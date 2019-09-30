آي إي إي إي تعلن عن بدء تلقي الأبحاث لمجلات الوصول المفتوح الجديدة

آي إي إي إي توسع مجلات الوصول المفتوح في تقنيات رئيسية

بيسكاتواي، نيوجرزي، 30 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة آي إي إي إي، وهي المؤسسة الأكبر في العالم المتخصصة في دفع التقنية إلى الأمام لمصلحة الإنسانية، اليوم أنها بدأت في تلقي الأبحاث والمقالات لمجلاتها الذهبية الجديدة ذات الوصول المفتوح. وبصفتها رائدة في أبحاث الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر لمجموعتي الأكاديميين والصناعة، آي إي إي إي ملتزمة بالمساعدة في توسيع الأبحاث العلمية ودعم الوصول إلى المعلومات التكنولوجية.

وقال ستيفن ويلبي، المدير التنفيذي لـ آي إي إي إي، “إن آي إي إي إي فخورة بالإعلان عن الدعوة لتلقس المشاركات في مجلات الوصول المفتوح الجديدة، التي توفر مطبوعات مفتوحة بشكل كامل للمحتوى العلمي والتقني العالي الجودة والمتاح للباحثين من جميع أنحاء العالم. يمثل هذا فرصة فريدة للمؤلفين للاستفادة من الرؤيا التي ستوفرها كل مجلة وسيتم تقديم أوراقهم المنشورة إلى خمسة ملايين مستخدم شهري فريد لمكتبة Xplore® Digital الرقمية التابعة لآي إي إي إي.”

تشمل المجلات المفتوحة الوصول بالكامل من آي إي إي إي ما يلي:

مجلة آي إي إي إي المفتوحة للهوائيات والانتشار

مجلة آي إي إي إي المفتوحة للدوائر والأنظمة

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لمجتمع الاتصالات

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لجمعية الكمبيوتر

مجلة آي إي إي إي المفتوحة للهندسة في الطب وعلم الأحياء

مجلة آي إي إي إي المفتوحة للتطبيقات الصناعية

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لجمعية الإلكترونيات الصناعية

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لأنظمة النقل الذكية

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لتقنيات النانو

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لإلكترونيات الطاقة

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لمعالجة الإشارات

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لدورات الحالة الصلبة

مجلة آي إي إي إي المفتوحة لتكنولوجيا المركبات

ستتبع كل مجلة جديدة المستوى العالي المعمول به المتمثل في مراجعة النظراء من آي إي إي إي، والاعتماد على المجتمعات الفنية المتخصصة لمواصلة نشر المحتوى الأكثر استشهادًا به. وستكون كل مجلة مفتوحة الوصول ممتثلة بالكامل لتفويضات الممولين الرئيسيين الحاليين، بما في ذلك استخدام رخصة الاستشهاد الإبداعية التي تسمح للمؤلفين بالحفاظ على حقوق ملكيتهم.

سيتم نشر المقال الأول في مطلع العام 2020. للمزيد عن مجلات الوصول المفتوح من آي إي إي إي، بما في ذلك المعلومات عن تاريخ تقديم الأبحاث وكيفية تقديم بحث تقني للنظر في نشره، يرجى زيارة: open.ieee.org..

حول آي إي إي إي

آي إي إي إي هي أكبر منظمة مهنية في العالم مكرسة لتطوير التكنولوجيا لصالح الإنسانية. وعبر منشوراتها ومؤتمراتها ومعايير التكنولوجيا والأنشطة المهنية والتعليمية التي يتم الاستشهاد بها بشكل كبير، تعتبر آي إي إي إي الصوت الموثوق به في مجموعة واسعة من المجالات التي تتراوح بين أنظمة الفضاء وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات السلكية واللاسلكية إلى الهندسة الطبية الحيوية والطاقة الكهربائية والإلكترونيات الاستهلاكية. Learn more

اتصالات الإعلام:

فرانسيس تاردو

f.tardo@ieee.org

5865 465 732

مونيكا ستيكيت

6027 562 732 1+

m.stickel@ieee.org

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