‫أكوراي تعلن عن أول أنظمة سايبر نايف® في  أفريقيا، مما يوفر خيارا جديدا وأملا في علاجات إشعاعية يحتمل أن تنقذ الحياة لعدد أكبر من مرضى السرطان

جهاز العلاج الإشعاعي الروبوتي الوحيد في العالم يقدم علاجات دقيقة للغاية في 1 إلى 5 جلسات فقط للمرضى الخارجيين

سانيفيل، كاليفورنيا, 30 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — أعلنت شركة Accuray Incorporated (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: ARAY) اليوم عن توسيع نطاق حضورها العالمي من خلال إدخال منصة CyberKnife® الخاصة بها في أفريقيا، مما يتيح لعدد أكبر من المرضى الوصول إلى علاجات الجراحة الإشعاعية التجسيمية الدقيقة للغاية (SRS) والعلاج الإشعاعي التجسيمي للجسم (SBRT). ويعد فريق الرعاية الطبية في مستشفى سرطان الأطفال 57357 (مستشفى 57357) الأول في مصر وأفريقيا الذي يعالج المرضى باستخدام النظام، في حين أن مستشفى جامعة كينياتا للتدريس والإحالة والبحوث (KUTRRH) هو الثاني في أفريقيا والأول في كينيا الذي يحصل على النظام.

من المتوقع أن يزداد عدد حالات السرطان الجديدة التي يتم تشخيصها سنويا في مصر وكينيا بنسبة 75٪ تقريبا و 126٪ على التوالي بين عامي 2020 و 2040. [1] يمكن لخيارات العلاج المبتكرة – مثل منصة CyberKnife – أن تعالج بشكل فعال بعض الحالات العصبية ومجموعة واسعة من أنواع الأورام في جميع أنحاء الجسم ، وفي مراحل مختلفة من المرض ، مع تقليل تأثير للعلاج على حياة المريض.

“تتوافق شراكاتنا مع مستشفى سرطان الأطفال 57357 وفرق مستشفى التدريس والإحالة والأبحاث بجامعة كينياتا بشكل مباشر مع رؤيتنا وهدفهم المتمثل في توسيع نطاق وصول جميع المرضى إلى العلاج الإشعاعي الأكثر تقدما وتحسين الرعاية الصحية في المناطق التي لم تكن فيها هذه العلاجات خيارا تاريخيا “، قالت سوزان وينتر ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Accuray. “نحن فخورون بأن هذه المنظمة الموقرة قد اختارت نظام CyberKnife لتعزيز جودة الرعاية التي تقدمها لمرضاها. وسيزودهم النظام بالأدوات التي يحتاجونها لتقديم المزيد من العلاجات الدقيقة والقوية للغاية للمرضى والتي تمكنهم من العودة إلى عيش حياتهم بشكل أسرع”.

عادة ما يتم الانتهاء من إجراء CyberKnife بأكمله في 1 إلى 5 جلسات فقط للمرضى، مما يوفر دورة علاج شاملة أقصر مقارنة بالعلاج الإشعاعي التقليدي الذي يستغرق عادة 30-40 جلسة. يتسبب جدول العلاج المكثف في تعطيل أقل للحياة اليومية للمرضى ويمكن الأشخاص غير القادرين على السفر لمدة شهر أو أكثر للحصول على الرعاية من تلقي علاجات العلاج الإشعاعي التي يتم تقديمها بدقة دون الملليمتر.

تحسين نتائج المرضى في مصر

يواصل مستشفى 57357 إرثه من الابتكار من خلال تركيب وعلاج المرضى الأوائل في مصر وأفريقيا باستخدام نظام CyberKnife. العلاج الإشعاعي الذي يتم تقديمه مع النظام هو إجراء غير جراحي ، وعادة ما يكون خاليا من الألم في العيادات الخارجية ولا يتطلب شقوقا أو تخديرا عاما. لن يحتاج معظم المرضى إلى دخول المستشفى أو تجربة فترة نقاهة طويلة بعد إجراء العلاج.

“في مستشفى سرطان الأطفال 57357 ، يكون المرضى وعائلاتهم في قلب كل ما نقوم به. نحن فخورون بأن نكون أول مستشفى في مصر وأفريقيا يقدم لمرضانا العلاج باستخدام نظام CyberKnife ، وهي تقنية مبتكرة لتقديم العلاج الإشعاعي نعتقد أنها ستمكننا من تحسين نتائج المرضى وزيادة معدلات البقاء على قيد الحياة بشكل عام “، قال محمد سعد زغلول ، دكتوراه في الطب ، رئيس قسم علاج الأورام بالإشعاع ، مستشفى سرطان الأطفال 57357. “تم تصميم النظام لعلاج الأورام في جميع أنحاء الجسم ويوفر لنا بديلا للجراحة للمرضى الذين يعانون من أورام غير قابلة للشق أو معقدة جراحيا ، مما يزيد من عدد المرضى الذين يمكننا مساعدتهم.”

وتابع الدكتور زغلول: “الأهم من ذلك، يمكننا تقليل عدد الجلسات الإشعاعية اللازمة إلى ما بين 1 و 5، دون التضحية بدقة العلاج الذي نقدمه. وهذه فائدة كبيرة لمرضانا الذين يرغبون في العودة إلى قضاء الوقت مع عائلاتهم والمشاركة في الأنشطة اليومية التي يستمتع بها الأطفال الآخرون في سنهم”.

توسيع نطاق الوصول إلى رعاية مرضى السرطان المتقدمة في كينيا

KUTRRH هو مستشفى إحالة وطني عام رائد مكرس لتعزيز صحة ورفاهية الكينيين والمواطنين العالميين من خلال توفير الرعاية الصحية التي تركز على المريض والقائمة على الأدلة. سيوفر نظام CyberKnife® لفريقه الأدوات التي يحتاجونها لتوفير العلاجات المثلى للأشخاص الذين تم تشخيصهم بالسرطان أو الأورام الحميدة أو بعض الاضطرابات العصبية. تم تصميم الجهاز لتزويد الأطباء بالسرعة المطلوبة لكفاءة سير العمل والقدرة على تقديم العلاجات بسرعة أكبر – في أقل من 15 دقيقة – مع الحفاظ على الدقة والدقة المطلوبة ل SRS و SBRT.

“في كينيا ، يعد السرطان مصدر قلق للصحة العامة ، ويتلقى عدد قليل جدا من الأشخاص الذين سيستفيدون من علاجات العلاج الإشعاعي الرعاية. بالنسبة لمنطقتنا وبلدنا ، نعتقد أن نظام CyberKnife سيحدث ثورة في رعاية مرضى السرطان ، “ قالت البروفيسور أوليف موغيندا دكتوراه. ، رئيس مجلس إدارة مستشفى إم جي إتش، مستشفى الإحالة والبحوث بجامعة كينياتا.

و تابعت البروفيسور موجيندا: “لقد كان نظام Cyberknife أحد الأسباب التي جعلت الكينيين يسافرون إلى الخارج لتلقي العلاج. إن وجود هذا النظام في كينيا لن يؤدي فقط إلى تحسين نوعية الحياة ولكن أيضا عكس السياحة الطبية الصادرة. “

جوس هانسن (شرق أفريقيا) المحدودة هي الموزع الرائد لمعدات الرعاية الصحية الموثوقة والموثوقة وهي الشريك الحصري لمنصات Accuray CyberKnife و TomoTherapy ® ، بما في ذلك الجيل التالي من نظام Radixact® ، في كينيا.

معلومات هامة عن السلامة

للحصول على معلومات السلامة الهامة، يرجى الرجوع إلى https://www.accuray.com/ safety-statement .

نبذة عن أكوراي

تلتزم Accuray بتوسيع الإمكانات القوية للعلاج الإشعاعي لتحسين أكبر عدد ممكن من الأرواح. نحن نبتكر حلولا فريدة من نوعها تغير السوق مصممة لتقديم علاجات إشعاعية حتى لأكثر الحالات تعقيدا – مع جعل الحالات التي يمكن علاجها بشكل شائع أسهل – لتلبية مجموعة كاملة من احتياجات المرضى. نحن ملتزمون بالابتكار المستمر في العلاج الإشعاعي لعلم الأورام والجراحة الإشعاعية العصبية وما وراءها ، حيث نتشارك مع الأطباء والإداريين ، مما يمكنهم من مساعدة المرضى على العودة إلى حياتهم بشكل أسرع. يقع المقر الرئيسي لشركة Accuray في سانيفيل ، كاليفورنيا ، مع مرافق في جميع أنحاء العالم. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة www.accuray.com أو تابعنا على فيسبوك ولينكد إن وتويتر ويوتيوب https://www.youtube.com/user/ AccurayIncorporated .

بيان الملاذ الآمن

البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي ليست بيانات عن حقيقة تاريخية هي بيانات تطلعية وتخضع لأحكام “الملاذ الآمن” لقانون إصلاح التقاضي في الأوراق المالية الخاصة لعام 1995. تتعلق البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ، على سبيل المثال لا الحصر ، بالتطبيقات السريرية والنتائج السريرية وتجارب المرضى ونتائج المرضى. تنطوي هذه البيانات التطلعية على مخاطر وشكوك. إذا تحقق أي من هذه المخاطر أو الشكوك ، أو إذا ثبت أن أيا من افتراضات الشركة غير صحيحة ، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديا عن النتائج المعبر عنها أو الضمنية في هذه البيانات التطلعية. وتشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، قدرة الشركة على تحقيق قبول واسع النطاق في السوق لمنتجاتها، بما في ذلك ابتكارات المنتجات الجديدة والإصدارات؛ قدرة الشركة على تطوير منتجات جديدة أو تحسين المنتجات الحالية لتلبية احتياجات العملاء ؛ قدرة الشركة على توقع أو مواكبة التغيرات في السوق واتجاه الابتكار التكنولوجي ومتطلبات العملاء ؛ ومثل هذه المخاطر الأخرى المحددة تحت عنوان “عوامل المخاطرة ” في المنفذ السنوي للشركة على النموذج 10-K ، المودع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) في 17 أغسطس 2022 ، وكما يتم تحديثه بشكل دوري مع إيداعات الشركة الأخرى لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

البيانات التطلعية تتحدث فقط اعتبارا من تاريخ إصدار البيانات وتستند إلى المعلومات المتاحة للشركة في وقت إصدار هذه البيانات و / أو اعتقاد الإدارة بحسن نية اعتبارا من ذلك الوقت فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية. لا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث البيانات التطلعية لتعكس الأداء الفعلي أو النتائج أو التغييرات في الافتراضات أو التغييرات في العوامل الأخرى التي تؤثر على المعلومات التطلعية ، باستثناء الحد الذي تقتضيه قوانين الأوراق المالية المعمول بها. وبناء على ذلك، ينبغي للمستثمرين ألا يعتمدوا اعتمادا لا مبرر له على أي بيانات تطلعية.

الاتصال بوسائل الإعلام :

بيث كابلان

مدير العلاقات العامة، أكوراي

789-4426 (408) 1+

bkaplan@accuray.com

[1] https://gco.iarc.fr/tomorrow/ en/dataviz/tables?populations= 404_818&years=2040

لشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/320376/accuray_ incorporated_logo.jpg