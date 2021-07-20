أفضل الخطوط الجوية في العالم لعام 2021

بيرث، أستراليا، 20 يوليو/تمّوز 2021/PRNewswire/ — أعلن موقع AirlineRatings.com، الموقع الوحيد في العالم لتصنيفات السلامة والمنتجات وتقييم كوفيد، أن الخطوط الجوية القطرية هي شركة طيران العام لعام 2021.

يتم تكريم الخطوط الجوية القطرية على ابتكاراتها أثناء الرحلات والحائزة على العديد من الجوائز، والتزامها تجاه المسافرين العالميين خلال جائحة كوفيد-19، والسلامة التشغيلية، ومواصلة التميز والريادة البيئية.

لقد جعلت هذه العوامل العديدة منها شركة الطيران الرائدة في هذا المجال بشكل واضح.

موقع AirlineRatings.com لجوائز تميز شركات الطيران، والتي يحكم عليها محررين عالميين يتمتعون بخبرة تزيد عن 100 عام في المجال، بين عمليات تدقيق السلامة والتدقيقات الحكومية الرئيسية، مع 11 معيارًا رئيسيًا تشمل: عمر الأسطول، وتقييمات الركاب، وتقييم كوفيد-19، وعروض المنتجات.

قال رئيس تحرير موقع AirlineRatings.com جيفري توماس: “في تحليلنا الموضوعي، احتلت الخطوط الجوية القطرية المرتبة الأولى في جميع معايير التدقيق لدينا تقريبًا، وهو أداء استثنائي.”

قال سعادة أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “بالنيابة عنا جميعًا في الخطوط الجوية القطرية، أشكركم على هذا التكريم المتميز بمنحنا شركة طيران العام لعام 2021.”

“إن الحصول على جائزة أفضل شركة طيران لعام 2021 هو أمر ذو أهمية خاصة للخطوط الجوية القطرية. على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، شهدنا بعضًا من أحلك الأيام التي شهدتها صناعة الطيران على الإطلاق. ومع ذلك، عندما توقفت العديد من شركات الطيران الأخرى عن الطيران، واصلت الخطوط الجوية القطرية العمل والوقوف بجانب ركابنا” هكذا صرح السيد/ الباكر.

وحصلت شركة طيران نيوزيلندا، الفائزة السابقة بجائزة أفضل شركة طيران لعام 2020، على أفضل اقتصاد متميز وأفضل اقتصاد. وفازت كانتاس بجائزة أفضل خدمة طيران محلية وأفضل صالات، بينما حصلت الخطوط الجوية السنغافورية على أفضل درجة أولى.

كما فازت فيرجن أستراليا بجائزة أفضل طاقم طائرة، بينما ذهبت جائزة أفضل ترفيه على متن الطائرة إلى شركة طيران الإمارات

فازت كانتاس لينك بجائزة أفضل شركة طيران إقليمية، بينما حصلت شركة فيت جيت آير على أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة للغاية.

التميز في السفر لمسافات طويلة: الخطوط الجوية المتحدة (الأمريكتيان)، لوفتهانزا (أوروبا)، الخطوط الجوية القطرية (الشرق الأوسط / إفريقيا)، الخطوط الجوية السنغافورية (آسيا) وطيران نيوزيلندا (المحيط الهادئ).

أفضل شركة طيران منخفضة التكلفة: الجنوب الغربي (الأمريكتيان)، إيزي جيت (أوروبا)، و جيت ستار (آسيا / المحيط الهادئ).

أفضل 20 شركة طيران لعام 2021:

كما أعلن موقع AirlineRatings.com أيضًا قائمته للأفضل على الإطلاق: الخطوط الجوية القطرية، طيران نيوزيلندا، الخطوط الجوية السنغافورية، كانتاس، طيران الإمارات، كاثي باسيفيك، فيرجن أتلانتيك، يونايتد إيرلاينز، إيفا إير، الخطوط الجوية البريطانية، لوفتهانزا، إيه إن إيه، فين إير، الخطوط الجوية اليابانية، كيه إل إم، خطوط هاواي الجوية، خطوط ألاسكا الجوية، فيرجن أستراليا، خطوط دلتا الجوية، والاتحاد للطيران.

حول موقع AirlineRatings.com: http:// www.airlineratings.com/about- us.php

للتواصل: جيفري توماس

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