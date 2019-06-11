آي بي أم توسع برنامج حوسبتها الكومية إلى أفريقيا بالتعاون مع جامعة ويتس

الشراكة ستوسع أبحاث الكوانتوم وتوفير فرص التعليم في حوسبة الكوانتوم بالتعاون مع تحالف جامعات الأبحاث الأفريقية

جوهانسبرغ، 12 حزيران/يونيو، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة آي بي أم (بورصة نيويورك: IBM ) اليوم عن توسيع جهوها في ميدان حوسبة الكوانتوم (الكمومية) في أفريقيا عبر تعاون جديد مع جامعة ويتواتر سراند (جامعة ويتس) في جنوب أفريقيا. وجامعة ويتس هي الشريك الأكاديمي الأفريقي الأول في شبكة آي بي أم كيو، وهي ستكون بوابة لتعاون أكاديمي أوسع عبر جنوب أفريقيا وللـ 15 جامعة الأخرى التي هي جزء من تحالف جامعات الأبحاث الأفريقية African Research Universities Alliance (ARUA) .

وقال البروفيسور زبلون فيلاكازي Professor Zeblon Vilakazi ، نائب رئيس جامعة ويتس للشؤون البحثية والدراسات العليا “هذه هي آخر نتيجة للشراكة المشتركة بين آي بي أم وجامعة ويتس، التي بدأت في العام 2016 عندما افتتحت آي بي أم مختبرها الثاني في إفريقيا في Wits University’s Tshimologong Digital Innovation Precinct بجامعة ويتس في جوهانسبرغ. إن توسيع شبكة كيو آي بي أم بشموله ويتس سوف يدفع الابتكار في مجال التكنولوجيا المتقدمة وسيفيد الباحثين والأكاديميين والطلاب المقيمين في إفريقيا والذين لديهم الآن إمكانية الوصول إلى عقود من قدرات الحوسبة الكمومية (كوانتوم) بنقرة زر واحدة.”

يجب أن تكون الحوسبة الكمية قادرة على المساعدة في حل بعض المشكلات – مثل المحاكاة الكيميائية وبعض أنواع التعظيم – التي ستكون إلى الأبد بعيدة عن متناول الآلات الكلاسيكية. وكانت شركة آي بي أم قد وفرت أجهزة الكمبيوتر الكمومية للجمهور لأول مرة في أيار/مايو 2016 من خلال خدمة السحاب الكمومية IBM Q Experience وقد ضاعفت من قوة أجهزة الكمبيوتر الكمومية الخاصة بها سنويًا منذ العام 2017.

وأسست شركة آي بي أم IBM Q Network ™، وهي مجتمع مكون من شركات فورتشن 500 والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية ومختبرات الأبحاث التي تعمل مع آي بي أم لتعزيز الحوسبة الكمومية واستكشاف التطبيقات العملية للأعمال التجارية والعلمية.

من المتوقع أن يبحث الباحثون في ويتس في استخدام الحوسبة الكمومية والتعلم الآلي في مجالات البيولوجيا الجزيئية مع التركيز بشكل خاص على اكتشاف عقاقير مرض الأيدز وعلم الكونيات. وستقوم الفرق أيضًا بدراسة النقل الكمي المشترك مع آي بي إم، وهو مجال رائد من قبل الزميل الباحث في آي بي إم تشارلز بينيت.

وقال الدكتور سولومون أسفا، نائب رئيس الحلول الناشئة في الأسواق والمدير في شركة آي بي أم للأبحاث أفريقيا: “لكي تظل إفريقيا قادرة على المنافسة في العقود المقبلة، يجب علينا أن نستعد للجيل القادم من الطلاب”.

كجزء من الشراكة بين آي بي أم وويتس، قام باحثون من جامعات تحالف جامعات الأبحاث الأفريقية الخمس عشرة الأخرى بما في ذلك، ستتاح لهذه الجامعات: جامعة أديس أبابا؛ جامعة غانا جامعة نيروبي؛ جامعة لاغوس؛ جامعة إبادان؛ جامعة أوبافيمي أوولوو؛ جامعة رواندا؛ جامعة الشيخ أنتا ديوب؛ جامعة كيب تاون؛ جامعة كوا-زولو ناتال؛ جامعة بريتوريا؛ جامعة رودس؛ جامعة ستيلينبوش؛ جامعة دار السلام وجامعة ماكيريري، الفرصة للتقدم للوصول إلى الأنظمة والبرامج الكمومية الأكثر تطوراً في آي بي أم كيو لتدريس علوم المعلومات الكمومية واستكشاف التطبيقات المبكرة. للوصول إلى الخدمة السحابية الكمومية لـ آي بي أم كيو، سيُطلب من علماء جامعات تحالف جامعات الأبحاث في أفريقيا تقديم مقترحات بحثية عالية الجودة إلى لجنة علمية من ويتس وخبراء آي بي أم للموافقة عليها.

وقال الدكتور فيلاكازي: “يعتبر الوصول إلى آي بي أم كيو أمرًا محوريًا في برنامج الأبحاث متعدد التخصصات بجامعة ويتس ويتيح لباحثينا في الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي وفي العلوم الطبيعية الواسعة، بما في ذلك تكنولوجيا الليزر والبصريات الكمومية والتصميم الجزيئي، الاستفادة من المستوى التالي من أبحاث الاكتشافات. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولى من هذا التعاون في العامين المقبلين.

يعتبرنظام آي بي أم IBM Q System Oneالذي تم كشف النقاب عنه مؤخرًا أول نظام عالمي متكامل للحوسبة الكمية تقريبًا مصمم للاستخدام العلمي والتجاري. تتوفر أنظمة الحوسبة الكمومية الأكثر تطوراً لدى آي بي أم من خلال منصة تجربة آي بي أم المتميزة.

تم تشغيل أكثر من 10 ملايين تجربة على منصة آي بي أم كيو العامة ونشر المستخدمون أكثر من 160 بحثًا من طرف ثالث عليها. وكذلك يمكن للمطورين العمل مع Qiskit، وهي مجموعة تطوير برمجيات كمومية كاملة مفتوحة المصدر لإنتاج وتشغيل برامج الحوسبة الكمومية.

لزيادة تطوير المهارات، تستضيف آي بي أم كيو معسكر invite-only Qiskit Camp عن طريق الدعوة الخاصة قط في جنوب إفريقيا في كانون الأول/ديسمبر هذا العام لـ 200 من الباحثين الكموميين وعلماء الكمبيوتر الذين سيتلقون التدريب في بيئة غامرة ويحصلون على تدريبات عملية في المجال.

لمزيد من المعلومات عن شبكة آي بي أم كيو، كما وعن القائمة الكاملة للشركاء والأعضاء والمراكز الرئيسية، يرجى زيارة: https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2493190-1&h=4108886468&u=https%3A%2F%2Fwww.research.ibm.com%2Fibm-q%2Fnetwork%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.research.ibm.com%2Fibm-q%2Fnetwork%2F

تم توقيع الاتفاقية مع ويتس في نيسان/ أبريل 2019.

حول آي بي أم كيو

آي بي أم كيو هي مبادرة تعتبر الأولى في الصناعة لبناء الأنظمة الكمومية العالمية التجارية لتطبيقات الأعمال والعلوم. لمزيد من المعلومات حول جهود الحوسبة الكمومية لشركة آي بي أم، يرجى زيارة www.ibm.com/ibmq

شبكة آي بي أم كيو وآي بي أم كيو هما علامتان تجاريتان لشركة إنترناشيونال بزنس ماشينز كوربوريشن (آي بي أم)

حول جامعة ويتس

تعمل جامعة ويتس University of the Witwatersrand (Wits) ، بصفتها جامعة رائدة تحتل المرتبة الأولى والثانية في أفريقيا في جميع التصنيفات العالمية الكبرى، على تغيير المجتمع والتأثير إيجابياً على الإنسانية من خلال التزامها بالتميز الأكاديمي والبحثي، والعدالة الاجتماعية. وفضلا عن تدريب الباحثين على frontier discovery research and innovation في العلوم العميقة والتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق والتعلم الآلي، تدرك ويتس دائمًا كيف سيؤثر ذلك على الإنسانية ومستقبل عملنا وكيف نعيش وأخلاقنا وقيمنل.

عن تحالف جامعات الأبحاث الأفريقية

يضم تحالف جامعات الأبحاث الأفريقية (ARUA)، الذي تم افتتاحه في داكار في شهر آذار/مارس 2015، 16 من أفضل الجامعات في المنطقة من مختلف البلدان والخلفيات التاريخية المختلفة، في شبكة ذات رؤيا مشتركة: توسيع وتحسين جودة البحوث التي يتم إجراؤها في أفريقيا من قبل الباحثين الأفارقة. كان الهدف من هذه الشبكة الجديدة، منذ البداية، أن تكون مختلفة عن أي شبكات جامعية إقليمية أخرى. وكان الاختلاف هو أن يأتي التحالف إلى حد كبير من النهج المتبع في العمل، أي الجمع بين عدد من المؤسسات الأفريقية النظيرة التي هي على استعداد للعمل معًا من خلال تجميع مواردها المحدودة الخاصة بها، بهدف توليد كتلة حرجة يمكنها أن تدعم بشكل أكثر فعالية مواردها المحدودة، إنما بأعداد متزايدة من الباحثين. وكان السبب وراء ذلك هو الاقتناع بأنه يمكنهم بالتالي استعمال هذا بفعالية للحصول على موارد إضافية من الخارج.

اتصالات الإعلام:

كريس سايكا

اتصالات آي بي أم للأبحاث

cia@zurich.ibm.com

8443 724 44 41+

كريس نيفي

اتصالات آي بي أم للأبحاث

cnay@us.ibm.com

2032 349 720+

إيما فان ويك

جامعة ويتس

Erna.VanWyk@wits.ac.za

4023 717 11 27+

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