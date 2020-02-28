أل جي يوبلاس تفوز بجائزة غلومو في فئة الابتكار للواقع الافتراضي على شبكة 5 جي

بكين، 28 شباط/فبراير، 2020 / بي آر نيوزواير — / في ما يلي تقرير إخباري من china.org.cn عن فوز أل جي يوبلاس بجائزة غلومو في فئة الابتكار للواقع الافتراضي على شبكة 5 جي.

فازت شركة أل جي يوبلاس (LG Uplus) المشغلة للهاتف المحمول في كوريا الجنوبية بجائزة أفضل ابتكار للهواتف المحمولة في مجال الوسائط والترفيه عن خدمات الواقع الافتراضي على شبكة 5 جي في حفل جوائز 2020 العالمية للهواتف المحمولة (GLOMO).

اعترف GLOMOs بالشركات والأفراد الذين يقودون الابتكار في صناعة الأجهزة المحمولة سريعة التطور، حيث تسلط الجوائز الضوء على الإنجازات التي تحققت في 35 فئة تتراوح من تطبيقات الهواتف المحمولة والهواتف الذكية والتنوع في التكنولوجيا والقيادة، ويتم تنظيم الجوائز من قبل جي أس أم أيه (GSMA)، وهي مؤسسة صناعية تمثل مصالح أكثر من 750 مشغل شبكات للهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم.

تعد خدمة الواقع الافتراضي لشركة أل جي يوبلاس الأولى عالمياً في مجال 5 جي التجاري، وتتميز خدمتها الحائزة على جوائز، U + VR، بأكثر من 1500 تجربة VR مثل مقاطع فيديو ثلاثية الأبعاد ومقاطع فيديو بدقة 4 كي العالية، وقد جمعت الخدمة مكتبة ضخمة من المحتوى، مصممة لجذب مجموعة واسعة من المستهلكين، بما في ذلك: الألعاب، والعروض، والرياضة الحية، والأفلام، وصالات العرض البانورامية، والمحتوى التعليمي، وأفلام الكوميديا وأسلوب الحياة.

ذكر الحكام أن خدمة U + VR كانت “عرضًا نادرًا للإمكانات المتاحة عند الجمع بشكل مدروس بين 5 جي والواقع الافتراضي- معالجة مشاكل النطاق الترددي والكمون جنبًا إلى جنب مع نهج مدروس لتجربة المستخدم”، وكانت “تمهد الطريق ل VR المحمول الحقيقي”.

أطلقت شركة أل جي يوبلاس خدمة 5 جي في أوائل أبريل 2019 ، وقد قدمت الخدمة حتى الآن لـ 85 مدينة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية، وتلتزم الشركة بتطوير خدمات الفيديو فائقة الدقة والوضوح وتطبيقات الواقع الافتراضي وتطبيقات الـ5 جي التجارية الجديدة، وكلها تحتاج إلى أفضل شبكات الـ5 جي لضمان التجربة.

صرح المدير المالي لشركة أل جي يوبلاس لي هيوك جو في مؤتمر صحفي عقد في 7 فبراير أن أداء الشركة في عام 2019 فاق التوقعات، مع زيادة في كل من الشبكات اللاسلكية والثابتة، وذكر لي مساهمة 5 جي على وجه الخصوص.

أظهرت التقارير المالية لعام 2019 لثلاثة مشغلين رئيسيين للهاتف المحمول في كوريا الجنوبية، وهم شركات كي تي (KT) وأل جي يوبلاس (LGU+) وأس كي تي (SKT)، أن تقنية 5 جي ساعدت بشكل فعال على تحقيق المزيد من الأرباح في العام، وأشارت البيانات إلى أن إيرادات أل جي يوبلاس (LGU+) ارتفعت بنسبة 5.6 ٪، مسجلة أعلى نمو بين الشركات المشغلة الثلاث الكبرى.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/ media/1095740/LG_U_5G.jpg