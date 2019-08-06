أكس سي أم جي تدعم بناء البنية التحتية في دول مبادرة الحزام والطريق

أكثر من 300 معدة تكمل تحديثات البنية التحتية لأستاد بطولة الفيفا لكرة القدم 2022

شوجو، الصين، 6 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — أبلغت شركة تصنيع معدات البناء الصينية الرائدة أكس سي أم جي (000425.SZ) عن استكمال أعمال الإصلاح للهيكلية الإسمنتية لأستاد مباريات الفيفا 2022 الذي يتسع لـ 40,000 متفرج في قطر. وهناك الآن أكثر من 330 معدة موجودة في قطر لدعم أعمال التحديث والترقية هناك. ويقدر أن يتم الانتهاء من هذا المشروع، الذي بدأ في العام 2016، في أواخر العام 2020.

وقال جورج أنيتش، المدير العام لـ أيه أتش أيه، الشركة التي تمثل أكس سي أم جي في قطر، “يمكن أن تحقق منتجات أكس سي أم جي الأهداف التي حددها المنظمون دون أية مشاكل بتكلفة معقولة ومن دون الرسوم الباهظة الثمن لخدمات بعد البيع. إن مستقبل التصنيع في الصين.”

إلى جانب مشروع 2022 لاستاد كأس العالم لكرة القدم في قطر، أنشأت أكس سي أم جي عمليات كبيرة في أسواق بلدان “الحزام والطريق” منذ العام 2013. تبيع أكس سي أم جي منتجاتها إلى 63 دولة ومنطقة من دول المبادرة بصادرات تمثل 74 ٪ من إجمالي التجارة العالمية للشركة.

تدير أكس سي أم جي الآن خمسة مشاريع مشتركة ومصانع تجميع في أوزبكستان وماليزيا وبولندا وكازاخستان، ولديها 67 موزعًا رئيسيًا و 72 مركزًا لقطع الغيار في الخارج وثماني شركات فرعية و 13 مكتبًا محليًا وأكثر من 300 محطة خدمة و 155 محطة لقطع الغيار في جميع أنحاء دول “الحزام والطريق”.

ومن أجل خدمة العملاء بشكل أفضل وتوسيع التعاون مع بلدان مبادرة الحزام والطريق، تخطط أكس سي أم جي لإضافة شركتين للتسويق وأربعة مكاتب تمثيلية وعشرة موزعين رئيسيين و 16 محطة خدمة وقطع غيار.

وقال جيانسين ليو، نائب رئيس أكس سي أم جي، “تدعم أكس سي أم جي بنشاط مشاريع البنية التحتية مثل استاد كأس العالم 2022 في قطر في بلدان مبادرة الحزام والطريق. نحن لا ننتهز فرص التطوير فحسب، بل نؤكد أيضًا على مسؤوليتنا الاجتماعية في مساعدة التنمية الاقتصادية في بلدان الحزام والطريق.”

بدأ تشغيل أول مركز إقليمي مباشر لقطع الغيار في أكس سي أم جي في 6 كانون الأول/يناير 2018، في نيروبي، كينيا. تسهم خدماتها في شرق إفريقيا في تعزيز الشراكات في المنطقة.

نيجيريا هي الدولة رقم 1 المنتجة للنفط في أفريقيا، ويبلغ متوسط ​​استهلاكها اليومي من البنزين 40 مليون لتر، ولكنها تضطر إلى استيراد أكثر من 80 في المئة منها. اشترى مشروع مصفاة دانغوتي في المنطقة الحرة ليكي بالقرب من لاغوس بشراء أكثر من 1400 معدة من معدات أكس سي أم جي تبلغ قيمتها ملايين الدولارات منذ العام 2015. جدير بالذكر أن رافعة الزاحف التي يبلغ وزنها 1،250 طنا هي أثقل المعدات التي تصدرها الصين على الإطلاق.

http://www.xcmg.com