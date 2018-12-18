أكس سي أم جي تطلق المرحلة الثالثة من مشروع أقبية تخزين المياه في إثيوبيا

غودورو، إثيوبيا، 20 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أكس سي أم جي، الشركة الصينية الرائدة المصنعة لمعدات البناء، عن بدئها المرحلة الثالثة من مشروعها لبناء أقبية المياه الأفريقية في بوما الصين 2018. وسيمكن تبرع الشركة البالغ 4.43 مليون يوان (643,119 دولار) بالإضافة إلى 26 مزودا استراتيجيا للمشروع من بناء 80 قبو ماء في إثيوبيا، 40 لاستعمال الأسر و40 للمدارس.

أسست شركة أكس سي أم جي مشروع أقبية المياه من قبل في العام 2016، وهو واحد من 14 مشروعًا في حملة الرفاهية العامة العالمية التي تنفذها الشركة تحت شعار “لحياة أفضل” بالشراكة مع المؤسسة الصينية للحد من الفقر. وحتى الآن، شيدت أكس سي أم جي 81 مخزناً مائياً في إثيوبيا يستفيد منها 6700 شخص، تم الانتهاء من آخر 40 منها في غودورو (كومبولشا)، إثيوبيا في تشرين الأول/أكتوبر، وتقوم بالفعل بتوفير مياه الشرب النظيفة والري للسكان هناك.

وقال شياوهو شيو، مساعدالمدير العام لشركة أكس سي أم جي: “واحد من كل ثلاثة أشخاص في أفريقيا تقريبا لا يستطيع الوصول إلى المياه النظيفة. الأمراض التي تنتقل عن طريق المياه مثل حمى التيفوئيد والكوليرا يمكن أن تكون قاتلة للأطفال، وهذا هو السبب في أننا نريد بناء أقبية المياه للمدارس. وكشركة رائدة في صناعة آلات البناء، أكس سي أم جي ملتزمة تمامًا بتحمل مسؤولية محاولة تحسين حياة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي نعمل فيها.”

في تشرين الأول/أكتوبر، زار فريق من الشركة المدارس الابتدائية الحكومية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذهلوا بحقيقة أن 150 مدرسة من بين 230 مدرسة غير مجهزة لتوفير المياه النظيفة، ويشرب 90٪ من الطلاب أقل من 500 ملم من الماء يومياً، ويمرض الأطفال من شرب المياه غير النظيفة. 2 ٪ فقط من الطلاب يغسلون أيديهم بالصابون.

وللمساعدة، ستقوم شركة أكس سي أم جي ببناء 40 قبوا مائياً مدرسياً في أديس أبابا بالإضافة إلى 40 قبوًا عائليًا في القرى التي تعاني من الجفاف. وسيتم تجهيز كل مدرسة بخزان مياه من ألياف الكربون بسعة 10 آلاف لتر (2،641 غالونًا أميركيًا)، ومصفاة مياه في زي أن، وخمس نوافير مياه للشرب وخمسة أحواض غسيل، والتي يمكنها معًا تزويد 1000 طالب بالماء للشرب والطهي والنظافة الشخصية لما بين 2-3 أيام.

نبذة عن أكس سي أم جي:

أكس سي أم جي هي شركة معدات ثقيلة متعددة الجنسيات لديها تاريخ يمتد على مدى 74 عاما. وهي تحتل الآن المرتبة رقم 6 في صناعة آلات البناء في العالم. وتصدر منتجات الشركة إلى أكثر من 177 دولة ومنطقة حول العالم.