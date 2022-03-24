أفراد سابقون من فرقة القبعات الخضراء الأميركية يحملون المسابح والطعام الأدوية ويعودون إلى بولندا حاملين أطفالاً أوكرانيين قاموا بإنقاذهم

مدينة جيرسي، نيوجيرسي، 24 آذار/مارس 2022 / PRNewswire / — بعد مهمة “غويا كيرز” الإنسانية والروحية إلى حدود أوكرانيا، يواصل الأميركيون التبرع بعشرات الآلاف من المسابح إلى شركة غويا فودز لتسليمها إلى اللاجئين الأوكرانيين. وبالشراكة مع فرسان كولومبوس في بولندا، وبعثة التمكين العالمي، وأفراد أميركيون سابقون في فرقة القبعات الخضراء، فإن هذه المسابح التي تحمل رسالة قوية بالسلام والمحبة وحماية أطفالنا الغالين، ستصل وتطيب قلوب الجميع في جميع أنحاء العالم.

هؤلاء الأفراد من ذوي القبعات الخضراء لديهم مهمة توفير السلامة والرعاية للعديد من الأطفال الفاقدين لأهاليهم في أوكرانيا.

وفي “كوخ الرحمة” التابع لفرسان كولومبوس في هربين على الحدود الأوكرانية، حيث يتم استقبال اللاجئين بالرحمة والطعام والدفء والرعاية الطبية وكنيسة صغيرة. والتقى فريق غويا كيرز بواحد من العديد من اللاجئين الذين يعبرون الحدود. وقد استمع هؤلاء لكلمات نيلا التي كانت تصطحب ابنها أندريه البالغ من العمر 4 سنوات. وقد كررت دعوة زوجها عندما غادرت منزلهم في أوكرانيا، حيث قال لها “أحبي ابننا واحميه، وسأحمي بلادنا وأدافع عنها”.

تأثر فريق غويا فودز بالشجاعة والتعاطف والحب المذهلين للأم التي عُهد إليها برعاية طفلها الغالي وحمايته ورعايته.

وقال بوب أونانو، الرئيس والرئيس التنفيذي لغويا فودز: “إن مشاهدة القوة المذهلة لحب الأم وحمايتها لطفلها تمنح الأمل للعالم بأن قوة الحب يمكن أن تهزم الكراهية وأن قوة الصلاة ستهزم الشر بتقربنا من الله.”

لمزيد من المعلومات عن غويا، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.goya.com

عن شركة غويا فودز ꞉ تأسّست شركة غويا للأغذية في العام 1936، وهي أكبر شركة أغذية في الولايات المتحدة مملوكة لعائلة أميركية من أصل إسباني؛ وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة والتوابل اللاتينية. وتقوم الشركة بتصنيع وتغليف وتوزيع أكثر من 2500 منتج غذائي عالي الجودة مُصنّع بمكونات أصلية من إسبانيا ومنطقة البحر الكاريبي والمكسيك وأميركا الوسطى والجنوبية. وتستخدم شركة غويا في تصنيع منتجاتها تقاليد الطهي الخاصّة بالمجتمعات الإسبانية حول العالم. مزيج المكونات الأصلية والتوابل ذات النكهات القوية والتحضير المتميّز يجعل منتجاتها مثالية لجميع الأذواق وجميع موائد الطعام. لمزيد من المعلومات عن شركة غويا للأغذية، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: ‎www.goya.com ‏.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

ناتالي جي مانيسكالكو

845.659.6506 / natalie@retromedianyc.com

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1772001/Goya_Ukraine_ Donations.jpg