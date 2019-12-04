أكور تنشر ورقة بحثية رائدة عن أعمال خدمات الضيافة والعافية

في “عالم خدمات العافية: يغير التحول العالمي أعمالنا تغييرًا جذريًا”، يوضح إملين براون مدى جودة خدمات العافية الاستثنائية للنزلاء، والأعمال وصناعة الضيافة

باريس، 3 ديسمبر/كانون أول، 2019 /PRNewswire/ — عندما نخطو إلى أحد الفنادق هذه الأيام، لن يلمح المرء إلا موجة متزايدة من أوعية المرطبات، والتمارين الرياضية، والحلقات الدراسية الذهنية. ولسنوات عديدة، طالما كانت أكور “Accor” في طليعة مقدمي أنشطة العافية، حيث مهدت الطريق لتكامل الصحة والعافية في جميع جوانب تجارب النزلاء. وفي ورقة بحثية جديدة، “ إنه عالم العافية: التحول العالمي يغير أعمالنا تغييرًا جذريًا “، تستكشف أكور التحول المجتمعي الأصيل الجاري حاليًا بينما انتقل هدف نمط الحياة الخاص بالتمتع بحياة أكثر صحة من وراء جدران صالات الرياضة والجيم إلى الأنشطة الرئيسية. ويتابع التقرير مناقشة الفرص التي توفرها أنشطة العافية لأصحاب الفنادق، ومجموعة من الطرق الفريدة التي ستعزز التزامات علامات أكور التجارية في هذه المنطقة الحيوية طوال عام 2020 وما بعده.

وفي هذا الإطار، صرح إيملين براون “Emlyn Brown”، نائب رئيس مجلس الإدارة للأعمال العالمية، للعافية والفخامة والعلامات التجارية الرئيسية في أكور، قائلاً: “في أكور، يكمن هدفنا في استشعار النزلاء حسًا بالعافية في أثناء إقامتهم ويغادرون الفندق ويصادفهم شعور أفضل مقارنة بوقت الوصول، حيث يسترخون بشكل أفضل، ويستمتعون بأطيب الأطعمة وراحة البال التي تجعلهم أكثر سعادة”. ويضيف، “وبطبيعة الحال، فالنزيل السعيد يكون أكثر إقبالاً على العودة. وبالتالي، من خلال الاستثمار في خبرات العافية الشاملة، نساعد نزلائنا على الشعور بالارتياح طوال مدة إقامتهم، ونحن نؤسس نموذجًا لتحقيق معدل نمو قوي في العائدات من خلال حجوزات العودة، والإحالات الشفهية، والحضور الاجتماعي على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يتيح لنا المساهمة في الأعمال بشكل ثابت ومستدام طوال السنوات القادمة”.

وكشفت الدراسة البحثية “إنه عالم العافية: التحول العالمي يغير أعمالنا تغييرًا جذريًا” أن 77% من العملاء “يتخذون خطوات في حياتهم اليومية للبقاء بصحة جيدة، ويختارون أطعمتهم على نحو مستنير، ويحافظون على نشاطهم ويتعاملون مع الضغوط”. وبالإضافة لذلك، أفاد 56% من الأفراد كثيري السفر بأنهم يضعون على رأس أولوياتهم، “أسعى لأن أكون بصحة أفضل خلال العام القادم”.** كما يستكشف هذا التقرير كذلك العوامل الاقتصادية والاجتماعية المتعددة التي تقود إلى بزوغ مسألة العافية حول العالم.

ومن جانبها، قالت آن ديمون “Anne Dimon”، الرئيس التنفيذي ورئيس اتحاد سياحة العافية “Wellness Tourism Association”: “بينما تنضج حركة أعمال العافية، وصارت عروض العافية بمثابة توقع قياسي في صناعة الضيافة، نشهد تأكيدًا متناميًا ليس فقط على خيارات الأطعمة الصحية، والاسترخاء والحركة، ولكن على الأساسيات الصحية الضرورية مثل المياه النظيفة والهواء النقي”. وتضيف، “ولقد تطورت توجهات العافية على نحو يتجاوز المنتجعات الصحية وقاعات التدريب، مما يثير تحدي صناعة الضيافة لدراسة كيف تتكامل الاعتبارات الصحية الأخرى مثل الصفاء الذهني وقضاء الوقت في الطبيعة، بالإضافة إلى الاهتمامات البيئية – مثل تقليل التلوث الداخلي والقضاء على استخدام منتجات البلاستيك – في عملياتها اليومية”.

وستعمل ورقة أكور البحثية عن العافية كعامل حفاز للمساعدة في تنشيط فرق العافية بالشركة حول العالم، بينما تعلن وتعزز الركائز الخمس الرئيسية التي توجه منهج أكور العالمي الخاص بالعافية – التغذية النشطة، والتصميم الشامل، والأنشطة البدنية، والمنتجعات الصحية، وأنشطة تصفية الذهن – والتي تطبقها وتتبناها العلامات التجارية الخاصة بالشركة استنادًا إلى عدد من العوامل المهمة التي تتضمن التفضيل، والعوامل الديموغرافية، ومكانة العلامة التجارية، والثقافة، والمكان.

كما يتعمق التقرير كذلك في هذا المنهج المصمم خصيصًا والذي يعرض أمثلة متعددة لتطور بعض علامات أكور التجارية الفندقية الرائدة بشكل فريد مع أنشطة العافية.

فعلى سبيل المثال:

تقدم فنادق ومنتجعات رافلز “ Raffles Hotels & Resorts ” خبرات متطورة لتعزيز العافية العاطفية للنزلاء، وإتاحة فرصة لاستشعار السكينة، والانسجام والمتعة. وتطبق العلامة التجارية تقنيات فينغ شوي “Feng Shui” وبيوفيليا “Biphilia” في توفير الهدوء والتوازن لمساحاتها الداخلية، وصممت قوائم الأطعمة لتحسين النوم، والتغلب على إرهاق السفر، وتحسين صحة الهضم، وتحسين طقوس النوم التي تتضمن العلاج بالروائح العطرية وارتداء أقنعة نوم فاخرة.

خبرات متطورة لتعزيز العافية العاطفية للنزلاء، وإتاحة فرصة لاستشعار السكينة، والانسجام والمتعة. وتطبق العلامة التجارية تقنيات فينغ شوي “Feng Shui” وبيوفيليا “Biphilia” في توفير الهدوء والتوازن لمساحاتها الداخلية، وصممت قوائم الأطعمة لتحسين النوم، والتغلب على إرهاق السفر، وتحسين صحة الهضم، وتحسين طقوس النوم التي تتضمن العلاج بالروائح العطرية وارتداء أقنعة نوم فاخرة. تعد فنادق ومنتجعات فيرمونت “ Fairmont Hotels & Resorts “ بمثابة بوابة لمئات الخبرات الخاصة بالعافية، من التدريبات الرياضية وحتى اللحظات الصادقة من السكينة والهدوء. ويضمن برنامج استئجار الملابس والأحذية للنزلاء الاستعداد لممارسة التدريبات في أي وقت، وتربط المساحات الخضراء النزلاء بالطبيعة، بينما يضفي برنامج لمياه الشرب المستدامة والأطعمة العضوية والمحلية عالية الجودة طابعًا يحترم البيئة.

بمثابة بوابة لمئات الخبرات الخاصة بالعافية، من التدريبات الرياضية وحتى اللحظات الصادقة من السكينة والهدوء. ويضمن برنامج استئجار الملابس والأحذية للنزلاء الاستعداد لممارسة التدريبات في أي وقت، وتربط المساحات الخضراء النزلاء بالطبيعة، بينما يضفي برنامج لمياه الشرب المستدامة والأطعمة العضوية والمحلية عالية الجودة طابعًا يحترم البيئة. أما منهج فنادق ومنتجعات سو “ SO/ Hotels & Resorts ” الخاص بالعافية فيستهدف إحداث توازن لمن يعيشون حياة سريعة وشاقة. وتقدم غلو بار “Glow Bar” أحدث تقنيات علاج البشرة والجمال، بينما تبث تدريبات ديب بيتس يوغا “Deep Beats Yoga” قوة الصوت لإثراء الخبرات البدنية والعقلية لتدريبات اليوغا الجماعية.

الخاص بالعافية فيستهدف إحداث توازن لمن يعيشون حياة سريعة وشاقة. وتقدم غلو بار “Glow Bar” أحدث تقنيات علاج البشرة والجمال، بينما تبث تدريبات ديب بيتس يوغا “Deep Beats Yoga” قوة الصوت لإثراء الخبرات البدنية والعقلية لتدريبات اليوغا الجماعية. تسعى مجموعة فنادق إم غاليري “ MGallery Hotel Collection “ لإثراء الروح وتحفيز النزلاء على التمتع بنمط حياة متوازن بين المساحات التي صممت بشكل دقيق. حيث تم إعداد المرافق داخل الغرفة لتقديم رعاية ذاتية، بينما تلهم النزلاء الأنشطة العلاجية التي تحمل طابعنا المميز وقوائم الأطعمة الصحية وشعاراتنا الجذابة لاستشعار الأفضل، داخل الغرفة وخارجها.

لإثراء الروح وتحفيز النزلاء على التمتع بنمط حياة متوازن بين المساحات التي صممت بشكل دقيق. حيث تم إعداد المرافق داخل الغرفة لتقديم رعاية ذاتية، بينما تلهم النزلاء الأنشطة العلاجية التي تحمل طابعنا المميز وقوائم الأطعمة الصحية وشعاراتنا الجذابة لاستشعار الأفضل، داخل الغرفة وخارجها. تقدم فنادق ومنتجعات بولمان “ Pullman Hotels &Resorts “ تدريبات اللياقة القوية للنزلاء الذين ينشدون الوصول إلى ذروة أدائهم البدني، في مرحلة ما بين العمل والاستمتاع. وتوفر الفنادق مناطق لممارسة تدريبات اللياقة المفعمة بالنشاط، وفصول التدريب التي تقدم مقطوعات الفيديو عند الطلب، وقوائم الأطعمة والمشروبات التي تبث الطاقة للتغذية المثالية، وبرنامج لياقة عالمي للمحافظة على تجدد التدريبات الرياضية وفعاليتها.

تدريبات اللياقة القوية للنزلاء الذين ينشدون الوصول إلى ذروة أدائهم البدني، في مرحلة ما بين العمل والاستمتاع. وتوفر الفنادق مناطق لممارسة تدريبات اللياقة المفعمة بالنشاط، وفصول التدريب التي تقدم مقطوعات الفيديو عند الطلب، وقوائم الأطعمة والمشروبات التي تبث الطاقة للتغذية المثالية، وبرنامج لياقة عالمي للمحافظة على تجدد التدريبات الرياضية وفعاليتها. بينما تواصل فنادق ومنتجعات سويسوتيل “Swissôtel Hotels & Resorts” توسعة مفهوم الغرفة المفعمة بالحيوية. وتتضمن هذه الأجنحة الخاصة تقنيات الإضاءة اليومية، ومساحات لممارسة اليوغا داخل الغرفة، وجدران تتيح ممارسة تدريبات اللياقة البدنية، وستائر معتمة، وأنظمة تنقية الهواء، وإضاءة حوض الاستحمام وضبط الروائح، ومطاعم تقدم وجبات خفيفة وغذائية مثالية مفعمة بالحيوية.

ويضيف براون، “تمثل العافية فرصة ذهبية لصناعة الضيافة. حيث يثير التمتع بالصحة تخوفًا عامًا وعاطفيًا وشائعًا للنزلاء من جميع الفئات وهو يتقاطع مع جميع مناحي الحياة، من الأنشطة الروتينية اليومية وحتى خبرات السفر الاستثنائية والمؤثرة. وتتطلع العلامات التجارية المتنوعة لفنادقنا إلى تعزيز التحدي الدائم لإبهار وإمتاع النزلاء بطرق مبتكرة للتمتع بالصحة والعافية في أثناء أسفارهم، وتحفيزهم على معاودة اختيار فنادقنا مرة تلو الأخرى”.

* فورسايت فاكتوري “Foresight Factory” | القاعدة: 26810 مشارك إلكتروني تتراوح أعمارهم بين 16-64 عامًا، المتوسط العالمي، يوليو/تموز 2018. تم تحديد المتوسط العالمي من خلال أخذ متوسط الاستجابات من الدول التالية: أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، ماليزيا، المكسيك، روسيا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية.

** تقرير نهاية العام للمنظور العالمي، يوغوف “YouGov”

نبذة عن أكور

تعد أكور بمثابة مجموعة الضيافة الأكبر في العالم التي تقدم تجارب متميزة في نحو 4,900 فندق ومقر إقامة في 110 دولة. واكتسبت المجموعة خبرات الضيافة طوال أكثر من 50 عامًا، من خلال محفظة غير مسبوقة من العلامات التجارية، من الفنادق الفخمة وحتى الاقتصادية، والتي يدعمها أحد أكثر برامج الولاء جاذبية في العالم.

وخلاف الإقامة، تتيح أكور طرقًا جديدة للحياة وللعمل واللعب، من خلال مزج الأطعمة والمشروبات مع الحياة الليلية، والعافية، والعمل المشترك. كما تقدم كذلك حلولاً رقمية تعظم الانتشار وتحسن أنشطة الفندق وتطور خبرات النزلاء.

وتلتزم أكور بشدة بتحقيق قيمة مستدامة وتلعب دورًا نشطًا في رد الجميل للكوكب والمجتمع من خلال برنامج بلانت 21 “Planet 21” وصندوق تكافل أكور “Accor Solidarity” الذي يتيح للجماعات المحرومة فرصة العمل من خلال التدريب المتخصص.

وأكور إس إيه “Accor SA” شركة مسجلة في بورصة باريس يورونيكست للأوراق المالية (رقم تعريف الأوراق المالية العالمية: FR0000120404) وفي سوق أوه تي سي “OTC Market” (اسم الشركة: ACRFY) بالولايات المتحدة الأمريكية. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني accor.com أو سجل إعجابك وتابعنا على تويتر وفيسبوك.

علاقات وسائل الإعلام:

لاين كريلو “Line Crieloue”

اتصالات الشركات في أكور

line.crieloue@accor.com