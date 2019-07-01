أربعة اتجاهات رئيسية تشكل مسلك العميل العصري، حسب دراسة يو أم للثقافة لويف أكس ريميكس العالمية

نيويورك، 2 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة يو أم UM، شبكة التسويق ووكالة الإعلام التابعة لشركة آي بي جي ميديابراندز، اليوم عن الإطلاق العالمي لـ Remix Culture، وهي النسخة المركزة على الثقافة لدراستها السنوية ويف أكس التي تتابع استخدام وسائل الإعلام الاجتماعية والرقمية والمحفزات عبر 81 دولة بـ 44 لغة. وكشفت النتائج عن أربعة توجهات رئيسية تصوغ مسلك العميل العصري: المقاومة، التراجع إلى الخلف، التوطين، وإعادة الإنتاج.

دراسة ثقافة ريميكس أن 61 بالمئة من المستهلكين عبر الإنترنت يوافقون على أن العلامات التجارية تلعب دورًا مهمًا في الصالح الاجتماعي. ولكن عندما لا ترقى العلامات التجارية إلى هذه التوقعات، يحمّلها المستهلكون المسؤولية من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم، وإطلاق حركة “مقاومة” ضدها وتطويرها.

ينعكس سلوك “التراجع إلى الخلف” في كيفية انجذاب المستهلكين نحو المحتوى والثقافة من العقود السابقة والعلامات التجارية التي تتبنى الحنين إلى الماضي. الاتجاهات الجيلية من الماضي هي الآن في المقدمة، وتشكيل الأسلوب الشخصي واللغة والمعتقدات:

68٪ • يحبون الاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة الأفلام من عقود أخرى

57٪ •يقولون إن أسرهم تمارس ثقافة / تقاليد أسلافهم

55٪ •يستمتعون بمشاهدة البرامج التلفزيونية التي لم تعد متوفرة على الهواء

ووفقًا للبحث، فإن رغبة المستهلك العالمي الحديث في إلهام محلي يتبناه وإحساسه بالفردية أصبحت أكثر انتشارًا من أي وقت مضى، وهو اتجاه تم تحديده تحت اسم “التوطين”. عندما يتعلق الأمر بالتمتع بمحتوى / منتجات المستهلك من البلدان الأخرى، فإن 57 في المئة يوافقون على أن العلامات التجارية والمنتجات المحلية أكثر أصالة.

كما وجدت الدراسة أن المستهلكين يرغبون بشكل متزايد في توسيع و “إعادة إنتاج” هوياتهم. عندما يُطلب منهم تحديد العوامل التي تحدد هويتهم، تشمل أهم الخيارات مستوى الصحة / اللياقة البدنية؛ الاصحاب؛ المدرسة / المعرفة / التعليم؛ التقاليد العائلية؛ المشاعر؛ الإيمان بأهمية العلم / الأدلة / الفهم؛ وبلد الميلاد. نظرًا لأن الهويات الشخصية أصبحت أكثر تعقيدًا، يلاحظ المستهلكون العلامات التجارية التي تجذب عوامل الهوية متعددة الأوجه، حيث يقول 65 في المئة أنهم مهتمون بالتعامل مع الشركات التي تعكس طريقة جديدة لفعل الأشياء.

يشير 61 في المئة من المستهلكين إلى أن أسلوبهم الشخصي يتضمن عناصر من عصور وثقافات وتقاليد مختلفة

65 •في المئة مهتمون بتجربة شركات تعكس طريقة جديدة لفعل الأشياء

وقالت دييدري سمولز لانداو، المديرة التنفيذية العالمية للثقافات عبر الحدود، يو أم: “تكشف دراسة ريميكس للثقافة عن مسار المضي قدمًا في التواصل الثقافي من خلال التعمق في أنواع المحتوى التي تخبر الهوية الثقافية وتؤثر على سلوك المستهلك. تساعد هذه الأفكار عملاءنا على فهم الاتجاهات الثقافية والتعامل معها بشكل أفضل في وقت تستمر فيه الثقة في الانخفاض، وفي وقت بات فيه من المهم أكثر من أي وقت مضى جعل علاماتهم التجارية وثيقة الصلة بالثقافة”.

تضمنت هذه الطبعة من ويف أكس ليو يو أم، التي تركز على ثقافة ريميكس، دراسة لـ 56397 من مستخدمي الإنترنت النشطين – أولئك الذين يستخدمون الإنترنت كل يوم أو كل يوم. بعد يوم. تم إجراء الدراسة بأربعين لغة في 81 دولة، وتمثل هذه الدراسة عالمًا يتكون من 1.73 مليار مستخدم نشط للإنترنت في جميع أنحاء العالم. لمعرفة المزيد حول الدراسة، يرجى زيارة الموقع http://wavex.umww.com.

حول يو أم

يو أم هي وكالة إعلام إستراتيجية ملتزمة بإثبات أن وسائل الإعلام هي محرك نمو متطور بقدر ما هي لعبة كفاءة. نحن نؤمن بأن العلم الأفضل والفن الأفضل يحققان نتائج أفضل لعملائنا. نحن نقدم العلم من خلال القوة التحويلية لتحليلات الأعمال وذكاء البيانات في الوقت الحقيقي. نحن نقدم الفن من خلال خلق اللحظات التي تهم وسائل الإعلام لتوفير الزخم للعلامات التجارية. بصفتها الشبكة الإعلامية العالمية الرائدة في آي بي جي ميديا براندز، تعمل يو أم في أكثر من 100 دولة، مع أكثر من 5000 شخص يبتكرون على قائمة من العملاء العالميين بما في ذلك أكسنتشر، أميركان إكسبرس، بي أم دبليو، كوتش، كوكا كولا، إكسون موبيل، فيتبيت، جو برو، جونسون أند جونسون، كويكن لونز، سوني، سبوتيفاي، وشركة هيرشي.

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