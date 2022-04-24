أخضر ومنخفض الكربون – تحديد ميزات معرض كانتون

قوانتشو، الصين، 23 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — ” أصدرت شركات تيانجين Tianjin في هذه الدورة من معرض كانتون، مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة التي تتميز بمواد خضراء وصديقة للبيئة، وتصنيع منخفض الطاقة. أصبح بناء العلامة التجارية، الذي يعتبر كمفتاح لترويج المنتج، سلاحا قويا للتصدير المتسق وتوسيع الأعمال “. يوافق يوم الأرض لهذا العام 22 أبريل/نيسان، وهو التاريخ الذي يقام فيه معرض كانتون 131 على الإنترنت. قال ممثلون من وفد تيانجين Tianjin في معرض كانتون، إنه مع تنفيذ استراتيجيات ذروة الكربون وحياد الكربون في البلاد بالكامل، تم الاعتراف بالتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون للحدث على نطاق واسع من قبل العارضين والمشترين.

يصل عدد المعروضات صديقة البيئة ومنخفضة الكربون إلى مستوى جديد

وفقا لمركز التجارة الخارجية الصيني، فإن أكثر من 480.000 من المعروضات البالغ عددها 2.9 مليون في معرض كانتون 131 هي منتجات صديقة للبيئة ومنخفضة الكربون، مما يمثل مستوى جديد. يتم تمييز المنتجات صديقة البيئة والمنخفضة الكربون بعلامة محددة على الموقع الرسمي لمعرض كانتون، كما تم إطلاق واحدة من الفئات الخمس من اختيارات الحدث لأول مرة، بهدف دعم توسع المنتجات الخضراء في الصين في كل من الأسواق المحلية والدولية .

يقود معرض كانتون التنمية الخضراء بصناعة المعارض في البلاد

في وقت مبكر من سنة 2012، حدد معرض كانتون 111 أهداف التنمية المتمثلة في “الدعوة إلى معرض منخفض الكربون وصديق للبيئة وبناء حدث أخضر على مستوى عالمي”، كما دعا مقدمي خدمات المعارض للتنافس على بناء كشك منخفض الطاقة وصديق للبيئة. يعتمد مشروع معرض كانتون في مرحلته الرابعة، الذي يجري تنفيذه الآن، على تقنيات منخفضة الكربون وصديقة للبيئة وأفكار تشغيل منخفضة الطاقة، مما يمثل نموذجا جديدا لمكان الحدث الخالي من الكربون. وفقا للتقارير، من المتوقع أن تستهلك قاعات معرض المرحلة الرابعة، التي من المقرر افتتاحها في الدورة الخريفية لسنة 2022، طاقة أقل بنسبة 10٪ من الأماكن التقليدية.

قال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون، أن معرض كانتون كان يدعم بنشاط استراتيجيات ذروة الكربون وحياد الكربون في البلاد بصفته منصة تجارة استيراد وتصدير بين الشركات B2B مهمة في الصين. كما أضاف أن الحدث سيستمر في تعزيز وقيادة الشركات نحو التنمية الخضراء، فضلا عن تزويد العالم بمزيد من المنتجات الخضراء والمنخفضة الكربون وفرص الأعمال القائمة على التنمية الخضراء.

للمزيد من الفرص، https://www.cantonfair.org.cn/ en-US/register/index#/foreign- email يُرجى زيارة: