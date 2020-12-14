أكسيوم أس أل توسع حضورها العالمي في السعودية بالتعاون مع شركة كارلايل للاستشارات

الرياض، المملكة العربية السعودية، 14 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير – أعلنت أكسيوم أس أل ، الشركة الرائدة في الصناعة المزودة لحلول الإبلاغ التنظيمي وإدارة المخاطر، اليوم عن شراكة مع شركة استشارات كارلايل سكوير، وهي شركة متخصصة في مجال الخدمات المالية التي يقودها مؤسسها السيد طارق جاويد، الذي لديه خبرة 33 سنة كمسؤول في البنوك المركزية وخبير تنظيم في “ساما” (هيئة النقد السعودية – البنك المركزي السعودي).

سيقدم السيد طارق جاويد، مع فريق أكسيوم أس أل، الخبرة والاستشارات الإقليمية في مجالات المخاطر والتقارير التنظيمية للمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وكفريق واحد، سيقومون ببناء علاقات رئيسية مع الشركات في المنطقة التي تتطلب تحليلات المخاطر وإدارة البيانات وحلول إعداد التقارير التنظيمية.

تتمتع أكسيوم أس أل بخبرة تزيد عن 25 عامًا في إدارة البيانات الذكية، وتقديم الحلول والخدمات حول التقارير التنظيمية وتقارير المخاطر، والسيولة، ورأس المال والائتمان، والعمليات، والتجارة والمعاملات، والتحليلات الضريبية على مستوى العالم. ستمكن هذه التجربة مع شركة كارلايل سكوير للاستشارات العملاء في المنطقة من تلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة، باستخدام أحدث التقنيات المعتمدة على البيانات.

قبل شركة كارلايل سكوير للاستشارات، كان السيد طارق جاويد مستشارًا أول في مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث شارك في تطوير السياسات الوطنية والإصلاحات للقطاعين المالي والمصرفي، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ القوانين واللوائح المالية (بما في ذلك بازل إلى بازل 3) في المنطقة.

وقال ديفيد أتينبورو، رئيس علاقات العملاء في أكسيوم أس أل، منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “إنه لمن دواعي سروري العمل مع السيد طارق جاويد الذي يتمتع بمعرفة عميقة بالقطاع المالي في المنطقة والمتطلبات التنظيمية. وهو يحظى باحترام كبير في القطاع المصرفي خاصة لفهمه لتعقيدات المتطلبات التنظيمية. وقد أشرف على تنفيذ معايير بازل 1 و 2 و 3، وحوكمة الشركات، وأنظمة إدارة المخاطر في النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية. وسيمكن تعاوننا مع كارلايل سكوير للاستشارات الشركات المالية من إدارة المخاطر من خلال نهج شفاف قائم على البيانات، مع توفير الوضوح والرؤى في الحسابات والضوابط اللازمة للتعامل بنجاح مع المتطلبات التي تتطلبها أنظمة بازل. وبفضل منصة ControllerView لنزاهة البيانات والتحكم، فإن عملاء الخدمات المصرفية لن يحسنون فقط إدارة المخاطر وعمليات الامتثال لكنهم سيكتسبون أيضا الثقة في دقة بياناتهم “.

وقال السيد طارق جاويد، شركة كارلايل سكوير للاستشارات:يسعدني العمل مع شركة أكسيوم أس أل، التي تمتلك منصة فريدة لإدارة البيانات بميزة ديناميكية لأصول البيانات وعمقها – وهذا النوع من التكنولوجيا هو ما يمكن أن تستفيد منه الشركات المالية في هذه المنطقة عند النظر في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ولوائح بازل 4 القادمة. سنعمل معًا لمساعدة البنوك على التعامل مع التعقيد المستقبلي للمتطلبات التنظيمية والتقدم التكنولوجي في المنطقة.”

حول اكسيوم أس أل

اكسيوم أس أل هي شركة عالمية رائدة في مجال تحليل المخاطر وإدارة البيانات وحلول إعداد التقارير التنظيمية. وإذ تستفيد من خبرة تزيد عن 25 عامًا، يمكن نشر منصتها في مكان العمل أو على السحابة. تمتد قاعدة عملائها عبر المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية وتضم أكثر من 110 جهة تنظيمية عبر 55 سلطة قضائية. تأتي أكسيوم أس أل ضمن أفضل 20 تصنيفًا في تصنيف Chartis RiskTech100® للعام 2020.

الموقع الإلكتروني: www.axiomsl.com

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شميرا عليدينا

مدير العلاقات العامة، دينا للاتصالات

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فرانسين غيتينس

مدير التسويق والاتصالات، أكسيوم أس أل

هاتف:4188 248 212 1+

الإيميل: fgittins@axiomsl.com

حول كارلايل سكوير للاستشارات

كارلايل سكوير للاستشارات المحدودة (CSC) هي شركة استشارية فريدة من نوعها في مجال إدارة المخاطر والتمويل للخدمات المالية أنشأها أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في البنك المركزي وخبير التنظيم السيد طارق جاويد.

الموقع الإلكتروني:

www.carlylesquareconsultancy. com

طارق جاويد

الرئيس التنفيذي، كارلايل سكوير للاستشارات

هاتف: 1244 527 50 (0) 966+

إيميل: tariqjaved@ carlylesquareconsultancy.com|

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