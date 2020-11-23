أليستير كالفيرت ينضم إلى فريق فض نزاعات الطاقة الدولية التابع لشركة بريسويل في لندن

لندن، 24 تشرين الثاني/نوفمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة بريسويل (المملكة المتحدة) أل أل بي Bracewell (UK) LLP أن أليستير كالفيرت قد انضم إلى فريق فض نزاعات الطاقة الدولية في مكتب الشركة بلندن.

وقال غريغوري إم بوب، الشريك الإداري لشركة بريسويل: “يسعدني أن أرحب بأليستير في الشركة. أليستير هو محامي تقاض مرموق، وخبرته الواسعة في التعامل مع نزاعات الطاقة تعزز قدرتنا على خدمة عملاء الطاقة في جميع أنحاء العالم.”

يساعد كالفيرتالعملاء على حل النزاعات في قطاع الطاقة، مع التركيز على النزاعات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز. وهو يقدم المشورة بشأن إدارة المخاطر القانونية خلال المفاوضات السابقة للعمل، وإدارة التقاضي والتحكيم الدولي، والوساطة وغيرها من الأشكال البديلة لتسوية المنازعات، بما في ذلك تحديد الخبراء والتقييم المحايد المبكر. يتمتع كالفيرت بخبرة واسعة في التعامل مع نزاعات الطاقة الكبرى في إفريقيا وأوروبا والمملكة المتحدة. وعمل مؤخرًا لصالح شركة تكرير نيجيرية للنفط في مجموعتين من تحكيم غرفة التجارة الدولية ذات الصلة بشأن الاستحواذ على الأصول الاستراتيجية عبر العديد من الولايات القضائية في غرب إفريقيا؛ شركة أورينتال إنرجي ريسورسز المحدودة وآخرين في دعوى حظيت باهتمام كبير في المحكمة التجارية رفعتها شركةأفرين بي أل سي في الإدارة؛ وشركة نفط دولية في تحكيم غرفة التجارة الدولية فيما يتعلق بتقاسم التكلفة ضمن مشروع مشترك لتطوير حقل نفط قبالة ساحل غانا.

وقال جيسون فوكس، الشريك الإداري لمكتببريسويلفي لندن: “وصول أليستير يعزز مكانةبريسويلكواحدة من شركات المحاماة الرائدة في سوق الطاقة في المملكة المتحدة. خبرته العميقة في التعامل مع النزاعات، بما في ذلك في غانا ونيجيريا، تكمل قدرات فريقنا الحالي، مما يجعلنا في وضع أقوى لخدمة العملاء في مسائل المعاملات التجارية والتقاضي.”

بريسويل هي شركة المحاماة الدولية الوحيدة في المملكة المتحدة المتخصصة حصريًا في قطاع الطاقة. يُعترف بدور مكتب لندن في الفريق القانوني الذي قدم المشورة لمجموعةسيفن إنيرجي غروببشأن إعادة هيكلتها باعتباره “صفقة إعادة هيكلة العام” في حفل توزيع جوائزآي أف أل آرلأفريقيا جنوب الصحراء IFLR Sub-Saharan Africa Awards للعام 2020. وفي قائمة “أفضل شركات المحاماة”، “Best Law Firms” list أشادتصحيفة التايمزبشركة بريسويل كواحدة من الشركات الرائدة في المملكة المتحدة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة على مدى السنوات الثلاث الماضية. منحتغرف التجارة البريطانية Chambers UK 10 تصنيفات، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالطاقة، في إصدارها للعام 2021، وحصل فريق لندن على 15 تصنيفًا في إصدار 2021 من دليلآي أف أل آر المالي والشركاتي IFLR1000 Financial and Corporate Guide. بالإضافة إلى ذلك، حصلت بريسويلعلى 32 توصية في إصدار العام 2021 للشركات القانونية الـ 500 في المملكة المتحدة Legal 500 UK.

كالفرت هو الشريك الجانبي السابع الذي ينضم إلى فريق الطاقة الدولي لبريسويل منذ بداية العام. ومن بين الموظفين الجدد الآخرين دانييل غاربين ومارثا كامون في نيويورك، ودون جيه لونكزاك ودانييل إم فارنيل وتيموثي جيه أوربان في واشنطن العاصمة؛ وفينسنت إي مورغان في هيوستن.

وقال كالفيرت: “لقد عرفتبريسويلومحاميها منذ عدة سنوات، وقد أعجبت دائمًا بمعرفتهم وخبرتهم العميقة في قطاع الطاقة. أتطلع إلى العمل مع زملائي الجدد في مساعدة العملاء في تلبية احتياجات التقاضي الخاصة بهم“.

حصل كالفيرت على درجة البكالوريوس. (مع مرتبة الشرف) في القانون من كلية سانت كاثرين، جامعة كامبريدج، العام 2001.

حول بريسويل أل أل بي

بريسويل أل أل بي هي شركة رائدة في مجال القانون والعلاقات الحكومية، تخدم بصورة أساسية صناعات الطاقة، البنية التحتية، المال والتقنية عبر العالم. تنتج عن تركيزنا في الصناعة معرفة حديثة شاملة بالتحديات التجارية والقانونية والحكومية التي يواجهها عملاؤنا وتمكننا من تقديم حلول مبتكرة لتسهيل المعاملات وحل النزاعات.

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