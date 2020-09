You are here:

أربعة شركاء يتمتعون بعقود من الخبرة في تطوير البنية التحتية والقضايا الخلافية سينضمون إلى شركة محاماة كرويل أند مورينغ ويعدون الخطط لافتتاح مكتب للشركة في الدوحة