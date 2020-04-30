أتمتة سلاسل التوريد الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة باستخدام حل لوكاس كويك ستارت

ويلمنغتون، ديلاوير، 30 أبريل/ نيسان، 2020 /PRNewswire/ —

تصادف الآن الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وضعًا محفوفًا بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى. حيث تعاني الشركات في إدارة الطلبات المتقلبة، وكفاءة الأسطول والموارد، وارتفاع التكاليف جراء جائحة فيروس كورونا COVID-19. وقامت شركة لوكاس “Locus“، شركة البرمجيات كخدمة التي تتعامل بين المؤسسات التجارية، بأتمتة القرارات البشرية في سلاسل التوريد، ودشنت أداة مجانية “كويك ستارت” “QuickStart“، وهي نسخة ذاتية الخدمة من مجموعة منتجات للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة لمعالجة هذه المشكلات.

من خلال منصات الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة لوكاس، تستطيع الشركات أتمتة عملية اتخاذ القرار بينما تضع في اعتبارها الواقع الفعلي. وتتاح هذه الأداة مجانًا لمدة شهرين اعتبارًا من بدء الاشتراك.

وفي هذا الشأن، صرح نيشيث راستوغي “Nishith Rastogi“، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة لوكاس، قائلاً: “صارت إدارة سلسلة التوريد أكثر ديناميكية وتعقيدًا بمرور الوقت. وفي الوقت الذي قد تؤثر السيناريوهات الفعلية والجوائح التي من قيل فيروس كورونا COVID-19 على عملياتنا، تستطيع أداة كويك ستارت توفير أدوات لتحسين الوضع وتحليله. وسيستمر هذا العرض حتى بعد انتهاء الأزمة”.

وتتيح النسخة التجريبية إمكانية الوصول إلى سمات محدودة من حل لوكاس ديسباتشر “Locus Dispatcher“، ولوكاس موشن تراك “Locus MotionTrack“، حل تحسين المسار، إحصاءات تتبع الأسطول وحل الرؤى والتحليلات على التوالي. ويستطيع المرء كذلك الوصول إلى تطبيق لوكاس أون ذا رود “Locus On The Road (LOTR)” على الجوال، من خلال التتبع في الوقت الفعلي. ويرافق حل لوكاس كويك ستارت خدمة دعم عملاء خاصة لمدة ساعتين.

وفيما يلي بعض السمات الافتراضية لحل لوكاس كويك ستارت:

· التحسين القائم على المسافة والوقت

· تحسين الأسطول

· أحدث تقنيات الترميز الجغرافي

· لوغاريتمات التعلم الآلي الخاصة بالتحسين

· مجموعة إثبات التسليم الإلكتروني (ePOD)

· التنبيهات التنبؤية

· العرض المخطط مقابل المنفذ

· رؤى التخطيط والتنفيذ

وتعمل لوكاس مع الشركات عبر مجموعة من الصناعاتالتي تتضمن التجارة الإلكترونية، لوجستيات الأطراف الأخرى، الخدمات المنزلية، تجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية المعبأة (CPG) والسلع الاستهلاكية سريعة الحركة (FMCG). وتدير الشركة عملياتها عبر أمريكا الشمالية، جنوب شرق آسيا، الهند، أوروبا، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https:// locuslogistics.com/ وتسجيل الدخول في برنامج كويك ستارت لتحويل سلاسل التوريد الخاصة بك بشكل فوري.

نبذة عن لوكاس:

تعد لوكاس بمثابة منصة للتقنيات العميقة تعمل على أتمتة القرارات البشرية في سلاسل التوريد لتوفير فعالية وشفافية وتوافق للعمليات اللوجستية.

وتستخدم شركة لوكاس تقنيات التعلم الآلي العميقة واللوغاريتمات مسجلة الملكية التي تعرض الحلول اللوجستية الذكية التي من قبيل تحسين المسار، التتبع في الوقت الفعلي، الرؤى والتحليلات، تحسين الاستدامة، إدارة المخزون بفعالية وتخصيص العربة والانتفاع. وتدعم لوكاس أكثر من مليوني عملية تسليم في جميع أنحاء العالم. وجمعت نحو 29 مليون دولار حتى تاريخه من مؤسسات تايغر غلوبال “Tiger Global“، فالكون إيدج كابيتال “Falcon Edge Capital“، وبلوم فنشورز “Blume Ventures“، ضمن مؤسسات أخرى.

اتصالات وسائل الإعلام: contact@locus.sh

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1160849/Locus_ QuickStart_PR_Creative.jpg