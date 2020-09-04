أربعة شركاء يتمتعون بعقود من الخبرة في تطوير البنية التحتية والقضايا الخلافية سينضمون إلى شركة محاماة كرويل أند مورينغ ويعدون الخطط لافتتاح مكتب للشركة في الدوحة

الفريق سيقدم المشورة القانونية حول دورة الحياة اليومية لمشاريع البنية التحتية المعقدة

واشنطن، 2 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — سينضم روبرت هاغر وشربل معكرون ومايكل جيفري وميغان باكمان إلى شركة محاماة كرويل أند مورينغ (Crowell & Moring) كشركاء في المكتب، وهي خطوة من شأنها توسيع قدرات الشركة العالمية القانونية الخاصة بمشاريع البنية التحتية وحل النزاعات الدولية والتقاضي. وكجزء من وصول الشركاء الأربعة الجدد تعتزم شركة المحاماة افتتاح مكتب لها في الدوحة بفريق إضافي من 8 محامين.

لدى الفريق مكتب محاماة مركزه الدوحة ويمثل حكومة دولة قطر منذ 15 عامًا في تطوير مطار حمد الدولي، أحد أكبر مشاريع المطارات والبنية التحتية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، فقد مثلوا عملاء محليين ودوليين لعقود في قضايا ومشاريع متنوعة في قطر وفي ولايات قضائية أخرى حول العالم. سينضم المحامون إلى الشركة من شركة محاماة “سكواير باتون بوغز”. وسيكون مقرهم في مكتب الشركة في واشنطن العاصمة وسينضم إليهم المحامي جوشوا ليندسي، وهو مستشار قانوني. وسيكون معكرون شريكا إداريا لمكتبكرويل أند مورينغ في الدوحة، مع فريق متميز من المحامين الذين تم تقديرهم بمنحهم تصنيف “أفضل شركة محاماة دولية في قطر” على مدى السنوات الثلاث الماضية على التوالي.

يتمتع الفريق بخبرة عميقة في قضايا المعاملات والتنظيم والتقاضي، وتوجيه العملاء عبر المشاريع الكبيرة من البداية حتى النهاية، بما في ذلك الخلافات وعمليات التحكيم التي تنتج غالبًا. عمل المحامون كمستشارين للحكومات والشركات الخاصة والمطورين والمقرضين والمقترضين وشركات الهندسة والبناء في البنية التحتية والتطوير العقاري والبناء والخصخصة ومسائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة. ولديهم خبرة واسعة في الصناعة وقدموا المشورة للعملاء في قطاعات الطيران والبنية التحتية والتمويل والدفاع والتكنولوجيا والتعليم والسياحة / الضيافة والرعاية الصحية والطاقة. يُعرف الفريق بشكل خاص بخبرته القانونية المتميزة في ميدان البنية التحتية الجوية العالمية والنزاعات.

وقال فيليب تي إنغليما، Philip T. Inglima رئيس شركةكرويل أند مورينغ: “نحن سعداء للغاية لانضمام هذه المجموعة المتمرسة والمحترمة إلى الشركة. إننا نعتبر قطر سوقًا قويًا لإحدى أولوياتنا الإستراتيجية للنمو، والتي تتمثل في توسيع ممارسات البنية التحتية العالمية لدينا، والبناء على نقاط قوتنا في عقودنا الحكومية، وحل النزاعات الدولية، وتطوير المشاريع، والخبرة التنظيمية. ومع زيادة الاستثمارات الخاصة والعامة في مشاريع البنية التحتية الحيوية، فإن إضافة هذا الفريق ستعزز قدرتنا على توفير المجموعة الكاملة من وسائل الدعم الضرورية للعملاء النشطين في هذا المجال.”

يقود الفريق روبرت هاغر، الذي عمل كشريك إداري لمكتب سكواير باتون بوغز في الدوحة من 2006-2012. وهو الرئيس المؤسس لغرفة التجارة الأميركية في قطر وهو مصنف في مجلة “تشامبرز” و”أفضل المحامين” ودليل IFLR1000 . وهو مستشار قانوني ماهر وخبير في المعاملات والنزاعات بشأن مشاريع البنية التحتية والطيران والإنشاءات والتكنولوجيا، بما في ذلك تمويل المشاريع وعمليات الاندماج والاستحواذ. وقد مثل هاغر عملاء متنوعين في جميع أنحاء العالم في المشاريع والمعاملات التي يمولها البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وبنك التصدير والاستيراد الأميركي ومؤسسات الإقراض الدولية الأخرى. بالإضافة إلى خبرته الدولية الواسعة، عمل هاغر في مجموعة واسعة من المعاملات الأميركية المعقدة. درس سياسات الشرق الأوسط في كلية الخدمة الخارجية بجامعة جورجتاون وتخرج من كلية القانون بجامعة جورجتاون العام 1991. وقد تم قبوله من قبل نقابات المحامين في كل من الدوحة والعاصمة واشنطن وولاية وفرجينيا الأميركية

وقال روبرت ويكيس، Robert Weekes الشريك الإداري لمكتب كرويل أند مورينغ في لندن: “يسعدنا أننا سنعمل مع روبرت وشربل ومايكل وميغان وجوشوا مرة أخرى. لندن هي موقع مهم للمجموعة حيث يقع مقر موضوع التحكيم فيما يتعلق بتطوير المطار في لندن. لدينا بالفعل خبرة كبيرة في الممارسة القانونية إلى جانب هؤلاء المحامين الموهوبين وعملائهم ونتطلع إلى تجديد هذا العمل الجماعي في كرويل أند مورينغ. سيؤدي وصولهم إلى تعزيز ممارسات حل النزاعات الداخلية والممارسات الشركاتية في جميع أنحاء العالم وإضافة المزيد من القوة والعمق لفريق قضايا البنية التحتية الممتاز لدينا. يتطلع مكتب لندن بأكمله إلى العمل بشكل وثيق مع هذا الفريق الرائع في مجموعة من المشاريع للعملاء، من قضايا التقاضي والتحكيم المعقدة إلى معاملات الشركات وتمويل المشاريع.”

وقال هاغر: “ستوفركرويل أند مورينغمنصة رائعة لمكتبنا. بالإضافة إلى القدرة على التعاون مع محامي الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا لدعم مشاريعنا الحالية، فإن عمق قدرات الشركة في مجال المعاملات والتنظيم والمنازعات سيفيد عملاءنا بشكل كبير فيما يسعون وراء الفرص والاستثمارات المستقبلية في جميع أنحاء العالم، وكذلك كما ومعالجة المسائل الخلافية التي قد تتطور “.

عمل شربل معكرون كشريك إداري لمكتب سكواير باتون بوغز في الدوحة. أمضى أكثر من عقد في قطر في تقديم المشورة للعملاء من الشركات بشأن المعاملات التجارية وهيكلة الشركات والتمويل والأوراق المالية والتقاضي التجاري وأسواق رأس المال والمسائل التنظيمية. كما يقدم المشورة للمسؤولين الحكوميين بشأن المشاريع التشريعية وساعد في تطوير القوانين في قطر ومجلس التعاون الخليجي. تم تصنيفه من قبل مجلة تشامبرز في مجال قانون الشركات / القانون التجاري ويشغل منصب رئيس لجنة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في قطر. بدأ معكرون مسيرته القانونية في بلده الأم لبنان بعد حصوله على إجازة في القانون من جامعة بريستول في العام 2003. وقد تم قبوله من قبل نقابة المحامين في بيروت والدوحة.

وقال معكرون: “نحن متحمسون للانضمام إلى شركة محاماة دولية رائدة ملتزمة بتقديم خدمة قانونية متميزة لعملائنا في قطر. وفي حين أن الشركات الأخرى تقوم بالتعاقد (مع المحامين الآخرين)، فإنكرويل أند مورينغتعمل على أساس البناء، وهو أمر مثير للإعجاب بشكل ملحوظ. ونتطلع إلى توسيع ممارساتنا القانونية من الدرجة الأولى التي تعمل في مجال البنية التحتية والنزاعات، بالإضافة إلى ممارساتنا الشركاتية مع شركة تخطط للنمو في الدوحة “.

مايكل جيفري هو محام أول للمحاكمات يتمتع بخبرة واسعة في التحكيم الدولي والتقاضي الأميركي في مجموعة واسعة من النزاعات التي تشمل العقود التجارية والحكومية، ومطالبات البناء، وحقوق الملكية الفكرية، والأضرار التجارية، والاحتيال. في شركته السابقة، كان رئيسًا لممارسة التقاضي في واشنطن العاصمة. وكان مستشارًا رئيسيًا في التحكيم الدولي والمحلي والمحاكم الفدرالية ومحاكم الولايات في جميع أنحاء البلاد في مجموعة واسعة من الأمور، بما في ذلك تطوير البنية التحتية والعقود التجارية والحكومية ومطالبات البناء وحقوق الملكية الفكرية والأضرار التجارية والاحتيال. تخرج العام 1993 من كلية القانون بجامعة جورجتاون، وعمل لمدة ست سنوات كضابط ومحام في الجيش الأميركي حيث كان يدير دعاوى معقدة وتحقيقات في قضايا الاحتيال في مكتب محامي المحاكمة الأول.

تتمتع ميغان باكمان بخبرة واسعة في القضايا الخلافية. وقد عملت كمستشارة رئيسية ومشاركة في عدد من عمليات التحكيم والوساطة الدولية التي تنطوي على مشاريع بنية تحتية كبيرة. وقد مثلت العملاء في الإجراءات التي أجريت تحت رعاية محكمة التحكيم الدولية بغرفة التجارة الدولية والمركز الدولي لتسوية المنازعات. تشمل ممارستها أيضًا تقديم المشورة للعملاء بشأن نزاعات العقود وغيرها من القضايا التجارية المعقدة المتعلقة بمشاريع البناء والبنية التحتية الكبرى، بما في ذلك تجنب النزاعات والحل المبكر للنزاعات. تخرجت من كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن عام 2002.

حول كرويل أند مورينغ أل أل بي

كرويل أند مورينغ أل أل بيهي شركة محاماة دولية تضم ما يقرب من 550 محاميا يمثلون العملاء في التقاضي والتحكيم والمسائل التنظيمية والمعاملات. تشتهر الشركة دوليًا بتمثيلها لشركات فورتشن 500 في الدعاوى عالية المخاطر، فضلاً عن التزامها المستمر بتقديم الخدمة القانونية المجانية والتنوع. للشركة مكاتب في واشنطن العاصمة ونيويورك ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو ومقاطعة أورانج ولندن وبروكسل.

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