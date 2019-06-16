أريس ديزاين تكشف النقاب عن بانثر بروجيتو أونو، أول سيارة خارقة من إنتاج مصنع مودينا

مودينا، إيطاليا، 13 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — بعد مضي 18 شهرًا من أعمال التطوير، كشفت أريس ديزاين “ARES Design” النقاب عن سيارتها بانثر بروجيتو أونو “Panther ProgettoUno“، أول سيارة خارقة من إنتاج مصنع مودينا المستوحاة من السيارة بانتيرا “Pantera” الأسطورية في السبعينات.

وبعد الكشف عن المشروع للمرة الأولى في يناير / كانون ثاني 2018 وظهور أولى صور السيارة على الطريق في الصيف التالي، قدمت أخيرًا أريس ديزاين السيارة بانثر بروجيتو أونو للعالم في صورتها النهائية. وتم عرض السيارة في أثناء دورة 2019 من مسابقة الأناقة للسيارات الكلاسيكية كونكورسو دي إليغانزا فيلا دي إيستي “Concorso d’Eleganza Villa d’Este” التي تعد الفعالية الأبرز الخاصة بالسيارات الكلاسيكية والنماذج الأولية التي تعقد كل عام في تشيرنوبيو على ضفاف بحيرة كومو في إيطاليا.

وتعد السيارة بانثر بروجيتو أونو أول نموذج من برنامج أريس ديزاين لإعادة إحياء الأساطير، وتستلهم من التصميم المثير للعاطفة للسيارة بانتيرا، السيارة الأيقونية الخارقة التي ظهرت في السبعينات بمدينة مودينا. ومدفوعة بمحرك V10 بقوة تصل إلى 650 حصان، تعد سيارة بانثر بروجيتو أونو سيارة متكاملة، وهيكلها مصنوع من ألياف الكربون، وتشبه تمامًا النسخة الأصلية الأيقونية، بينما تضمن أفضل أداء إيروديناميكي، وذلك بفضل تقنية ديناميكا الموائع الحسابية “CFD”. وفي حين أن السيارة بانثر بروجيتو أونو تصل سرعتها الفعلية إلى أكثر من 325 كم / الساعة وتستغرق 3,1 ثانية للتحرك من 0 إلى 100 كم / الساعة، يسعى فريق أريس ديزاين دائمًا خلف تحقيق قيم أكبر من مجرد أرقام. والمهمة الحقيقية هي تصنيع سيارة حقيقية للقيادة، تضع السائق في قلب الحدث وتجعله يستشعر خبرة قيادة لا مثيل لها.

كما تمكنت أريس ديزاين من العمل وتصميم نظام عوادم متكامل مصمم خصيصًا من الصلب الذي لا يصدأ، ليمنح السيارة بانثر بروجيتو أونو صوتها المميز. كما حرصت الشركة على تحديث استجابة الصمام الخانق السريع، وإضافة سرعة سابعة، وناقل حركة ثنائي القابض، والتعليق النشط، بهدف الحصول على استجابة أكثر دقة من عجلة القيادة ألكانتارا وتغيير أكثر حدة للتروس.

وفي هذا الشأن، علق داني باهار “Dany Bahar”، المدير التنفيذي والشريك المؤسس في أريس ديزاين، قائلاً: “ أتاحت فرصة تقديم السيارة بانثر بروجيتو أونو خلال مسابقة الأناقة للسيارات الكلاسيكية كونكورسو دي إيليغانزا فيلا دي إيستي تتويج جهود الفريق على مدار 18 شهرًا وتشهد على تميز مشروعاتنا. تم تصميم السيارة بانثر بروجيتو أونو وتصنيعها مع الوضع في الاعتبار تقاليد السيارات الإيطالية الخارقة ولكن مع استخدام أحدث التقنيات المتاحة في الوقت ذاته، سعيًا إلى توفير خبرة قيادة غير مسبوقة للسائق مثيرة للعواطف والمشاعر”.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل والصور، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aresdesign.com.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/902579/ARES_Design_ProgettoUno.jpg

صورة –https://mma.prnewswire.com/media/902580/ARES_Design_ProgettoUno.jpg

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/902578/ARES_Design_Logo.jpg