكتب الخاص. للمزيد من المعلومات يرج زيارة www.seedgroup.com

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1027418/Antworks_Seed_Logo.jpg