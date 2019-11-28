آي إس جي تكرم مايندتري لخدماتها المدارة المبتكرة وخدمات السحابة العامة

– تكريم الشركة لشراكتها القوية واسعة النطاق وأدوات الأتمتة

وارين، نيوجيرسي، وبنغالور، الهند، 27 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — نالت مايندتري “ Mindtree “، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التقنية والتحول الرقمي، مرتبة النجم الصاعد في ثلاث فئات طبقًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس ربع السنوي “ISG Provider Lens™ Quadrant” حول “شركاء خدمات وحلول – السحابة العامة لعام 2019”

وكان قد تم تكريم مايندتري بصفتها نجمًا صاعدًا في فئة “خدمات السحابة العامة المدارة” طبقًا لتقرير آي إس جي بروفايدر لينس الأمريكي، وفي فئة “خدمات تحول السحابة العامة” في التقارير الأمريكية والعالمية.

وفي حين أن أغلب الشركات لديها حضور اليوم على السحابة، فالقليل منها يحقق أقصى قدر ممكن من الفرص الهائلة التي توفرها السحابة. ومع 35 شراكة صناعية رائدة و12 قائمة على السحابة، ومنصات الأعمال الخاصة بالصناعة، تساعد خبرات مايندتري الشاملة من طرف إلى طرف العملاء على الإسراع من سرعة التحول، وتحقيق تحول السحابة المؤسسي والاستفادة من استثماراتها.

وبهذه المناسبة، صرح ماناس تشاكرابورتي “Manas Chakraborty”، رئيس خطوط خدمة المؤسسات العالمية في مايندتري، قائلاً: “طبقًا لمرونتها، تستلزم المنصات والحلول التي تعتمد على السحابة والتي تتماشى مع أهداف الأعمال الفريدة خبرة تغطي الصناعات وحالات الاستخدام المتعددة”. ويضيف، “كي يتسنى لنا تقديم دعم من طرف إلى طرف عن عملائنا ومساعدتهم في تحسين إمكانيات السحابة، تضخ مايندتري استثمارات كبيرة لتعزيز خبارتنا وإمكانياتنا عبر النطاقات. ويؤكد هذا التكريم المقدم من آي إس جي قيمة هذه الاستثمارات وتتيح قدرتنا على مساعدة عملائنا التحول الرقمي السريع والتحسينات التي تركز على العميل”.

يبرز تقرير آي إس جي نقاط قوة مايندتري باعتبارها:

المنهج القائم على الأتمتة – لدى مايندتري محفظة من أدوات الأتمتة لدعم تقييم عبء أعمال السحابة، والنقل، والحوكمة والإدارة. وتوفر إمكانية إم ووتش “MWatch” من مايندتري للعملاء وضوح عبر بنية تقنية الاتصالات الشاملة لتقييم العمليات غير الفعالة وتحديد فرص الإنتاجية والأداء الأكبر.

– لدى مايندتري محفظة من أدوات الأتمتة لدعم تقييم عبء أعمال السحابة، والنقل، والحوكمة والإدارة. وتوفر إمكانية إم ووتش “MWatch” من مايندتري للعملاء وضوح عبر بنية تقنية الاتصالات الشاملة لتقييم العمليات غير الفعالة وتحديد فرص الإنتاجية والأداء الأكبر. إمكانيات خدمات أمازون ويب وأزور – باعتبارها شريكًا استشاريًا متقدمًا في خدمات أمازون ويب “AWS” وشريكًا استراتيجيًا في مايكروسوفت أزور “Microsoft Azure”، تعد فعالية مايندتري وشراكات السحابة واسعة النطاق بمثابة أداة تفاضل مستقلة في السوق. ويبرز التقرير شراكة مايندتري الخاصة مع أزور باعتبارها شريكًا ذهبيًا مع إمكانيات منصة السحابة الذهبية، والتي تتضمن تخصصات متقدمة مثل كوبرنيتس “Kubernetes”.

باعتبارها شريكًا استشاريًا متقدمًا في خدمات أمازون ويب “AWS” وشريكًا استراتيجيًا في مايكروسوفت أزور “Microsoft Azure”، تعد فعالية مايندتري وشراكات السحابة واسعة النطاق بمثابة أداة تفاضل مستقلة في السوق. ويبرز التقرير شراكة مايندتري الخاصة مع أزور باعتبارها شريكًا ذهبيًا مع إمكانيات منصة السحابة الذهبية، والتي تتضمن تخصصات متقدمة مثل كوبرنيتس “Kubernetes”. شراكة سحابة جوجل – عززت مايندتري من شراكتها مع منصة سحابة جوجل بصفتها “شريكًا رئيسيًا”. وتعزز هذه الشركة من إمكانيات مايندتري الخاصة بالأتمتة بهدف النقل السلس للبيانات الضخمة وأحمال العمل المتعلقة بالتحليلات إلى سحابة جوجل دون الكثير من أعمال إعادة الهيكلة.

ومن جهته، صرح جان إريك آسه “Jan Erik Aase”، المدير والمسئول عن الأعمال العالمية، في آي إس جي بروفايدر لينس ريسيرتش “ISG Provider Lens Research” قائلاً: “شهدت مايندتري نجاحًا كبيرًا في مساعدة الشركات في رحلتها نحو التحول الرقمي”. ويضيف، “وتعمل الشركة بشكل وثيق مع خدمات أمازون ويب، ومايكروسوفت أزور، وسحابة جوجل بهدف المشاركة في تطوير حلول مبتكرة ومتقدمة من خلال إنشاء تدفقات أعمال عالية الأتمتة للنقل بالإضافة إلى إدارة بيئات السحابة”.

تقدم سلاسل تقارير آي إس جي بروفايدر لينس ربع السنوي رؤى قيمة بشأن إمكانيات مزود الخدمة استنادًا إلى منهج آي إس جي الفريد، الذي يمزج البحث التجريبي القائم على البيانات وتحليل السوق مع خبرات العمل في عالم الواقع وملاحظات فريق آي إس جي الاستشاري العالمي.

لمتابعة التقرير الكامل هنا: https://www.mindtree.com/about/awards-recognitions/isg-provider-lens-cloud-transformation-operation-services-xaas-quadrant-report .

نبذة عن آي إس جي

تعد آي إس جي (إنفورميشن سيرفسز جروب) [ناسداك: III] شركة عالمية رائدة في مجال البحوث التقنية وتقديم الخدمات الاستشارية. وهي شريك تجاري موثوق لأكثر من 700 عميل، بما في ذلك 70 من أكبر 100 شركة على مستوى العالم، وتلتزم آي إس جي بمساعدة الشركات ومؤسسات القطاع العام، ومزودي خدمات التقنية في تحقيق التميز التشغيلي والنمو السريع. وتتخصص الشركة في خدمات التحول الرقمي، بما في ذلك الأتمتة والحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات، وتقديم الخدمات الاستشارية، وخدمات إدارة الحوكمة والمخاطر، وخدمات نقل الشبكات، وتصميم الاستراتيجيات والعمليات الخاصة بالتقنية، وإدارة التغيير، واستخبارات السوق، والبحوث والتحليلات الخاصة بالتقنية. وتأسست الشركة في 2006، ومقرها في ستامفورد، كونيكتيكت، وتضم أكثر من 1,300 متخصص في الأعمال الرقمية ينشطون في أكثر من 20 دولة حول العالم – وهو فريق عالمي يشتهر بتفكيره الإبداعي وتأثيره على السوق وخبراته العميقة في مجال الصناعة والتقنية، كما يتسم الفريق بقدراته البحثية والتحليلية رفيعة المستوى التي تستند إلى بيانات السوق الأكثر شمولاً في هذه الصناعة. ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.isg-one.com .

نبذة عن مايندتري

تعد مايندتري [المعروفة في سوق الأوراق المالية الوطنية الهندية باسم: MINDTREE] شركة عالمية تقدم الخدمات الاستشارية في تقنية المعلومات وتساعد الشركات من اقتران التنفيذ بالسرعة لتحقيق مزايا تنافسية. ومنذ تأسيسها في 1999 وبعد أن أصبحت الآن ضمن لارسن آند توبرو جروب كومباني “Larsen & Toubro Group Company” يعتمد أكثر من 350 عميلاً من الشركات على معارفنا المتعمقة لكسر حواجز الانعزال، والاستفادة من التعقيدات الرقمية وتقديم مبادرات جديدة إلى السوق على نحو أسرع. ونتيح لتقنية المعلومات الانتقال بنفس سرعة الأعمال، والاستفادة من التقنيات الآخذة في الظهور وفعالية الخدمات المتكاملة لتحفيز الابتكار في الأعمال. ومن خلال عملنا في 18 دولة، وأكثر من 40 مكتب حول العالم، طالما تم النظر إلينا باعتبارنا أحد أفضل أماكن العمل، وهو ما يتجسد يوميًا في ثقافتنا الرابحة التي تتضمن أكثر من 21,000 رائد أعمال، و”عقول مايندتري” التي تشارك روح التعاون والتفاني في العلاقة مع العملاء الأوفياء.

وللتعرف على المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mindtree.com، أو تابعونا على @Mindtree_Ltd

وللمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

الهند

سويثا غانيسان “Swetha Ganesan”

مايندتري “Mindtree”

9789061981 -91+

Swetha.Ganesan@mindtree.com

الولايات المتحدة الأمريكية

إريك أرفيدسون “Erik Arvidson”

ماتر “Matter”

4542- 518- 978

mindtree@matternow.com

أوروبا

إدوارد ستيفنسون “ Edward Stevenson ”

هوت واير “Hotwire”

4657- 7608- 20- 44+

Edward.Stevenson@hotwireglobal.com