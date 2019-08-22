أكس سي أم جي تعرض سلسلة جديدة للشرق الأوسط طورتها لمواءمة ظروف المنطقة الصحراوية

مسقط، عمان، 22 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — استضافت شركة تصنيع معدات البناء الصينية الرائدة أكس سي أم جي حفل الكشف عن منتجات جديدة في العاصمة العمانية مسقط لتقديم سلسلة منتجاتها الجديدة من معدات البناء لمنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك رافعات ورافعات محملة على الشاحنات ومنصات العمل الجوية. وقد حضر الحفل أكثر من 200 عميل وعدد من الضيوف المعروفين. وقد تم بيع الجيل الجديد من منتج الشركة أم حتى قبل أن ينتهي الحفل.

وإذ تظهر قوة التصنيع الصيني والإنجازات المبتكرة، فإن سلسلة منتجات الشركة المخصصة للشرق الأوسط الجديدة ستناسب المناخ الجاف والرملي في المنطقة. من خلال الاختبارات المتكررة، يمكن لموديلات معدات أكس سي أم جي الجديدة أن تقدم أداءً مثاليًا في البيئة ذات درجة الحرارة العالية والغبار في ظل متطلبات السلامة الصارمة، مثل القيادة بسلاسة على التضاريس الصحراوية وإنجاز المهام عالية الخدمة.

وقال ليو تشيوان، نائب المدير العام لشركة أكس سي أم جي للاستيراد والتصدير المحدودة “تحافظ أكس سي أم جي على المعيار الذهبي “المتقدم والقابل للتحمل” في فن حرفية التصميم والتصنيع في تطوير وتصنيع منتجاتها، وخاصة عند تخصيص المعدات لبيئات جغرافية فريدة. لقد كان الشرق الأوسط دائمًا سوقًا رئيسيًا لشركة أكس سي أم جي على المستوى الدولي، وتأمل أكس سي أم جي في المساهمة في العلاقات الصينية العمانية من خلال تعزيز القدرات والتقنيات والمعايير الصناعية الصينية الرائدة.”

وقال السيد محمد، الذي ابتاع رافعة الشاحنة التي تبلغ حمولتها 85 طنًا في هذا الحدث، “لقد حقق الأداء المتميز لمنتجات أكس سي أم جي نجاحًا في أعمالنا. وأعتقد أن السلسلة الصحراوية الجديدة ستحقق لنا نفس النجاح في المستقبل”.

يُذكر أن أكس سي أم جي دخلت السوق العمان في العام 2005.

وقال منال بهوان، أحد وكلاء شركة أكس سي أم جي في عمان: “خلال 15 عامًا من التعاون مع أكس سي أم جي، حققنا النجاح وأقمنا صداقة عميقة. أكس سي أم جي هي الخيار الأفضل لصناعة البناء، وستضخ السلسلة الجديدة طاقة جديدة في السوق.”

نبذة عن أكس سي أم جي:

أكس سي أم جي هي شركة معدات ثقيلة متعددة الجنسيات لديها تاريخ يمتد على مدى 76 عاما. وهي تحتل الآن المرتبة رقم 6 في صناعة آلات البناء في العالم. وتصدر منتجات الشركة إلى أكثر من 183 دولة ومنطقة حول العالم.

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