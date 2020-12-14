أكسيا للاستثمار تطلق منصة جديدة للتداول مصممة خصيصاً لدول الخليج

أبو ظبي، الإمارات، ١٤ ديسمبر – أعلنت شركة الوساطة المالية الرائدة أكسيا للاستثمار عن إطلاق منصة جديدة للتداول مصمّمة خصّيصاً لتناسب احتياجات المتداولين في دول مجلس التعاونالخليجي، ويستطيع من خلالها المتداولون من دول الخليج أن يستفيدوا من المزايا المتاحة لهم حصرياً ورسملة الاتجاهات الحاصلة في الأسهم المحلية، وقال المتحدث باسم الشركة دين جانسين “نزود عملائنا بشيء تتغاضى عنه الشركات الأخرى وهو الرؤية طويلة الأمد لندمج المحلي مع العالمي لنوفر بذلك حزمة تداول فريدة من نوعها، يستحق مستخدمينا بنية تحتية وبيئة تداول قوية وآمنة لمساعدتهم على الحصول على راحة البال –أينما تواجدوا في العالم.”

الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة لدول الخليج

لقد لعبت دول الخليج دوراً أساسياً في التطور الاقتصادي العالمي خلال العقدين الماضيين، وقد أتاحت التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط العديد من الإمكانيات للمواطنين الخليجيين وهذا ما دفع بأكسيا للاستثمار لاتخاذ هذه الخطوة، وتوفر الشركة لمتداوليها أكثر من ٤٠٠ أصل مالي وخدمات التداولدون عمولات مما يجعلها جذابة للعملاء.

قال جانسين: “سوف نوفّر لشركائنا من العالم المتحدث بالعربية المنافع وظروف التداول الأكثر رفاهية وهذا يشمل الوصول إلى أفضل أدوات التداول وأحدث الموارد التعليمية وأكثر المنصات تقدماً وغير ذلك من المزايا وهو ما نضمنه” وأضاف “نعرف أن هذه هي أوقات صعبة وأن المتداولين من الشرق الأوسط وأوروبا وشمال أمريكا وأي مكان آخر يستحقون الشعور بالاطمئنان على أموالهم وأنّها في أيدِ أمينة، ولهذا فإن فريقنا من الخبراء والمحللين ومقدمي الخدمة هو مختار بعناية ويضعون نصب أعينهم تحقيق نجاح المستخدم، وهذه كانت منهجيتنا من اليوم الأول وستبقى هكذا دائماً.”

عن أكسيا للاستثمار

يقع مقر شركة أكسيا في جزر السايشيلوتقدم خدماتها عبر فروعها في كافة أنحاء العالم، وهي شركة مرموقة في مجال خدمات الوساطة المالية توفر نطاقاً واسعاً من الأدوات المالية مثل البضائع والأسهم والمؤشرات والفوركس والعملات الافتراضية والصناديق المتداولة والمزيد، تخضع الشركة للتنظيم الكامل من قبل هيئة الخدمات المالية وتتمتع بفروقات مالية تقدمها لكل المتداولين الشركاء، بغض النظر عن استثماراتهم الأولية، وإن سياسة الشركة حول تقديم الخدمات كل أيام الأسبوع وطوال اليوم مع الدعم المخصص من قبل فريقنا من المحللين هي ما تميزها عن المنافسة.

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