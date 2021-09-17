أركتيك تطلق أول مختبر نفق هوائي عالمي للخلايا الشمسية تملكه شركة متخصصة في خلايا الطاقة الشمسية في العالم بهدف زيادة استقرار أجهزة التتبع الذكي

ستتيح قاعدة البيانات الفنية للمختبر تمكين أجهزة التتبع من العمل بقدرة أفضل على مقاومة الرياح وتتيح خفض التكلفة المعيارية للطاقة ( LCOE ) لمحطات الطاقة العاملة بالخلايا الشمسية.

شنغهاي, 17 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — أركتيك ، أعلنت الشركة الرائدة عالميًا في مجال التعقب والأرفف وحلول خلايا الطاقة الشمسية المتكاملة المستخدمة في البناء (BIPV)، أن حفل افتتاح مختبر نفق الرياح الخاص بها قد أقيم بنجاح في المقر الرئيسي الواقع في كونشان، بمقاطعة جيانغسو، في الصين في 6 سبتمبر 2021، مما يشير إلى أن الشركة أصبحت أول شركة عالمية تمتلك مختبر نفق رياح مختص بالصناعة الكهروضوئية على مستوى العالم.

بفضل إمكانات الاختبار الرائدة عالميًا للضغط الهيكلي الستاتيكي والاستجابة الديناميكية الهيكلية، يمكن لهذا المعمل اختبار تأثير الرياح على أجهزة التتبع بسرعات تصل إلى 30 مترًا في الثانية، وهي سرعة ستغطي على الأرجح السيناريوهات التي تحدث في العالم الحقيقي. سيتم الاستفادة من قاعدة البيانات الفنية كمصدر لمعايير التصميم الأساسية لتصميم المنتج والبحث والتطوير والتحقق من تصميم هيكل المنتج في المستقبل.

وسيسمح مختبر نفق الرياح للشركة بتقليد البيئات المحلية المختلفة في جميع أنحاء العالم من خلال تطبيق قاعدة البيانات الفنية لتصميم المفهوم وتصميم هيكل المنتج، وهو بهذا يخدم الغرض الأساسي المتمثل في خفض التكلفة المعيارية لمستويات الطاقة (LCOE) لمحطات الطاقة الكهروضوئية من خلال زيادة استقرار أجهزة التعقب والتتبع.

وعلق بروس وانغ قائلاً: “نعتقد أن إطلاق معمل نفق الرياح سيعزز باستمرار وجود شركة أركتيك في خفض التكلفة المعيارية لمستويات الطاقة (LCOE)، حيث سيمكننا المختبر من إجراء اختبارات عملية مجدية ومتوافقة مع الواقع لنفق الرياح، للحصول على معلومات دقيقة عن الديناميكية الهوائية وتحسين التصميم للحد من المخاطر المتعلقة بتأثير الرياح على أجهزة التتبع وإعداد أجهزة التتبع بقدرة أفضل على مقاومة الرياح.”

تُعرف أجهزة تعقب الطاقة الشمسية على نطاق واسع بالأجزاء الهيكلية الصلبة؛ بينما يكون المحور الرئيسي للمتعقب الشمسي عرضة للتشوه الناتج عن الانحناء الرأسي والالتواء والظروف الطبيعية المعقدة في مختلف المناطق. لذلك، تعد الاختبارات التحليلية الأكثر تقدمًا ضرورية لتصميم أجهزة تعقب وتتبع يمكن الاعتماد عليها، نظرًا لأن تركيب الوحدات فائقة الطاقة الضرورية في هذه الصناعة يتضمن مخاطر أحمال الرياح العالية التي تتعرض لها أجهزة التتبع.

لطالما ركزت شركة أركتيك على جهود اختبارات نفق الرياح من خلال صياغة مواصفات تصميم صارمة وضمان تنفيذها بدقة. يمثل المختبر الجديد علامة بارزة أخرى تؤكد على إصرار الشركة على ضمان سلامة واستقرار منتجاتها، وصولًا إلى إمكانية تعميم أجهزة التعقب والتتبع لخلايا الطاقة الشمسية.

[نبذة عن آركتيك]

أركتيك (SSE-STAR: 688408) هي شركة عالمية رائدة في تصنيع وتوريد أجهزة تعقب الطاقة الشمسية الذكية، والبنيات ذات الإمالة الثابتة وأنظمة BIPV لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية واسعة النطاق وللمشاريع التجارية. اعتبارًا من نهاية عام 2020، قدمت أركتيك أكثر من 32 جيجاواط من أنظمة التتبع وأرفف الخلايا لما يقرب من 1100 محطة كهروضوئية في 40 دولة، وذلك بفضل شبكات التسويق الواسعة التي تتواجد مكاتبها في الصين واليابان والهند والولايات المتحدة وإسبانيا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة والمكسيك وتشيلي والبرازيل وفيتنام والأرجنتين. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.arctechsolar.com.

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