أكوا باور باستخدام حل هواوي للطاقة الشمسية الذكية تدفع قدماً تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية

بكين، 27 شباط/فبراير، 2019 / بي آر نيوزواير / — قام مؤخرا عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة أكوا باور، الشركة السعودية الرائدة المطورة والمشغلة للطاقة وتحلية المياه، بزيارة الصين خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي. وقد تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تعاون عالمية مع شركة هواوي في المنتدى الصيني – السعودي للاستثمار في بكين يوم 22 شباط/فبراير. حيث سيعمل الطرفان معا لتطوير سوق طاقة شمسية عالمي وتطبيق التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الكبيرة، والحوسبة السحابية على مشاريع مرافق الطاقة الشمسية في المملكة للترويج للتقدم الصناعي عبر الابتكار التكنولوجي.

ومن بين المدراء التنفيذيين الذين حضروا حفل توقيع مذكرة التعاون محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة أكوا باور، وبادي بادماناثان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور، وراجيت ناندا سيو من أكوا باور، ودينيس زانغ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي السعودية، وستيفن ما، المدير العام لشركة هواوي سمارت.

وفي الواقع، تعاونت أكوا باور مع هواوي عدة مرات في عام 2018. ففي 17 كانون الثاني/يناير 2018، وقعت أكوا باور، ونوماك، وهواوي اتفاقية شراء شاملة خاصة بنظام إدارة الطاقة الشمسية الذكية في قمة الطاقة المستقبلية العالمية. وفي 26 كانون الأول/ديسمبر 2018، وقعت اكوا باور وهواوي اتفاقية شراء العاكس لمشروع سكاكا 300 ميغا واط في المملكة العربية السعودية، والذي تم فيه تطبيق حل هواوي الخاص بالطاقة الشمسية FusionSolar 1500 V Smart PV بالكامل.

ويعتبر توقيع هذه المذكرة دليلا على مزيد من التعاون بين الجانبين بعد تطوير مشروع سكاكا 300 ميغاواط، وهو أول مشروع انتاج طاقة كهربائية باستخدام الألواح الكهروضوئية الأرضية في المملكة العربية السعودية. وهو يفضي إلى تطوير الطاقة في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع متطلبات التحول الاستراتيجي للطاقة في البلاد كجزء من استراتيجية رؤية المملكة 2030.

وقال خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، في مقابلة مع وسائل الإعلام أن التعاون في مجال الطاقة لعب دورا هاماً في العلاقات بين الصين والمملكة العربية السعودية وأن المزيد من التعاون بين البلدين في مجال الطاقة هو في المصلحة الاستراتيجية لكلا الجانبين.

وفي المستقبل، سوف تتعاون هواوي مع أكوا باور في مجالات التكنولوجيا المستقبلية. من خلال التقنيات المتقدمة مثل تشخيص منحنى آي في (IV curve) الذكي ولوغاريتمات الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة مع الذكاء الاصطناعي، ستقوم أكوا باور وهواوي ببناء نظام طاقة شمسية مبسط، وتحسين كبير في إنتاجية الطاقة وكفاءة التشغيل والصيانة للمرافق الكهروضوئية، وتسريع التحديث الذكي للطاقة الكهروضوئية في الشرق الأوسط.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/826100/HUAWEI_cooperates_with_ACWA_POWER.jpg