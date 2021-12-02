أكثر من بليون متطوع حول العالم يعملون من أجل اعادة ضبط عالمي

نيويورك، 2 ديسمبر/2021 /PRNewswire/- التحديات الإنمائية الخطيرة – من الطوارئ المناخية إلى جائحة كوفيد-19 أثبتت لنا أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعيش بها ونعمل ونتعاون بها. لقد حان وقت اعادة ضبط عالمي.

إن تزايد التفاوت في مختلف أنحاء العالم يتطلب نوعًا جديدًا من العقد الاجتماعي مع التأكيد المتجدد على الإدماج.

يوضح التقرير الأخير عن حالة العمل التطوعي في العالم (SWVR) المعنون “بناء مجتمعات متساوية وشاملة” أن مشاركة ما يزيد على بليون متطوع في جميع أنحاء العالم هي طريقة لتشكيل مستقبل أكثر إشراقاً للجميع.

سيصدر التقرير الرئيسي لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة (UNV) في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم مباشرةUNWebTV .

يستند التقرير إلى دراسة حالة إفرادية في جميع مناطق العالم. من نيبال إلى بيرو، ومن لبنان إلى مالاوي- الطريقة التي يتفاعل بها المتطوعون مع مجتمعاتهم تخرج إلي النور. من خلال مجموعات حقوق المرأة والخطوط الساخنة لمساعدة اللقاحات، فإن الناس لا يساعدون المحتاجين فحسب، بل يعربون لحكوماتهم عن مخاوفهم الطويلة الأجل من المجتمعات المحلية.

أن كل فرد سابع في العالم هو متطوع. على الرغم من الآثار الاجتماعية – الاقتصادية المدمرة للوباء، فقد ظل الاهتمام العالمي بالتطوع في المجتمعات المحلية قائماً. فقد واصل الناس الاستجابة للأزمة بطرق كبيرة، على الرغم من محدودية التنقل والموارد. في حين منعت القيود العديد من الناس من التطوع بشكل شخصي، تحول كثيرون منهم إلى التطوع على الإنترنت.

غالبًا ما ينظر إلى المتطوعين على أنهم فاعلون ومقدمون للخدمات الاجتماعية. مع ذلك، يقدم التقرير عن حالة العمل التطوعي SWVR رؤى جديدة تربط العمل التطوعي بالمساواة والشمولية

“في ظل هذا الوضع الطبيعي الجديد، سيكون من المهم للغاية أن ينظر إلى المتطوعين على أنهم شركاء أساسيين منذ البداية، “كما تقول غلاديس موتوكوا، متطوعة عمرها 73 عاما من زامبيا.

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يسهم برنامج متطوعي الأمم المتحدة UNV في السلام والتنمية من خلال العمل التطوعي في جميع أنحاء العالم. نعمل مع الشركاء لإدماج أكثر من 10000 متطوع من متطوعي الأمم المتحدة من المؤهلين والمتحمسين جدًا والمدعومين جيدًا في برامج التنمية وتعزيز قيمة العمل التطوعي والاعتراف به عالمياً. يتولى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إدارة برنامج متطوعي الأمم المتحدة UNDP.