أدخل فضاء إدارة حركة الطيران العالمي للأعمال في مؤتمر إدارة حركة الطيران العالمي

ألكزاندريا، فرجينيا، 18 كانون الأول/ديسمبر، 2018 / بي آر نيوزواير / — سيتجمع خبراء الطيران وإدارة حركة الطيران العالمية من مختلف أنحاء العالم في الفترة بين 12-14 آذار/مارس، 2019 في العاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في World ATM Congress 2019 – وهو أكبر معرض ومؤتمر دولي لإدارة حركة الطيران العالمية. يدعى أعضاء مجتمع الطيران العالمي للتسجيل للمشاركة في المؤتمر اليوم register today.

يضم مؤتمر إدارة الطيران والحركة الجوية العالمي 2019 معرضًا كبيرًا ومؤتمرا عالميي المستوى للعروض التعليمية، وفرصًا حصرية للتواصل بالإضافة إلى فرصة التعرف على أحدث التوجهات والتطورات في صناعة إدارة الطيران والحركة الجوية العالمية – وكل ذلك تحت سقف واحد.

ومن المتوقع أن يجتذب المؤتمر أكثر من 8500 مشارك من أكثر من 130 دولة ومنطقة، وسيستقبل مؤتمر إدارة الطيران والحركة الجوية 2019 أكثر من 80 من مقدمي خدمات الملاحة الجوية، إلى جانب شركاء في صناعة الطيران وأصحاب المصلحة وأكثر من 230 عارضًا يسلطون الضوء على التكنولوجيا المتطورة، بما في ذلك حلول برج المراقبة عن بعد وأي دي أس – بي الفضائية، والذكاء الاصطناعي والاستقلالية، والأمن السيبراني، وإدارة حركة طيران الطائرات بدون طيار. كدليل على شعبية المعرض، فإن مساحة المعرض في العام 2019 ستكون أكبر من أي وقت مضى، حيث تتجاوز بالفعل المخطط الأرضي للعام الماضي بنحو 800 متر مربع.

موضوع برنامج المؤتمر القادم هو “معالجة القضايا الكبرى في إدارة الحركة الجوية العالمية – القدرة، تكامل إدارة حركة الطائرات من دون طيار، الناس.” وسيركز المؤتمر على التحديات الأكثر إلحاحًا في الصناعة، مثل دمج وإدارة الطائرات بدون طيار، وجذب الجيل التالي من محترفي إدارة حركة الطيران العالمية والاحتفاظ بهم، وزيادة التنوع في القوى العاملة، وأفضل طريقة لتوسيع قدرة إدارة حركة الطيران العالمية. سيتم الإعلان قريبا عن المعلومات حول الكلمات الرئيسية والعروض واللقاءات التي يعقدها قادة صناعة الطيران المشهورين.

يضم المؤتمر العالميل إدارة الطيران والحركة الجوية 2019 ستة مسارح تعليمية في قاعة المعارض العالمية ومركز إيفيما للمؤتمرات. ستوفر المسارح ما يقرب من 150 ساعة من البرمجة، بما في ذلك إطلاق المنتجات والعروض، ومناقشات النداوت، ونتائج البحوث، وأكثر من ذلك.

التسجيل مفتوح الآن، مع أسعار تسجيل مبكرة مخفضة متاحة حتى 1 شباط/فبراير 2019.

حول المؤتمر العالمي لإدارة حركة الطيران

المؤتمر العالمي لإدارة حركة الطيران www.worldatmcongress.org هو أكبر مؤتمر ومعرض لإدارة حركة الطيران الدولية يجتذب أكثر من 8500 شخص سنويا.

وإذ هو عبارة شراكة بين منظمة خدمات ملاحة للطيران المدني Civil Air Navigation Services Organisation ، وجمعية مراقبة حركة الطيران Air Traffic Control Association، يجمع المؤتمر مطوري المنتجات الرائدين في العالم والخبراء وأصحاب المصلحة ومقدمي خدمات الملاحة الجوية. ويجتمع قادة فكر الطيران لثلاثة أيام من جلسات المؤتمر، وعروض وإطلاق المنتجات، وتوقيع العقود، وفرص التعليم والتواصل في مدريد، إسبانيا.

اتصالات الإعلام:

أبيغيل غلين – تشيس

هاتف: 1.703.299.2430

إيميل: Abigail.GlennChase@worldatmcongress.org

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/797553/World_ATM_Congress.jpg