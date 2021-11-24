القاهرة، 24 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — اعتُمِدت شركة أسترازينيكا مصر (AstraZeneca Egypt) – وهي إحدى الشركات التابعة لشركة صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية متعددة الجنسيات – مؤخرًا كأفضل مكان عمل للمرأة مما يجعلها أول منظمة في مصر تحصل على مثل هذا الاعتماد.

تعتمد الشهادة على تحليل قسم الموارد البشرية لسياسات الشركة التي تركز على المرأة، ونتائج الدراسة الاستقصائية للموظفين دون الكشف عن هويتهم. يعتمد سبعون بالمائة من تقييم الشركة على كيفية تقييم السيدات العاملات في الشركة لتجاربهن في أماكن عملهن. ويقارن التحليل الشامل كيفية تصنيف الشركات من حيث تمثيل المرأة في الشركة، ومدى تحقيقها للتوازن بين العمل والحياة، وفرص التطوير المهني، والمزايا التي تقدمها الشركة (الأجازات، ومنحة رعاية الأطفال، والصحة النفسية، والاستحقاقات). وصرح هذا العام 85% من الموظفات العاملات في شركة أسترازينيكا في مصر أن المنظمة تُعد شركة رائعة بنسبة 65% مقارنة بالمنظمات المصرية المتوسطة.

كما صرح حاتم الورداني، الرئيس التنفيذي ب شركة أسترازينيكا مصر “يرتكز كل شيء نقوم به في شركة أسترازينيكا على تفانينا في أن نوفر بيئة رائعة للعمل لأننا ندرك أن موظفينا هم أعظم ثروة لدينا وندرك الأشياء التي يمكن تحقيقها من خلال فريق موهوب ومتنوع يؤمن بما يمكن أن يفعله العلم. كما نلتزم بضمان أن كل شخص يختار العمل في شركتنا يمكنه تحقيق كامل إمكاناته، وأداء مهامه على الوجه الأمثل، وتقديم مساهمة قيمة للمؤسسة. فاليوم، أنا شخصيًا أشعر بسعادة غارمة لحصولنا على الشهادة الممنوحة لشركة أسترازينيكا مصر كأفضل بيئة عمل للمرأة في مصر، الأمر الذي بدوره يعكس قيمنا في العمل.”

وصرحت هبة الشبراوي، مديرة قسم الموارد البشرية بشركة أسترازينيكا مصر. قائلة “أن حصولنا على جائزة أفضل بيئة عمل للمرأة – ونحن أول من حصل على هذه الشهادة في مصر على الإطلاق – هو أمر عملنا لتحقيقه على نطاق واسع خلال العامين الماضيين كفريق للموارد البشرية. فبالنسبة لنا في شركة أسترازينيكا يُعد تمكين المرأة وتطويرها رحلة مستمرة، وليست وجهة يمكننا الإدعاء بأننا وصلنا إليها، ولهذا نتطلع إلى اتخاذ إجراءات أكثر تركيزًا خلال عام 2022 والسنوات القادمة.”

يبحث البرنامج عن الشركات التي تتبنى ثقافة معينة تدعم التنوع بين الجنسين، والمرونة في ساعات العمل، والأجور التنافسية، ومزايا الجودة، والتدريب، وفرص التعليم المستمر، والتقدم الوظيفي، إلى جانب عوامل أخرى. تفخر شركة أسترازينيكا بكونها شركة معروفة بثقافتها حيث يمكن للمرأة أن تحظى بالتقدم الوظيفي والتميز.

يشارك كل عام أكثر من 50 منظمة في مصر مع منظمة Best Places to Work للخضوع للتقييم ووضع المعايير والتخطيط لاتخاذ إجراءات من شأنها أن تعزز ثقافة مكان العمل. أفضل أماكن العمل للمرأة هو أحد البرامج الجديدة المعنية بإصدار الشهادات التي تقدمها منظمة Best Places to Work. كما صُنِفت شركة أسترازينيكا العام الماضي بين أكبر 3 شركات في مصر لعام 2020.

لمزيد من العلومات بشأن البرنامج، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www. bestplacestoworkfor.org